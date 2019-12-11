Общество

ИнтерфаксИнтерфаксПрощание с Лужковым пройдет в Москве

Отпевание и прощание с бывшим мэром Москвы Юрием Лужковым пройдут в храме Христа Спасителя в четверг, церемония, как ожидается, продлится около семи часов.
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