Экономика
ИА Красная ВеснаПрошло первое заседание правительства с и. о. премьера Белоусовым
Прошло первое заседание правительства РФ под руководством исполняющего обязанности главы кабинета Андрея Белоусова 7 мая, сообщает пресс-служба правительства России.
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Общество
Девятиклассники в России могут остаться без ОГЭ
Девятиклассники в России в этом году могут остаться без основного государственного экзамена (ОГЭ).
Сусанин 05 мая в 09:30
Общество
Московские школьники продолжат обучаться дистанционно до 31 мая
Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что московские школьники продолжат обучение в дистанционной форме.
Газета.Ru 09:26
Политика
Путин заявил о необходимости анализа санитарных мер во всех отраслях
После спада эпидемии потребуется серьезный анализ санитарных мер во всех отраслях. Об этом 7 мая заявил президент России Владимир Путин.
Известия 08:08
Шоу-бизнес
48-летняя Лера Кудрявцева выглядит моложе 32-летнего мужа
Поклонники пришли в восторг от совместной фотографии Леры Кудрявцевой и ее 32-летнего супруга.
ИнфоСМИ вчера в 14:28
Происшествия
В Воронеже женщина пострадала при обрушении балкона в жилом доме
Женщина госпитализирована в реанимацию после обрушения балкона жилого дома в Воронеже, сообщил РИА Новости представитель управления по делам ГО и ЧС города.
РИА Новости 06:43
Здоровье
Перечислены наиболее пораженные районы Пензенской области
Наиболее пораженными муниципальными образованиями по числу заболевших на 100 000 населения, кроме города Пензы, стали Бессоновский, Белинский, Шемышейский, Лопатинский, Малосердобинский районы.
ПензаИнформ 04:04
Армия и оружие
Военным запретили раскрывать в интернете информацию о службе
Российским военнослужащим запретили раскрывать в интернете и СМИ свою принадлежность к Вооруженным силам.
Газета.Ru вчера в 14:32
Общество
В Москве вводится обязательное ношение масок и перчаток с 12 мая
В Подмосковье масочный режим станет обязательным также с 12 мая.
Говорит Москва 05:29
Общество
В Подмосковье назвали дату окончания учебного года
По словам министра, годовые оценки будут проставлены с учетом периода дистанционного обучения.
Богородские вести 02:44
Общество
Собянин: Ограничения в Москве продлеваются до 31 мая
Дорогие москвичи, вчера Президент России Владимир Владимирович Путин поручил регионам выработать и реализовать планы действий по выходу из режима вынужденных ограничений.
Российская газета 09:15
Общество
Роспотребнадзор представил Путину план снятия ограничений в три этапа
Роспотребнадзор предлагает снимать ограничительные меры, введенные в России из-за коронавируса COVID-19, в три этапа, заявила глава ведомства Анна Попова.
Коммерсантъ вчера в 09:35
Путешествия
Отели Турции введут ограничения для туристов
Из-за распространения коронавируса турецкие отели введут ограничения для туристов.
Рамблер вчера в 14:04
Здоровье
За сутки 90 человек заболели коронавирусом в Ростовской области
По данным Роспотребнадзора на вторник, 5 мая в Ростовской области за сутки еще у 90 человек подтверждена коронавирусная инфекция.
Kursk.com 05 мая в 05:29
Общество
Названы регионы-антилидеры по числу заболеваемости коронавирусом
В России за минувшие 24 часа число заболевших коронавирусом нового типа выросло на 11 231 (84 субъекта РФ), общее число инфицированных составляет 177 160.
Главный региональный 09:27
Киберспорт
S1mple ответил на обвинения dimasick: «Хватит позориться»
Игрок Natus Vincere Александр s1mple Костылев ответил на недовольство Дмитрия dimasick Матвиенко организацией матча на ESL One: Road to Rio по CS:GO.
CyberSport.ru 05:57
Спорт
Assassin’s Creed Valhalla не станет самой масштабной игрой серии
CyberSport.ru 05:48
Общество
Поэтапный план выхода Кубани из карантина будет представлен 12 мая
Как отметил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев, по поручению президента все регионы сейчас разрабатывают план поэтапного выхода из режима ограничений, сообщает пресс-служба краевой администрации.
Ясно 07:46
Политика
Путин прокомментировал возможность снятия ограничений по коронавирусу
Глава государства считает, что сейчас сложно спрогнозировать, как в России и за рубежом будет протекать процесс снятия ограничений, веденных из-за COVID-19.
ТК Звезда 09:26
Игры
У киберпанк-боевика Ghostrunner появилась временная демоверсия
Игромания.ру вчера в 10:31
Общество
Дату окончания пандемии коронавируса в России снова сдвинули
Ученые еще на семь дней отдалили прогноз завершения вспышки коронавируса в России — до 24 августа.
РИА Новости 05 мая в 23:02
Общество
Российский бизнесмен Дмитрий Босов покончил с собой
BFM.ru вчера в 11:49
Авто
АвтоВАЗ запатентовал названия для новых Lada
Названия оформлены и в связке с LADA, и по отдельности, поэтому, скорее всего, в дальнейшем они будут использованы для будущих моделей LADA.
Автоновости дня 06:02
Общество
Евгений Куйвашев ввел повсеместный масочный режим
Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев подписал указ о введении обязательного масочного режима во всех муниципалитетах региона.
Коммерсантъ Екатеринбург 07:57
Происшествия
На волейболиста Спиридонова напали в Москве
Газета.Ru 09:28
Общество
Верховный суд Карелии оставил в СИЗО историка Дмитриева
6 мая 155 общественных деятелей попросили председателя ВС Карелии Анатолия Накваса освободить 64-летнего историка, поскольку в петрозаводском СИЗО, где он содержится три года, выявлены случая заболевания коронавирусной инфекцией.
Интерфакс 06:02
Происшествия
Суд перенес на 20 мая рассмотрение дела участника «Нового величия»
Москва, 5 мая 2020, 12:13 — REGNUM Люблинский суд Москвы перенес на 20 мая заседание по делу участника «Нового величия» Павла Ребровского, ранее признавшего свою вину и пошедшего на сделку со следствием, говорится на сайте суда.
REGNUM 05 мая в 05:13
Общество
В Новой Москве закончили снос павильонов шоу «Дом-2»
В Троицком административном округе завершился снос съемочных павильонов популярного телевизионного шоу "Дом-2", сообщили РИА Недвижимость в департаменте по развитию новых территорий Москвы.
РИА Новости вчера в 09:36
Происшествия
В Усинске из окна выпал 4-летний ребенок
В Усинске с восьмого этажа выпал четырехлетний ребенок.
КП - Сыктывкар 04:57
Здоровье
В России оценили риск заражения коронавирусом дома
В России оценили риск заражения коронавирусом дома. Об этом сообщили журналисты "ТАССа" со ссылкой на российских вирусологов.
Piter.tv 02:37
Общество
Власти объяснили слова российского губернатора о разгоне людей
Слова губернатора Липецкой области Игоря Артамонова об использовании средств дезинфекции для разгона людей, которые распространил ряд СМИ, были вырваны из контекста.
Lenta.ru 07:23