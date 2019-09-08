Футбол
РИА НовостиПросинечки ушел с поста главного тренера сборной Боснии и Герцеговины
Роберт Просинечки ушел в отставку с поста главного тренера сборной Боснии и Герцеговины по футболу, сообщается на сайте Футбольного союза Боснии и Герцеговины.
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Просинечки ушел с поста главного тренера сборной Боснии после поражения от Армении
Sport24.ruвчера в 15:41
Тренер Просинечки подал в отставку после разгромного поражения сборной Боснии от Армении
Sputnik Армениявчера в 14:03
Наставник сборной Боснии и Герцеговины покинул свой пост после поражения от Армении
Sportbox.RUвчера в 14:08
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Песков объяснил отсутствие Путина при встрече заключенных в Москве
Президент Владимир Путин не стал приезжать в аэропорт, чтобы встретить прибывших из Киева в рамках обмена россиян, поскольку это не прерогатива главы государства.
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Актер из сериала «Реальные пацаны» стал депутатом гордумы в Пермском крае
Как уточнили в комиссии, ранее он уже пытался стать депутатом - в 2013 году баллотировался в городскую думу города Оса, а в 2016 году - в Земское собрание Осинского района.
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Рогозин: среди задержанных при проникновении на предприятие Роскосмоса есть иностранцы
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Окончательная средняя явка избирателей на выборы в РФ составила 41,2%
Окончательная средняя явка по выборам в органы государственной власти в административных центрах субъектов РФ составила 41,2%, — сообщила Элла Памфилова.
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Экономика
В Госдуме предложили установить единую минимальную цену на сигареты
Первый зампред комитета Госдумы по бюджету и налогам Сергей Катасонов (ЛДПР) планирует внести поправки об установлении единой минимальной цены на табачные изделия.
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Политика
В МИД Украины рассказали о возможной встрече Зеленского с Путиным
О перспективах проведения мероприятия в понедельник, 9 сентября, рассказал глава МИД Украины Вадим Пристайко, передает ТАСС.
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Прокурор Москвы подал иск к Алексею Навальному, Любови Соболь, Илье Яшину и другим оппозиционерам, говорится в картотеке Черемушкинского районного суда.
Ведомости 06:38
Политика
Мосгоризбирком подсчитал 100% голосов на выборах в Мосгордуму
Мосгоризбирком обработал 100% протоколов на выборах в Мосгордуму, передает «Интерфакс».
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Несколько стран заявили о непризнании выборов в Крыму
Незаконными посчитали выборы и в Польше: «Министерство иностранных дел Республики Польша считает незаконными так называемые местные выборы, проводимые в Автономной Республике Крым, включая выборы в так называемый Государственный совет «Республики Крым», так называемое Законодательное собрание города Севастополя, проводимые властями Российской Федерации».
Аргументы неделi. Крым 06:32
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Древнее глобальное потепление может быть связано с орбитой Земли
Faktom вчера в 11:15
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20 лет назад был взорван дом на улице Гурьянова в Москве
Ровно в полночь 9 сентября 1999 года (8 сентября в 23 часа 58 минут) в девятиэтажном шести подъездном доме № 19 дома по улице Гурьянова (ЮВАО) произошел взрыв мощностью около 350 кг в тротиловом эквиваленте.
Вести.Ru 05:20
Политика
Трехсторонняя встреча по газу пройдет 19 сентября в Брюсселе
Новый раунд трехсторонних переговоров России, Украины и Еврокомиссии (ЕК) по транзиту газа состоится в следующий четверг, 19 сентября, в Брюсселе, сообщил заместитель главы Еврокомиссии (ЕК) Марош Шефчович.
Коммерсантъ 05:20
Спорт
Гимнастка Солдатова потеряла сознание на турнире
Российская гимнастка Александра Солдатова потеряла сознание во время финального этапа Кубка вызова в Португалии.
News.ru вчера в 15:23
Общество
Появилась информация о массовых увольнениях из онкоцентра им. Блохина
«С появлением новых технологий время пребывания на койке существенно сократилось, поэтому в данный момент более 700 ставок, сформированных в НМИЦ онкологии двумя десятилетиями ранее, не заняты», — прокомментировали в онкоцентре.
