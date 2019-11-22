Футбол

Вести.RuВести.RuПрошла жеребьевка плей-офф Лиги наций по футболу

Прошла жеребьевка участников плей-офф футбольной Лиги наций, в которой определятся последние четыре участника чемпионата Европы. В турнире примут участие сборные, занявшие третьи и четвертые места в своих группах. Шестнадцать сборных разбиты на четыре пути.
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Результат жеребьевки участников плей-офф Лиги наций

Спорт-Экспрессвчера в 06:20

Определились пары стыковых матчей квалификации ЕВРО-2020

РИА Новостивчера в 06:35

Раньше вместо серии пенальти бросали жребий – из-за этого СССР не вышел в финал Евро-68

Sports.ru21 ноября в 09:03

Результаты жеребьёвки стыковых матчей Евро-2020

Евро-футбол.рувчера в 06:29

Состоялась жеребьёвка стыковых матчей Евро-2020

Чемпионатвчера в 06:29

Состоялась жеребьёвка стыковых матчей чемпионата Европы 2020 года

Sport.ruвчера в 06:59

Стала известна сетка стыковых матчей за право сыграть на Евро-2020

Матч ТВвчера в 06:19
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Футбол

Рубин — Зенит 1:2

Евро-футбол.ру 07:55
Футбол

Фанаты «Факела» напали на игроков команды после матча ФНЛ

RT на русском 13:26
Футбол

«Милан» и «Наполи» сыграли вничью

ProstoProSport 13:52
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Савченко дала прогноз по исчезновению Украины к 2023 году

К 2023 году Украина исчезнет с карты мира. В этом уверена экс-депутат Верховной рады Надежда Савченко.
Газета.Ru 13:39
Политика

Путин обсудил возвращение старообрядцев в Россию

Президент России Владимир Путин встретился с предстоятелем Русской православной старообрядческой церкви (РПСЦ) митрополитом Корнилием и обсудил возвращение старообрядцев в страну, сообщает ТАСС в субботу, 23 ноября.
Известия 12:50
Происшествия

Пожар в жилом доме в Королеве локализовали

Пожар в многоквартирном жилом доме в подмосковном Королеве локализован.
ТАСС 15:58
Политика

НАТО не видит выгоды в прямом конфликте с Россией из-за Украины

Советник президента США Дональда Трампа по национальной безопасности Роберт О'Брайен заявил, что НАТО пока не заинтересована в приеме Украины в свои ряды, чтобы не вступать в прямой конфликт с Россией.
Газета.Ru 14:42
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В сети появился трейлер 12-го сезона «Доктора кто»

Piter.tv 14:57
Общество

Росавтодор одобрил проект строительства моста через Лену

РБК 15:32
Общество

Пушков: Никакого заказа на травлю Ротару, конечно же, нет

Член Совета Федерации Алексей Пушков заявил, что россияне не в восторге от артистов, которые приезжают в их страну делать деньги, а после обливают Россию грязью.
Новостной фронт 13:11
Футбол

Карпин назвал смешным судейство в матче «Ростова» и «Динамо»

Работу арбитров в поединке «Ростова» и «Динамо», состоявшегося в рамках 17-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ), оценил главный тренер ростовской команды Валерий Карпин.
Экономика сегодня 13:41
Армия и оружие

В ВВС США назвали сроки готовности гиперзвукового оружия

Эксперт сообщил, что в настоящее время ВВС Соединенных Штатов параллельно реализую две программы разработки гиперзвукового оружия: Hypersonic Conventional Strike Weapon (HCSW) и и Air-Launched Rapid Response Weapon (ARRW).
Комсомольская правда вчера в 04:14
Фигурное катание

В ISU восхитились произвольной программой Загитовой на Гран-при Японии

В Международном союзе конькобежцев (ISU) с восхищением отреагировали на выступление российской фигуристки Алины Загитовой в произвольной программе на этапе Гран-при в японском Саппоро.
RT на русском 06:51
Политика

Киссинджер рассказал о «холодной войне» между США и Китаем

Между США и Китаем развивается «холодная война», считает бывший госсекретарь Штатов Генри Киссинджер.
Росбалт 21 ноября в 17:18
Политика

