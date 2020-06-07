Шоу-бизнес
РЕН ТВПрощание с актером Михаилом Кокшеновым завершилось в Москве
В ритуальном зале митинского крематория в Москве завершилась церемония прощания с народным артистом РФ Михаилом Кокшеновым. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на актера Алексея Панина.
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Общество
В России создадут винтовку, способную стрелять на семь километров
РИА Новости 05 июня в 02:56
Политика
Трамп заявил о выводе сил нацгвардии из Вашингтона
Президент США Дональд Трамп поручил национальной гвардии начать вывод войск из Вашингтона. Об этом он написал на своей странице в Twitter.
Ведомости 10:23
Происшествия
Задержан второй подозреваемый в убийстве девочки в Красноярском крае
В Красноярском крае задержали еще одного подозреваемого в убийстве девочки.
Известия 09:15
Шоу-бизнес
Пригожин посоветовал Шнурову обратиться к психиатру
Продюсер Иосиф Пригожин посоветовал назвавшему его жену певицу Валерию "тетей" лидеру группы "Ленинград" Сергею Шнурову обратиться к психиатру.
РЕН ТВ 08:51
Авто
«ГАЗ» может выпустить «Волгу» на базе Skoda Octavia
Модель разделит платформу с новой Skoda Octavia A8, а помогать в ее разработке будет немецкий концерн Volkswagen.
Автоновости дня 05 июня в 03:49
Политика
Елена Шувалова исключена из КПРФ
Депутата Мосгордумы Елену Шувалову исключили из партии КПРФ, сообщил «Новой газете» депутат Евгений Ступин, на пленуме партии не присутствовавший.
Коммерсантъ 11:03
Общество
Руководство канала RT подало иск на Алексея Навального и Любовь Соболь
Москва, 7 июня 2020, 16:26 — REGNUM Телеканал Russia Today подал иск на блогера Алексея Навального по делу о защите деловой репутации.
REGNUM 09:26
Политика
Турция с 10 июня возобновит международное авиасообщение
Внутренние перелёты возобновлены 1 июня. Авиасообщение с Россией может быть восстановлено с середины июля, полагают турецкие власти.
News.ru 04 июня в 10:59
Гаджеты
Цены на iPhone SE 2020 года снизились почти на 20%
Магазины сокращают свои расходы за счет таможни: предлагаемые небольшими ритейлерами устройства не растаможены при ввозе в РФ, при этом пользователи не почувствуют разницы: на смартфоны распространяется стандартная гарантия сроком в 1 год с момента активации.
Деловое.ТВ 07:52
Происшествия
Петербуржец, пострадавший в ДТП с Ferrari, скончался в больнице
В Петербурге в больнице скончался водитель автомобиля Volkswagen Polo, пострадавший в ДТП с Ferrari на Петроградской стороне.
Российская газета 12:13
Политика
Во Львове прибывший на модернизацию МиГ-29 разворовали на запчасти
Истребитель МиГ-29, который прибыл на Львовский государственный авиационный завод для прохождения модернизации, был разворован по запчастям.
Военное дело 01:52
Общество
Впервые за 3 месяца в Японии не зафиксировано смертей от коронавируса
За минувшие сутки в Японии не зафиксировано ни одной смерти от COVID-19, 7 мая сообщает Минздрав страны.
ИА Красная Весна 11:09
Шоу-бизнес
Татьяна Навка показала свой завтрак вслед за Рудковской
RuNews24.ru 08:47
Происшествия
Экс-дознавательница из Уфы раскрыла новые детали изнасилования
Потерпевшая по делу о групповом изнасиловании, экс-дознавательница из Уфы Гульназ Фатхисламова рассказала о деталях преступления, жертвой которого она стала.
Газета.Ru 11:14
Футбол
«Локомотив» и «Динамо» сыграли вничью в товарищеском матче
РИА Новости 12:03
Религия
Православные христиане отмечают день Святой Троицы
ТАСС вчера в 17:00
Шоу-бизнес
Норкин опубликовал фото с похорон супруги
Телеведущий Андрей Норкин опубликовал фото с похорон своей супруги Юлии, которая вела программу на радио «Комсомольская правда».
News.ru вчера в 14:51
Здоровье
Первый этап снятия ограничений ввели в Алтайском крае
В новой редакции указа главы региона предусмотрена отмена обязательной самоизоляции для граждан, прибывающих в Алтайский край из других регионов.
Катунь 24 08:40
Общество
Журналист Илья Азар вышел на свободу после 10 суток ареста
Мосгорсуд 5 июня сократил Азару срок ареста до десяти суток.
Интерфакс 04:44
Общество
Стало известно о переезде Скрипалей в Новую Зеландию
Британские СМИ со ссылкой на источники сообщают, что жертвы покушения в Солбсери - бывший сотрудник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия - начали "новую жизнь" в Новой Зеландии.
Газета.Ru 08:38
Политика
США решили тайно сократить численность своих войск в Германии
Ранее в пятницу агентство Reuters со ссылкой на официального представителя США высокого ранга сообщило, что президент США Дональд Трамп приказал минобороны страны сократить численность американского контингента в Германии.
Известия вчера в 16:50
Общество
СМИ допустили снятие ограничений в Москве в два этапа
Ранее, 5 июня, мэр Москвы Сергей Собянин допустил принятие «более радикальных, более серьезных решений» по смягчению связанных с коронавирусом ограничений.
РБК 09:28
Происшествия
Таинственные дыры в земле нашли рядом с селом в Забайкалье
Жители Забайкальского села Утан обнаружили гигантские дыры в земле. Отверстия неизвестного происхождения уходят вглубь на десять метров.
News.ru 10:15
Общество
В России продлили срок подачи документов в колледжи
Срок подачи документов в российские колледжи продлен до 25 августа.
Известия 07:32
Энергетика
ФАС вынесла предостережение главе Независимого топливного союза
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России вынесла предостережение президенту Независимого топливного союза Павлу Баженову за высказывания о росте цен на бензин в России, говорится в сообщении ведомства.
Rambler News Service 05 июня в 13:56
Политика
В Минске обсуждается продление российской аренды военных объектов
В Минске обсуждаются условия дальнейшего пребывания российских военных объектов внутри страны, пишет РИА "Новости" со ссылкой на Минобороны Белоруссии.
Газета.Ru 05 июня в 12:29
Общество
NILETTO призвал голосовать за поправки в Конституцию
Известный исполнитель в стиле рэп Данил Прытков рассказал россиянам о необходимости голосования за поправки в Конституцию Российской Федерации.
Политическая Экспертиза 10:09