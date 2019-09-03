Кино
Москва 24Прощание с Зинаидой Славиной пройдет 6 сентября
С актрисой театра и кино Зинаидой Славиной попрощаются 6 сентября, сообщает Агентство "Москва". Церемония прощания пройдет в театре "Содружество актеров Таганки". Панихида начнется в 13:00 на Большой сцене.
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