Шоу-бизнес

РЕН ТВРЕН ТВПрощание с актером Михаилом Кокшеновым завершилось в Москве

В ритуальном зале митинского крематория в Москве завершилась церемония прощания с народным артистом РФ Михаилом Кокшеновым. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на актера Алексея Панина.
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Алексей Панин пришел на прощание с Михаилом Кокшеновым

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Задержан второй подозреваемый в убийстве девочки в Красноярском крае

В Красноярском крае задержали еще одного подозреваемого в убийстве девочки.
Известия 09:15
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Продюсер Иосиф Пригожин посоветовал назвавшему его жену певицу Валерию "тетей" лидеру группы "Ленинград" Сергею Шнурову обратиться к психиатру.
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Модель разделит платформу с новой Skoda Octavia A8, а помогать в ее разработке будет немецкий концерн Volkswagen.
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Политика

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Коммерсантъ 11:03
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Общество

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Политика

Турция с 10 июня возобновит международное авиасообщение

Внутренние перелёты возобновлены 1 июня. Авиасообщение с Россией может быть восстановлено с середины июля, полагают турецкие власти.
News.ru 04 июня в 10:59
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Гаджеты

Цены на iPhone SE 2020 года снизились почти на 20%

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В Петербурге в больнице скончался водитель автомобиля Volkswagen Polo, пострадавший в ДТП с Ferrari на Петроградской стороне.
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Военное дело 01:52
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Общество

Впервые за 3 месяца в Японии не зафиксировано смертей от коронавируса

За минувшие сутки в Японии не зафиксировано ни одной смерти от COVID-19, 7 мая сообщает Минздрав страны.
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Шоу-бизнес

Татьяна Навка показала свой завтрак вслед за Рудковской

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Экс-дознавательница из Уфы раскрыла новые детали изнасилования

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Футбол

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РИА Новости 12:03
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Православные христиане отмечают день Святой Троицы

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Шоу-бизнес

Норкин опубликовал фото с похорон супруги

Телеведущий Андрей Норкин опубликовал фото с похорон своей супруги Юлии, которая вела программу на радио «Комсомольская правда».
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Первый этап снятия ограничений ввели в Алтайском крае

В новой редакции указа главы региона предусмотрена отмена обязательной самоизоляции для граждан, прибывающих в Алтайский край из других регионов.
Катунь 24 08:40
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Общество

Журналист Илья Азар вышел на свободу после 10 суток ареста

Мосгорсуд 5 июня сократил Азару срок ареста до десяти суток.
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Выпуск новых кроссоверов Genesis GV80 приостановлен из-за проблем с мотором

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Газета.Ru 08:38
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Политика

США решили тайно сократить численность своих войск в Германии

Ранее в пятницу агентство Reuters со ссылкой на официального представителя США высокого ранга сообщило, что президент США Дональд Трамп приказал минобороны страны сократить численность американского контингента в Германии.
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Общество

СМИ допустили снятие ограничений в Москве в два этапа

Ранее, 5 июня, мэр Москвы Сергей Собянин допустил принятие «более радикальных, более серьезных решений» по смягчению связанных с коронавирусом ограничений.
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Происшествия

Таинственные дыры в земле нашли рядом с селом в Забайкалье

Жители Забайкальского села Утан обнаружили гигантские дыры в земле. Отверстия неизвестного происхождения уходят вглубь на десять метров.
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Общество

В России продлили срок подачи документов в колледжи

Срок подачи документов в российские колледжи продлен до 25 августа.
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Энергетика

ФАС вынесла предостережение главе Независимого топливного союза

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России вынесла предостережение президенту Независимого топливного союза Павлу Баженову за высказывания о росте цен на бензин в России, говорится в сообщении ведомства.
Rambler News Service 05 июня в 13:56
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Политика

В Минске обсуждается продление российской аренды военных объектов

В Минске обсуждаются условия дальнейшего пребывания российских военных объектов внутри страны, пишет РИА "Новости" со ссылкой на Минобороны Белоруссии.
Газета.Ru 05 июня в 12:29
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Общество

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Известный исполнитель в стиле рэп Данил Прытков рассказал россиянам о необходимости голосования за поправки в Конституцию Российской Федерации.
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Михаил Кокшенов
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Советский и российский актёр, кинорежиссёр и сценарист. Народный артист РФ.
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