Общество
ИнтерфаксПрощание с Лужковым пройдет в Москве
Отпевание и прощание с бывшим мэром Москвы Юрием Лужковым пройдут в храме Христа Спасителя в четверг, церемония, как ожидается, продлится около семи часов.
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12 декабря в Хамовниках введут ограничения движения и изменят автобусные маршруты
Официальный портал Мэра и Правительства Москвы09:42
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Анонсирован ремейк Resident Evil 3
Экономика
Греф сообщил о планах Сбербанка ввести рефинансирование своей ипотеки
Сбербанк со следующего года планирует ввести рефинансирование своей ипотеки.
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«Краснодар» не смог вовремя вылететь на матч с «Хетафе»
Происшествия
Минобороны подтвердило крушение вертолета Ми-28 на Кубани
Минобороны России подтвердило факт крушения ударного вертолета Ми-28 «Ночной охотник» в Краснодарском крае.
Общество
Ученый объяснил надпись «Т-34» на белом медведе
Космос
Ученый рассказал об астероидах, способных уничтожить человечество
Астероиды, способные уничтожить человеческую цивилизацию, падают на Землю раз в 100 миллионов лет, рассказал в интервью РИА Новости начальник информационно-аналитического центра обеспечения безопасности космической деятельности в околоземном космическом пространстве головного научного института "Роскосмоса" ЦНИИМаш Игорь Бакарас.
Общество
ТНТ снял с эфира сериал «Слуга народа»
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Зеленский и Заворотнюк возглавили топ запросов украинцев в Google
Общество
Праздничный стол на Новый год перестал быть главной статьей расходов
Почему в этом году запланированный праздничный бюджет вырос, как эти расходы соотносятся с аналогичными тратами в других странах, что россияне хотят получить в подарок и что им дарят на самом деле, а также что говорят ретейлеры о предпраздничной активности покупателей — читайте в «РБК Pro».
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Голливудский актер Брэд Питт не распространялся о подробностях личной жизни после развода с Анджелиной Джоли, однако журналисты добились от него ответа на вопрос о том, были ли у него романы после расставания с женой.
Футбол
«Локомотив» проиграл «Атлетико» в Лиге чемпионов
Футболисты испанского «Атлетико» обыграли российский «Локомотив» в матче группового этапа Лиги чемпионов.
Кино
«Матрица-4» выйдет в кино в мае 2021 года
Четвертая часть фантастической киносаги "Матрица" (The Matrix) выйдет на экраны 21 мая 2021 года.
Футбол
Брюгге — Реал 1:3
Все, что нужно сделать - добиться хорошей игры и результата, - цитирует французского специалиста официальный сайт УЕФА.
Политика
Глава Пентагона рассказал о расширении присутствия России в Сирии
Военное присутствие России в Сирии расширилось за последние полтора месяца, однако США это не беспокоит.
Культура
«Т-34» стал фильмом года по версии пользователей «Одноклассников»
Победителем в номинации "Фильм года" стала картина "Т-34", она набрала 59% голосов.
Хоккей
Чернышенко: клубы КХЛ хорошо подготовились к потолку зарплат
Все клубы Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) достаточно хорошо подготовились к введению потолка заработных плат.
Авто
Новый Chevrolet Tahoe получил независимую подвеску и турбодизель
В Детройте состоялась премьера нового поколения крупных внедорожников Chevrolet Tahoe/Suburban.
Политика
АдГ обвинила Меркель в «капитуляции» перед США по газовому вопросу
По словам Котре, правительство Ангелы Меркель должно было изо всех сил защищать «Северный поток-2», но вместо этого «Под давлением США федеральное правительство подчинилось этой экономической атаке и капитулировало», заявляет депутат.
Шоу-бизнес
Максим Галкин показал на видео, как его ждут дома Алла Пугачёва и дети
Максим Галкин опубликовал в Instagram несколько видео, на которых его с трепетом ждут дома жена и дети.
Футбол
Гончаренко дисквалифицирован на 3 матча
Общество
Вильфанд рассказал о волнах холода нынешней зимой
В Москве нынешней зимой будет несколько периодов с температурой ниже минус 25 градусов, сообщил и о директора Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
Армия и оружие
Опубликовано видео поражения цели «Калибром» в Черном море
Снятое с беспилотников видео стрельбы "Калибрами" с фрегата ВМФ России "Адмирал Эссен" в Черном море опубликовал телеканал "Звезда".
Происшествия
Погиб издатель «Тинькофф-журнала» Александр Рай
Транспорт
В столичных аэропортах задержали и отменили более 70 рейсов
Шоу-бизнес
Близкие Заворотнюк отреагировали на сообщения о параличе у актрисы
Близкие Анастасии Заворотнюк отреагировали на сообщения о параличе у актрисы.
Политика
«Коммерсантъ» узнал о предложении Трампа Лаврову по торговле с Россией
Во время встречи с министром иностранных дел Сергеем Лавровым 10 декабря президент США Дональд Трамп сообщил, что хотел бы «в несколько раз» увеличить товарооборот с Россией.
Политика
В Германии не знали о запросах об экстрадиции убитого грузина
Правительству Федеративной Республики Германия (ФРГ) неизвестно о запросах России об экстрадиции убитого в Берлине гражданина Грузии, передает ТАСС со ссылкой на представителя министерства юстиции Германии.
Шоу-бизнес
Дочь Анастасии Стоцкой стала копией Филиппа Киркорова
Вчера Стоцкая опубликовала фото двухлетней дочери Веры.
Футбол
Сборная России сыграет со Швецией, Молдавией, Польшей и Сербией
Сборная России по футболу в рамках подготовки к Евро-2020 сыграет контрольные матчи с командами Швеции, Молдавии, Польши и Сербии.