REGNUM 06:31
Общество
Из-за протестов турпоток в Гонконге в августе упал на 40%
В августе число туристов, посетивших Гонконг, снизилось на 40% в годовом выражении, заявил финансовый секретарь Гонконга Пол Чжань.
Коммерсантъ 05:49
Политика
Помощник Зеленского рассказал о тональности его переговоров с Путиным
По словам помощника президента Украины, стороны придерживались изначального плана и не вносили коррективов в обменный список, уточняет сайт ТВЦ. Также Ермак сообщил, что голос никто из двух лидеров не повышал, и высказал мнение, что освобождения пленников не произошло бы без конструктивного диалога между Зеленским и Путиным.
URA.Ru 05:28
Общество
Жителей Самары удивило странное поведение Димы Билана
Певец Дима Билан выступил на праздновании Дня города в Самаре и удивил гостей праздника своим поведением.
Известия 06:26
Общество
Бой Нурмагомедова и Порье в интернете посмотрели 10 млн пользователей
Трансляцию в интернете поединка между Хабибом Нурмагомедовым и Дастином Порье, в котором россиянин уверенно защитил чемпионский пояс UFC, посмотрели 10 млн пользователей, сообщила в понедельник пресс-служба Первого канала.
ТАСС 07:30
Авто
Новый Toyota RAV4: опубликованы спецификации для России
Toyota получила одобрение типа транспортного средства на новый RAV4, который менее чем через месяц поступит в продажу: производство автомобиля начнётся на питерском заводе компании 1 октября 2019 года.
Российская газета 01:27
Политика
Нидерланды сожалеют, что Украина передала России Цемаха
Глава МИД Нидерландов Стеф Блок заявил, что власти страны пытались не допустить передачи России Украиной фигуранта дела о крушении рейса MH17 Владимира Цемаха.
Московский Комсомолец 07 сентября в 09:59
Происшествия
В Тверской области пропал 11-летний мальчик
В Тверской области пропал 11-летний мальчик. СКР возбудил дело об убийстве (стандартная процедура при подобном инциденте).
Интерфакс 06:19
Происшествия
В Грозном мужчина открыл стрельбу по полицейским
В Грозном местный житель открыл огонь по сотрудникам ГИБДД, сообщили РИА Новости в пресс-службе республиканского МВД.
РИА Новости 05:13
Происшествия
На Камчатке мать заподозрили в убийстве двоих детей
Камчатские следователи возбудили уголовное дело по факту убийства двоих детей. В совершении преступления обвиняют их собственную мать.
Российская газета 00:55
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Bellator готовит прощальный бой Федора Емельяненко
По сообщениям инсайдеров, американская лига Bellator готовит прощальный бой Последнего Императора, как называют Федора.
Вести.Ru 06:59
Происшествия
В нижегородском лесу нашли живыми двух пенсионерок
Нижегородские волонтеры разыскали в лесу двух заблудившихся женщин, которые прятались от медведя в охотничьем домике на дереве, сообщила РИА Новости информационный координатор поисково-спасательной группы "Рысь" Надежда Ермолаева.
РИА Новости 03:29
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Надаль обыграл Медведева в финале US Open
В финале Открытого чемпионата США по теннису (US Open) испанец Рафаэль Надаль, вторая ракетка мира, обыграл россиянина Даниила Медведева (5).
Коммерсантъ вчера в 21:08
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Ирина Муромцева разводится с мужем после шести лет брака
Ведущая программы «Доброе утро» на Первом канале Ирина Муромцева решила расстаться со своим мужем, продюсером Максимом Волковым.
Телепрограмма 01:09
Политика
Памфилова призвала Миненко не спешить с итогами выборов в Петербурге
В понедельник, 9 сентября, председатель ЦИК РФ Элла Памфилова заявила о недопустимости подведения итогов по губернаторским и муниципальным выборам в Петербурге до тех пор, пока не будут рассмотрены все жалобы.
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