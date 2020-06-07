Шоу-бизнес
РЕН ТВПрощание с актером Михаилом Кокшеновым завершилось в Москве
В ритуальном зале митинского крематория в Москве завершилась церемония прощания с народным артистом РФ Михаилом Кокшеновым. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на актера Алексея Панина.
Читать в источнике
Оценить76
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7218 источников, обновлено в 16:48, Ашберн
Политика
Новый глава белорусского Мининформа пригрозил СМИ ограничениями
Игорь Луцкий захотел оградить «население от информации, которая наносит вред государству».
Говорит Москва 14:04
Происшествия
Экс-дознавательница из Уфы рассказала новые детали случившегося
Бывшая дознавательница из Уфы, ставшая потерпевшей по делу о групповом изнасиловании, в эфире телеканала НТВ рассказала о произошедшем.
РИА Новости 09:15
Происшествия
Неизвестный открыл стрельбу из окна на юго-западе Москвы
Неизвестный произвёл несколько выстрелов из окна жилого дома на юго-западе Москвы.
RT на русском 15:52
Шоу-бизнес
Муж Полины Гагариной опроверг развод с певицей
Экспресс газета 13:22
Здоровье
В Ульяновске девушку-волонтера, умершую от рака, представят к награде
РЕН ТВ вчера в 10:41
Наука
Крысам пересадили мини-копию печени человека
МедиаПоток вчера в 02:45
Единоборства
Макгрегор объяснил решение завершить карьеру
Бывший чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в двух весовых категориях ирландец Конор Макгрегор объяснил, почему принял решение завершить карьеру.
Газета.Ru 08:22
Здоровье
Гастроэнтеролог предупредил о первом сигнале рака кишечника
Американский гастроэнтеролог предупредил о первом сигнале рака кишечника. Об этом стало известно Evo-rus.com.
Evo-rus.com вчера в 03:13
Хоккей
Депутат Роднина ответила на заявление Панарина о России
RuNews24.ru 09:23
Игры
В Steam появились игры издательства Electronic Arts
Vprognoze.ru 04 июня в 21:45
Политика
В Раде обвинили власти во лжи об американских лабораториях на Украине
Депутат Верховной рады от "Оппозиционной платформы — За жизнь" Ренат Кузьмин обвинил в фейсбуке украинские власти в сокрытии правды о действующих на территории страны американских военных биологических лабораториях.
РИА Новости 16:24
Общество
ВОЗ изменила рекомендации по ношению масок
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) изменила рекомендации по ношению масок и перчаток, сообщил глава организации Тедрос Гебрейесу.
Коммерсантъ 05 июня в 19:08
Общество
Бойфренд дочки Ивана Урганта принес извинения всем, кого он обидел
Остался ли доволен подобными извинениями Иван Ургант пока неизвестно.
Телепрограмма 13:43
Наука
Обнаружено самое древнее и большое сооружение майя
Ученые заметили плоскую вытянутую 15-метровую платформу.
Замана 05 июня в 01:09
Авто
Kia раскрыла технические детали нового седана Kia K5 для России
Компания KIA сертифицировала в России новый бизнес-седан KIA K5.
Автоновости дня 13:30
Шоу-бизнес
Норкин опубликовал фото с похорон супруги
Телеведущий Андрей Норкин опубликовал фото с похорон своей супруги Юлии, которая вела программу на радио «Комсомольская правда».
News.ru вчера в 14:51
Общество
Стало известно о переезде Скрипалей в Новую Зеландию
Британские СМИ со ссылкой на источники сообщают, что жертвы покушения в Солбсери - бывший сотрудник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия - начали "новую жизнь" в Новой Зеландии.
Газета.Ru 08:38
Общество
Абрамович купил «Крик» Мунка за $120 миллионов
Роман Абрамович приобрел самую известную картинку Эдварда Мунка - "Крик". Цена полотна — 120 миллионов долларов.
Вести.Ru 15:00
Здоровье
В России могут изменить порядок медосвидетельствования водителей
Минздрав России представил проект приказа о внесении изменений в порядок проведения обязательного медицинского освидетельствования водителей или кандидатов в водители транспортных средств (ТС).
RT на русском вчера в 12:44
Фигурное катание
Туктамышева поразила поклонников зажигательным танцем в квартире
Видео с танцем 23-летняя спортсменка опубликовала в Instagram.
Слово и Дело вчера в 21:53
Армия и оружие
ВВС США хотят провести учебный бой между истребителем и БПЛА
ВВС США решили провести эксперимент, в рамках которого в воздушном бою придется сойтись пилотируемому истребителю и БПЛА, который находится под управлением системы, работающей на основе искусственного интеллекта.
Актуальные Новости вчера в 04:55
Общество
Руководство канала RT подало иск на Алексея Навального и Любовь Соболь
Москва, 7 июня 2020, 16:26 — REGNUM Телеканал Russia Today подал иск на блогера Алексея Навального по делу о защите деловой репутации.
REGNUM 09:26
Происшествия
Пропавший в лесу Пермского края 10-летний мальчик найден живым
Пропавший в Пермском крае 10-летний мальчик нашёлся спустя трое суток.
RT на русском вчера в 14:27
Спорт
Релиз Skater XL отложили на три недели
Месяц назад симулятор скейтбординга Skater XL получил дату выхода, однако теперь разработчики из Easy Day Studios отложили релиз на три недели — с 7 на 28 июля.
Игромания.ру 03:20
Наука
В Гарвардской школе инженерных наук создали крошечного робота-таракана
Проведенное исследование продемонстрировало, что производственный процесс, использовавшийся для создания предыдущих версий HAMR и других микророботов, в том числе RoboBee, можно использовать для создания роботов разных масштабов — от крошечных хирургических роботов до больших промышленных механизмов.
ИА Красная Весна 12:33
Гаджеты
Tom’s Hardware: AMD больше не поддерживает графику в процессорах Intel
Компания AMD прекратила поддержку драйверов для интегрированных графических чипов в процессорах Intel Kaby Lake-G, 7 июня сообщает портал Tom’s Hardware.
ИА Красная Весна 15:28
Политика
Путин поправил слова главы Бурятии о стоимости новой библиотеки
Президент Владимир Путин во время беседы с деятелями культуры в формате видеоконференции, приуроченной ко Дню русского языка, поправил главу Бурятии Алексея Цыденова, который отчитывался о стоимости нового здания национальной библиотеки Бурятии.
РБК вчера в 10:11
Происшествия
СК начал проверку видео с мужчиной, лежавшим на Вечном огне
СК в Приморье начал проверку после того, как появилось видео с мужчиной, лежавшим в чаше Вечного огня в городе Артем, сообщает СУСК по региону.
РИА Новости 11:08
Происшествия
Район Петербурга остался без электричества из-за возгорания
В результате происшествия без электричества остались 75 домов в Василеостровском районе, сейчас их переключают на резервную схему электроснабжения.
Известия 06:34
Космос
«Роскосмос» запатентовал «сачок» для ловли космического мусора
Госкорпорация «Роскосмос» получила патент на устройство для очистки орбиты от крупных объектов космического мусора.
Известия вчера в 21:02