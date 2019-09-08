Главный тренер сборной Боснии и Герцеговины Роберт Просинечки покинул свой пост. Такое решение он принял после поражение в отборочном матче Евро-2020 от команды Армении (2:4), сообщает сайт федерации футбола Боснии и Герцеговины.

Авто В Краснодаре появилась «Приора» с трехметровыми колесами На улицы столицы Кубани выехала Lada Priora с трехметровыми колесами Как говорят на Кавказе, чем выше горы, тем ниже «Приоры».

Наука Личинки плоских червей-паразитов защищают от ВИЧ – учёные Учёные из Амстердамского и Ливерпульского университетов создали препарат из яиц червей-шистосом, обработали им дендритные клетки и попробовали заразить их и Т-лимфоциты вирусом ВИЧ.

Шоу-бизнес Названа дата свадьбы Федора Бондарчука и Паулины Андреевой Стала известна дата свадьбы Паулины Андреевой и Федора Бондарчука. Знаменитости намерены вступить в брак в середине сентября.

Теннис Медведев и Надаль начали финальный матч US Open В Нью-Йорке начался финальный матч Открытого чемпионата США между россиянином Даниилом Медведевым и испанцем Рафаэлем Надалем.

Шоу-бизнес Эд Ширан решил сыграть свадьбу в цирковом шатре Британский музыкант Эд Ширан готовится второй раз сыграть свадьбу со своей возлюбленной Черри Сиборн.

Единоборства Хабиб Нурмагомедов победил американца Дастина Порье 7 сентября Хабиб Нурмухамедов защитил чемпионский пояс UFC в поединке с американцем Дастином Порье.

Здоровье Гериатр обозначила семь страшных проблем старости Гериатры — специалисты, занимающиеся лечением пожилых людей, утверждают: возраст имеет к болезням опосредованное отношение.

Политика Посольство РФ в Нидерландах не получало обращения о выдаче Цемаха Посольство РФ в Нидерландах не получало от голландских властей обращений по поводу выдачи свидетеля по делу о крушении Boeing (MH17), экс-начальника противовоздушной обороны Славянской бригады ДНР Владимира Цемаха.

Политика Эмира Кувейта госпитализировали в США В США госпитализирован эмир Кувейта шейх Сабах аль-Ахмед аль-Джабер ас-Сабах для проведения медицинского обследования.

Шоу-бизнес Ксения Собчак прокомментировала слухи о своей второй беременности На днях в Сети вновь стали обсуждаться слухи о второй беременности Ксении Собчак, которая совсем скоро выйдет замуж за Константина Богомолова.

Политика В Челябинской области на выборах лидирует врио губернатора Текслер Временно исполняющий обязанности губернатора Челябинской области Алексей Текслер получает 73,16% голосов после обработки 0,13% протоколов, следует из данных Центральной избирательной комиссии (ЦИК).

Происшествия На режимном объекте «Роскосмоса» задержали 17 человек Служба безопасности предприятия задержала в субботу трех человек, которые хотели фотографировать закрытые объекты с крыши предприятия и затем выложить снимки в интернет.

Политика Восемь кандидатов от КПРФ и трое от «Яблока» могут пройти в Мосгордуму В предыдущем составе Мосгордумы депутатов от «Яблока» не было, а фракция КПРФ состояла из пяти человек.

Политика Путин уволил помощника главы СКР Старший помощник председателя Следственного комитета России (СКР) генерал-майор юстиции Игорь Комиссаров освобожден от занимаемой должности.

Происшествия Памфилова заявила, что была готова накормить напавшего на нее человека Председатель ЦИК Элла Памфилова заявила журналистам, что готова была предложить вломившемуся в ее дом человеку еду и, возможно даже, работу, если бы он просто пришел к ней.

Футбол Станислав Черчесов рассказал о подготовке к матчу с Казахстаном Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов рассказал, чего ожидает от матча с Казахстаном в квалификации Евро-2020, который состоится в понедельник, 9 сентября, в Калининграде.

Футбол Селихов получил травму на тренировке «Спартака» Голкипер «Спартака» Александр Селихов получил травму на сегодняшней тренировке команды.

Происшествия Кандидатов от «Яблока» в Петербурге оштрафовали за незаконную агитацию Мировой судья признала кандидатов в депутаты МО "Васильевский" от партии "Яблоко" Максима Левко и Станислава Диденко, которые расклеивали листовки вне агитационного периода в тех местах, где проведение агитации запрещено законодательством, виновными, обоим назначен штраф в размере 1 тысячи рублей.

Политика Нетаньяху назвал британского премьера Борисом Ельциным Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху по ошибке назвал британского премьера Бориса Джонсона Борисом Ельциным.