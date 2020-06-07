В ритуальном зале митинского крематория в Москве завершилась церемония прощания с народным артистом РФ Михаилом Кокшеновым. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на актера Алексея Панина.

Прощание с актером Михаилом Кокшеновым завершилось в Москве

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