Прошло первое заседание правительства с и. о. премьера Белоусовым

Происшествия В Воронеже женщина пострадала при обрушении балкона в жилом доме Женщина госпитализирована в реанимацию после обрушения балкона жилого дома в Воронеже, сообщил РИА Новости представитель управления по делам ГО и ЧС города. 26

Здоровье Перечислены наиболее пораженные районы Пензенской области Наиболее пораженными муниципальными образованиями по числу заболевших на 100 000 населения, кроме города Пензы, стали Бессоновский, Белинский, Шемышейский, Лопатинский, Малосердобинский районы.

Общество Собянин: Ограничения в Москве продлеваются до 31 мая Дорогие москвичи, вчера Президент России Владимир Владимирович Путин поручил регионам выработать и реализовать планы действий по выходу из режима вынужденных ограничений.

Здоровье За сутки 90 человек заболели коронавирусом в Ростовской области По данным Роспотребнадзора на вторник, 5 мая в Ростовской области за сутки еще у 90 человек подтверждена коронавирусная инфекция. 478

Общество Названы регионы-антилидеры по числу заболеваемости коронавирусом В России за минувшие 24 часа число заболевших коронавирусом нового типа выросло на 11 231 (84 субъекта РФ), общее число инфицированных составляет 177 160. 128

Киберспорт S1mple ответил на обвинения dimasick: «Хватит позориться» Игрок Natus Vincere Александр s1mple Костылев ответил на недовольство Дмитрия dimasick Матвиенко организацией матча на ESL One: Road to Rio по CS:GO.

Общество Поэтапный план выхода Кубани из карантина будет представлен 12 мая Как отметил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев, по поручению президента все регионы сейчас разрабатывают план поэтапного выхода из режима ограничений, сообщает пресс-служба краевой администрации. 24

Политика Путин прокомментировал возможность снятия ограничений по коронавирусу Глава государства считает, что сейчас сложно спрогнозировать, как в России и за рубежом будет протекать процесс снятия ограничений, веденных из-за COVID-19. 35

Авто АвтоВАЗ запатентовал названия для новых Lada Названия оформлены и в связке с LADA, и по отдельности, поэтому, скорее всего, в дальнейшем они будут использованы для будущих моделей LADA. 7

Общество Евгений Куйвашев ввел повсеместный масочный режим Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев подписал указ о введении обязательного масочного режима во всех муниципалитетах региона. 20

Общество Верховный суд Карелии оставил в СИЗО историка Дмитриева 6 мая 155 общественных деятелей попросили председателя ВС Карелии Анатолия Накваса освободить 64-летнего историка, поскольку в петрозаводском СИЗО, где он содержится три года, выявлены случая заболевания коронавирусной инфекцией. 9

Происшествия Суд перенес на 20 мая рассмотрение дела участника «Нового величия» Москва, 5 мая 2020, 12:13 — REGNUM Люблинский суд Москвы перенес на 20 мая заседание по делу участника «Нового величия» Павла Ребровского, ранее признавшего свою вину и пошедшего на сделку со следствием, говорится на сайте суда.

Общество В Новой Москве закончили снос павильонов шоу «Дом-2» В Троицком административном округе завершился снос съемочных павильонов популярного телевизионного шоу "Дом-2", сообщили РИА Недвижимость в департаменте по развитию новых территорий Москвы. 515

Здоровье В России оценили риск заражения коронавирусом дома В России оценили риск заражения коронавирусом дома. Об этом сообщили журналисты "ТАССа" со ссылкой на российских вирусологов. 14