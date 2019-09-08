Футбол

Спорт-ЭкспрессСпорт-ЭкспрессПросинечки покинул пост главного тренера сборной Боснии и Герцеговины

Главный тренер сборной Боснии и Герцеговины Роберт Просинечки покинул свой пост. Такое решение он принял после поражение в отборочном матче Евро-2020 от команды Армении (2:4), сообщает сайт федерации футбола Боснии и Герцеговины.
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