Футбол
Вести.RuПрошла жеребьевка плей-офф Лиги наций по футболу
Прошла жеребьевка участников плей-офф футбольной Лиги наций, в которой определятся последние четыре участника чемпионата Европы. В турнире примут участие сборные, занявшие третьи и четвертые места в своих группах. Шестнадцать сборных разбиты на четыре пути.
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Раньше вместо серии пенальти бросали жребий – из-за этого СССР не вышел в финал Евро-68
Sports.ru21 ноября в 09:03
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Футбол
Рубин — Зенит 1:2
Футбол
Фанаты «Факела» напали на игроков команды после матча ФНЛ
Футбол
«Милан» и «Наполи» сыграли вничью
Политика
Савченко дала прогноз по исчезновению Украины к 2023 году
К 2023 году Украина исчезнет с карты мира. В этом уверена экс-депутат Верховной рады Надежда Савченко.
Политика
Путин обсудил возвращение старообрядцев в Россию
Президент России Владимир Путин встретился с предстоятелем Русской православной старообрядческой церкви (РПСЦ) митрополитом Корнилием и обсудил возвращение старообрядцев в страну, сообщает ТАСС в субботу, 23 ноября.
Происшествия
Пожар в жилом доме в Королеве локализовали
Пожар в многоквартирном жилом доме в подмосковном Королеве локализован.
Политика
НАТО не видит выгоды в прямом конфликте с Россией из-за Украины
Советник президента США Дональда Трампа по национальной безопасности Роберт О'Брайен заявил, что НАТО пока не заинтересована в приеме Украины в свои ряды, чтобы не вступать в прямой конфликт с Россией.
Кино
В сети появился трейлер 12-го сезона «Доктора кто»
Общество
Пушков: Никакого заказа на травлю Ротару, конечно же, нет
Член Совета Федерации Алексей Пушков заявил, что россияне не в восторге от артистов, которые приезжают в их страну делать деньги, а после обливают Россию грязью.
Футбол
Карпин назвал смешным судейство в матче «Ростова» и «Динамо»
Работу арбитров в поединке «Ростова» и «Динамо», состоявшегося в рамках 17-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ), оценил главный тренер ростовской команды Валерий Карпин.
Армия и оружие
В ВВС США назвали сроки готовности гиперзвукового оружия
Эксперт сообщил, что в настоящее время ВВС Соединенных Штатов параллельно реализую две программы разработки гиперзвукового оружия: Hypersonic Conventional Strike Weapon (HCSW) и и Air-Launched Rapid Response Weapon (ARRW).
Фигурное катание
В ISU восхитились произвольной программой Загитовой на Гран-при Японии
В Международном союзе конькобежцев (ISU) с восхищением отреагировали на выступление российской фигуристки Алины Загитовой в произвольной программе на этапе Гран-при в японском Саппоро.
Политика
Киссинджер рассказал о «холодной войне» между США и Китаем
Между США и Китаем развивается «холодная война», считает бывший госсекретарь Штатов Генри Киссинджер.
Политика
Путин: погибшие под Северодвинском испытывали уникальное оружие
Политика
Киев пригрозил оспорить разрешение Дании на «Северный поток-2»
Министр энергетики Украины Алексей Оржель в интервью «24 каналу» украинского телевидения заявил, что в Киеве рассматривают возможность подать апелляцию на разрешение Дании на строительство газопровода «Северный поток-2».
Происшествия
Врача-травматолога нашли мертвым в лесу под Екатеринбургом
Тело 40-летнего врача-травматолога Дмитрия Аввакумова нашли в лесном массиве в Верхней Пышме Свердловской области.
Происшествия
В Петербурге задержали водителя, стрелявшего из окна автомобиля
Полицейские задержали водителя, который подозревается в стрельбе из окна автомобиля в Московском районе Петербурга, возбуждено дело, сообщает пресс-служба ГУМВД по Петербургу и Ленинградской области.
Авто
Назван наиболее выгодный тип автомобилей для России
Аналитик Центра отраслевых исследований и консалтинга Финансового университета при правительстве РФ Ирина Сосенкина назвала наиболее выгодный тип автомобиля в России.
Политика
Госдеп призвал Facebook и Twitter заблокировать аккаунты властей Ирана
Спецпредставитель США по Ирану Брайан Хук призвал Facebook, Instagram и Twitter заблокировать аккаунты в социальных сетях руководства Ирана на фоне отключения интернета в стране.
Происшествия
Появилось видео с места гибели жены мэра Тулуна в ДТП
Следственный комитет опубликовал видео с места дорожного происшествия с участием мэра Тулуна Юрия Кариха.
Авто
Илон Маск представил электропикап Cybertruck
Генеральный директор Tesla Илон Маск представил первый электропикап компании, также известный как Cybertruck.
Авто
MINI John Cooper Works GP получит только «автомат»
Под капотом новинки прячется знакомый по BMW X2 M35i двухлитровый четырёхцилиндровый турбомотор мощностью 306 лошадиных сил и именно этот двигатель, как сообщает издание Autoblog, стал причиной отсутствия какой-либо альтернативы в плане коробок передач: хардкорный JCW GP будет доступен исключительно с восьмиступенчатым «автоматом» от BMW.
Космос
Ученые обнаружили в метеорите частицы протопланетного льда
Ученые обнаружили в метеорите Acfer 094 частицы первичной пыли протопланетного диска, из которой позднее образовались все планеты Солнечной системы.
Происшествия
Мать Анастасии Ещенко назвала свою версию убийства дочери
Мать убитой доцентом СПбГУ Олегом Соколовым аспирантки Анастасии Галина Ещенко назвала собственную версию убийства дочери.
Футбол
«Манчестер Сити» с трудом обыграл «Челси» в матче АПЛ
Футбол
«Луч» на выезде обыграл московское «Торпедо» в матче первенства ФНЛ
Футболисты "Луча" (Владивосток) на выезде обыграли московское "Торпедо" в матче 25-го тура первенства ФНЛ.
Авто
Компания Haval адаптирует свои автомобили под климат РФ
На втором этапе инвестиции составят порядка 22,4 млрд рублей и уже буде создан центр исследования и разработки R&D. Это подразделение и будет заниматься адаптацией собираемых кроссоверов под климат нашей страны.
Футбол
«РБ Лейпциг» разгромил «Кельн» в бундеслиге
Матч 12-го тура чемпионата Германии РБ Лейпциг Кельн завершился крупной победой хозяев (4:1).
Политика
Пушков прокомментировал начало поставок американского СПГ на Украину
Сенатор Алексей Пушков прокомментировал в своем Twitter начало поставок американского сжиженного природного газа (СПГ) на Украину.