Общество
ИнтерфаксПрощание с Лужковым пройдет в Москве
Отпевание и прощание с бывшим мэром Москвы Юрием Лужковым пройдут в храме Христа Спасителя в четверг, церемония, как ожидается, продлится около семи часов.
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12 декабря в Хамовниках введут ограничения движения и изменят автобусные маршруты
Официальный портал Мэра и Правительства Москвы09:42
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Общество
Штрафы для бизнеса предложили увеличить в десятки раз
Штрафы для бизнеса за невыполнение предписаний надзорных органов могут увеличиться в десятки раз.
Политика
Сурков ответил на слова Авакова о саммите в Париже
Помощник президента России Владислав Сурков прокомментировал утверждение главы МВД Украины Арсена Авакова о том, что у него якобы "сдали нервы" во время переговоров на саммите "нормандской четверки" в Париже.
Происшествия
На Кубани разбился боевой вертолет Ми-28
Ударный вертолет Ми-28 потерпел крушение в Краснодарском крае.
Общество
В Рязани оштрафовали делегацию из США за нарушение визового режима
После беседы со студентами члены делегации были оштрафованы по ч. 2 ст. 18.8 КоАП («Нарушение правил въезда либо режима пребывания в России, выразившееся в несоответствии заявленной цели въезда»).
Футбол
Определились все участники плей-офф Лиги чемпионов
По итогу данного этапа определились все 16 команд, которые продолжат борьбу со стадии 1/8 финала.
Общество
«Известия»: более четверти россиян опасаются увольнения
Более четверти россиян (26%) опасаются потерять работу, наиболее сильный страх увольнения испытывают занятые в отраслях безопасности, управления персоналом, работники транспортной сферы, банковские служащие и продавцы.
Политика
Нобелевскую премию мира получил премьер-министр Эфиопии
В 2019 году Нобелевский премию мира вручили премьер-министру Эфиопии Абию Ахмеду, пишут «Известия».
Общество
Госдума запретила штрафовать водителей за превышение средней скорости
Госдума приняла в первом чтении законопроект о запрете выписывать водителям штрафы за превышение средней скорости на определенном участке дороги, сообщает ТАСС.
Политика
Захарова отметила несомненное изменение подхода Украины к переговорам
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова считает несомненным изменение тональности переговоров со стороны украинской делегации в рамках "нормандского формата".
Хоккей
«Сан-Хосе» уволил тренера Дебура. Это не связано с разоблачениями
«Сан-Хосе» уволил главного тренера Питера Дебура, сообщает инсайдер TSN Пьер Лебрюн со ссылкой на информированный источник.
Происшествия
Погиб издатель «Тинькофф-журнала» Александр Рай
Происшествия
В массовом ДТП под Владивостоком столкнулись 48 машин
Утром на девятом километре трассы автодороги Хабаровск - Владивосток - поселок Новый - Де-Фриз, - в пригороде приморской столицы произошло массовое ДТП.
Технологии
В Microsoft возьмут пользователей старой Windows 7 измором
В 2019 году пользователи популярной операционной системы получали уведомление, о том, что в январе 2020 года прекращается поддержка Windows 7. Теперь некоторые пользователи пишут, что уведомление теперь выводится в виде полноценного всплывающего окна.
Кино
Назначена дата выхода продолжения «Матрицы»
Политика
Кремль не считает урегулированным газовый спор с Украиной
Кремль не считает газовый спор Украины и России урегулированным.
Футбол
«Аль-Садд» вышел в следующий раунд клубного чемпионата мира по футболу
В чемпионате мира среди клубов принимают участие победители главных клубных турниров всех входящих в ФИФА конфедераций, а также чемпион страны-хозяйки.
Единоборства
Боксеры сборной России отказались ехать на Олимпиаду в Токио без флага
Российские боксеры заявили о нежелании ехать на Олимпийские игры 2020 года в Токио без своего национального флага.
Общество
Подсчитан средний срок жизни россиян на пенсии
Подсчитан средний срок жизни россиян на пенсии: результаты исследования компании FinExpertiza имеются в распоряжении редакции «Ленты.ру».
Технологии
Найден способ защитить осетра от браконьеров
Учёные предложили метод, который поможет отличить икру и филе осетровых рыб из аквакультуры от икры и филе их диких сородичей.
Шоу-бизнес
С экс-супругой Джигарханяна расстался Шаляпин
Накануне стало известно, что известный выпускник «Фабрики звезд-6» Прохор Шаляпин расстался со своей возлюбленной Виталиной Цымбалюк-Романовской.
Шоу-бизнес
Миллионер Денис Ребров: «При первой встрече Шурыгина стеснялась меня»
Первый брак остался в прошлом, и сейчас она встречается с миллионером Денисом Ребровым, который не скрывает: он без ума от избранницы, несмотря на пересуды за спиной.
Общество
П.Дитятев назначен заместителем главы департамента финансов Москвы
«Принять Дитятева Павла Владимировича на государственную гражданскую службу Москвы и назначить на должность заместителя руководителя департамента финансов Москвы», - говорится в распоряжении.
Политика
Путин на заседании СПЧ обсудит совершенствование судебной системы
Президент России Владимир Путин на заседании Совета по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) 10 декабря обсудит совершенствование судебной системы, поддержку соотечественников и защиту прав несовершеннолетних, сообщает пресс-служба Кремля.
Армия и оружие
Фейками о ЧВК «Вагнера» Эрдоган прикрывает интересы к нефти Ливии
Именно поэтому Эрдоган решил использовать фейки западных СМИ о ЧВК «Вагнера» в Ливии, объясняет аналитик.
Экономика
Неисполнение расходов бюджета РФ в 2019 году составит 1 трлн рублей
Глава Счетной палаты России Алексей Кудрин доложил президенту страны Владимиру Путину о том, что неисполнение расходов федерального бюджета в текущем году составит триллион рублей.
Общество
Стало известно, от кого Дания получила жалобу по «Северному потоку-2»
Жалоба на решение Датского энергетического агентства (ДЭА) о разрешении строительства газопровода «Северный поток-2» в территориальных водах Дании поступила от польских экологов, сообщает ТАСС.