Путин: погибшие под Северодвинском испытывали уникальное оружие

Коммерсантъ 21 ноября в 14:21
Политика

Киев пригрозил оспорить разрешение Дании на «Северный поток-2»

Министр энергетики Украины Алексей Оржель в интервью «24 каналу» украинского телевидения заявил, что в Киеве рассматривают возможность подать апелляцию на разрешение Дании на строительство газопровода «Северный поток-2».
РБК 21 ноября в 14:21
Происшествия

Врача-травматолога нашли мертвым в лесу под Екатеринбургом

Тело 40-летнего врача-травматолога Дмитрия Аввакумова нашли в лесном массиве в Верхней Пышме Свердловской области.
Известия 09:40
Происшествия

В Петербурге задержали водителя, стрелявшего из окна автомобиля

Полицейские задержали водителя, который подозревается в стрельбе из окна автомобиля в Московском районе Петербурга, возбуждено дело, сообщает пресс-служба ГУМВД по Петербургу и Ленинградской области.
РИА Новости 15:15
Авто

Назван наиболее выгодный тип автомобилей для России

Аналитик Центра отраслевых исследований и консалтинга Финансового университета при правительстве РФ Ирина Сосенкина назвала наиболее выгодный тип автомобиля в России.
Автоновости дня 21 ноября в 21:39
Политика

Госдеп призвал Facebook и Twitter заблокировать аккаунты властей Ирана

Спецпредставитель США по Ирану Брайан Хук призвал Facebook, Instagram и Twitter заблокировать аккаунты в социальных сетях руководства Ирана на фоне отключения интернета в стране.
РИА Новости 15:19
Происшествия

Появилось видео с места гибели жены мэра Тулуна в ДТП

Следственный комитет опубликовал видео с места дорожного происшествия с участием мэра Тулуна Юрия Кариха.
РБК 13:25
Авто

Илон Маск представил электропикап Cybertruck

Генеральный директор Tesla Илон Маск представил первый электропикап компании, также известный как Cybertruck.
Газета.Ru вчера в 05:14
Авто

MINI John Cooper Works GP получит только «автомат»

Под капотом новинки прячется знакомый по BMW X2 M35i двухлитровый четырёхцилиндровый турбомотор мощностью 306 лошадиных сил и именно этот двигатель, как сообщает издание Autoblog, стал причиной отсутствия какой-либо альтернативы в плане коробок передач: хардкорный JCW GP будет доступен исключительно с восьмиступенчатым «автоматом» от BMW.
Motor 06:00
Космос

Ученые обнаружили в метеорите частицы протопланетного льда

Ученые обнаружили в метеорите Acfer 094 частицы первичной пыли протопланетного диска, из которой позднее образовались все планеты Солнечной системы.
РИА Новости вчера в 10:14
Происшествия

Мать Анастасии Ещенко назвала свою версию убийства дочери

Мать убитой доцентом СПбГУ Олегом Соколовым аспирантки Анастасии Галина Ещенко назвала собственную версию убийства дочери.
Известия 11:34
Футбол

«Манчестер Сити» с трудом обыграл «Челси» в матче АПЛ

Газета.Ru 14:35
Футбол

«Луч» на выезде обыграл московское «Торпедо» в матче первенства ФНЛ

Футболисты "Луча" (Владивосток) на выезде обыграли московское "Торпедо" в матче 25-го тура первенства ФНЛ.
РИА Новости 13:49
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Компания Haval адаптирует свои автомобили под климат РФ

На втором этапе инвестиции составят порядка 22,4 млрд рублей и уже буде создан центр исследования и разработки R&D. Это подразделение и будет заниматься адаптацией собираемых кроссоверов под климат нашей страны.
Газета DAILY 20 ноября в 10:42
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«РБ Лейпциг» разгромил «Кельн» в бундеслиге

Матч 12-го тура чемпионата Германии РБ Лейпциг Кельн завершился крупной победой хозяев (4:1).
Советский спорт 14:42
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Пушков прокомментировал начало поставок американского СПГ на Украину

Сенатор Алексей Пушков прокомментировал в своем Twitter начало поставок американского сжиженного природного газа (СПГ) на Украину.
РИА Новости вчера в 17:23
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