Футбол
РИА НовостиПросинечки ушел с поста главного тренера сборной Боснии и Герцеговины
Роберт Просинечки ушел в отставку с поста главного тренера сборной Боснии и Герцеговины по футболу, сообщается на сайте Футбольного союза Боснии и Герцеговины.
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Я поговорил со всеми и решил уйти в отставку. Приходя на это место я верил, что мы выйдем на чемпионат Европы, но сделать это нам не удалось. Мой преемник успеет подготовить команду к Лиге наций. Больше я не главный тренер.
— Роберт Просинечки, югославский футболистБомбардир.ру 15:01
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