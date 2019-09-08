Футбол
Спорт-ЭкспрессПросинечки покинул пост главного тренера сборной Боснии и Герцеговины
Главный тренер сборной Боснии и Герцеговины Роберт Просинечки покинул свой пост. Такое решение он принял после поражение в отборочном матче Евро-2020 от команды Армении (2:4), сообщает сайт федерации футбола Боснии и Герцеговины.
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Старший помощник председателя Следственного комитета России (СКР) генерал-майор юстиции Игорь Комиссаров освобожден от занимаемой должности.
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Летняя жара во Франции убила 1,5 тысячи человек
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Эксперт отверг заявления ФБК об успехе «умного голосования»
Политолог Марат Баширов прокомментировал заявления представителей ФБК об успехе "умного голосования".
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Председатель ЦИК Элла Памфилова заявила журналистам, что готова была предложить вломившемуся в ее дом человеку еду и, возможно даже, работу, если бы он просто пришел к ней.
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Станислав Черчесов рассказал о подготовке к матчу с Казахстаном
Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов рассказал, чего ожидает от матча с Казахстаном в квалификации Евро-2020, который состоится в понедельник, 9 сентября, в Калининграде.
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Врио губернатора Оренбургской области Паслер лидирует на выборах
Временно исполняющий обязанности губернатора Оренбургской области Денис Паслер («Единая Россия») набирает 70,14% после обработки 0,06% протоколов, следует из данных Центральной избирательной комиссии.
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