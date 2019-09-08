Роберт Просинечки ушел в отставку с поста главного тренера сборной Боснии и Герцеговины по футболу, сообщается на сайте Футбольного союза Боснии и Герцеговины.

Просинечки ушел с поста главного тренера сборной Боснии и Герцеговины

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