Футбол
РИА НовостиПросинечки ушел с поста главного тренера сборной Боснии и Герцеговины
Роберт Просинечки ушел в отставку с поста главного тренера сборной Боснии и Герцеговины по футболу, сообщается на сайте Футбольного союза Боснии и Герцеговины.
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Происшествия
При взрыве на фестивале в Германии пострадали 14 человек
На традиционном фестивале Backesfest в городе Фройденберг в Германии произошел взрыв, в результате которого пострадали 14 человек.
РБК 11:41
Шоу-бизнес
Евгений Цыганов высмеял подписчиков, критикующих худобу Юлии Снигирь
Евгений Цыганов высмеял подписчиков, критикующих худобу Юлии Снигирь Отметим, что снимок, под которым отметился Евгений Цыганов, был сделан в Венеции.
Вокруг ТВ 05:37
Политика
Пушков назвал лицемерным признание Катамадзе в любви к россиянам
Член Совета Федерации Алексей Пушков уличил в лицемерии грузинскую певицу Нино Катамадзе, которая призналась в любви к российским слушателям после отмены своего концерта.
Российская газета 13:58
Футбол
Глушаков сможет сыграть с «Ростовом»
Sport.ru 17:44
Политика
Турчак заявил о «жахнувшей всех» на выборах «Единой России»
Секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак прокомментировал журналистам итоги выборов в заксобрания и муниципальных выборов, которые состоялись 8 сентября в единый день голосования, передает корреспондент РБК.
РБК 17:16
Происшествия
Шесть человек погибли при шторме в Крыму
В Крыму в воскресенье, 8 сентября, погибли шесть человек.
Газета.Ru 17:01
Политика
Посольство РФ в Нидерландах не получало обращения о выдаче Цемаха
Посольство РФ в Нидерландах не получало от голландских властей обращений по поводу выдачи свидетеля по делу о крушении Boeing (MH17), экс-начальника противовоздушной обороны Славянской бригады ДНР Владимира Цемаха.
Москва 24 08:41
Футбол
Италия одержала победу над сборной Финляндии
Предупреждения: Жоржиньо 21, Шуллер 57, Доннарумма 71, Араюри 74, Вяйсянен 79 Ранее Армения одержала победу над командой Боснии и Герцеговины.
Soccer.ru 16:39
Политика
Хаджимба лидирует на выборах президента Абхазии
РИА Новости 14:47
Политика
Кандидаты от оппозиции лидируют в 19 округах на выборах в Мосгордуму
По результатам обработки более 20% бюллетеней, кандидаты КПРФ побеждают в 12 округах, «Справедливой России» – в четырех, «Яблока» – в трех округах.
Ведомости 16:57
Кино
Стало известно, когда начнут снимать «Матрицу 4» и «Веном 2»
Интермонитор.ру 15:41
Происшествия
Облицовка фасада Чкаловской лестницы обрушилась в Нижнем Новгороде
Сегодня в Нижнем Новгороде произошло обрушение облицовки фасада Чкаловской лестницы.
КП - Нижний Новгород 12:18
Политика
Предварительные итоги. Как прошел единый день голосования в России
Телеканал 360° 16:53
Единоборства
Гарантированный гонорар Нурмагомедова стал самым большим в истории UFC
Стали известны гонорары бойцов, которые выступили на турнире UFC 242.
Sportbox.RU 07:02
Общество
На мессу Папы Римского на Мадагаскаре пришёл миллион человек
RT на русском 12:28
Шоу-бизнес
Ксения Собчак прокомментировала слухи о своей второй беременности
На днях в Сети вновь стали обсуждаться слухи о второй беременности Ксении Собчак, которая совсем скоро выйдет замуж за Константина Богомолова.
Passion.ru 11:54
Футбол
«Химки» потерпели первое поражение в Олимп-ФНЛ, уступив «Торпедо»
Московское "Торпедо" со счетом 1:0 дома победило подмосковные "Химки" в матче 12-го тура первенства Олимп - Футбольной национальной лиги (ФНЛ).
ТАСС 12:58
Финансы
Американские спекулянты покупают рубль, но крайне осторожно
В начале мая чистые спекулятивные ставки на рост курса рубля к доллару на CME взлетели до рекордных значений выше 35 000 контрактов, после чего к середине июня снизились примерно на 20%.
Profinance.ru 17:41
Политика
Система онлайн-голосования в Москве заработала после двух сбоев
Система онлайн-голосования на выборах депутатов в Мосгордуму заработала.
Вести.Ru 06:16
Политика
Беглов лидирует на выборах главы Петербурга
RT на русском 15:49
Игры
На Android началось публичное тестирование Sky от авторов Journey
Студия thatgamecompany, известная по Flow, Flower и Journey, запустила на Android публичную бету своей новой игры — Sky: Children of the Light.
Игромания.ру 09:47
Гаджеты
Huawei показала план обновления смартфонов до EMUI 10 с Android 10
До конца года EMUI 10 с Android 10 получат Huawei P30 и P30 Pro, а в декабре обновление выйдет для Mate 20, Mate 20 Pro, Mate 20 RS.
Astera 10:07
Политика
Памфилова рассказала про фейки о нарушениях на выборах
РИА Новости 15:45
Политика
«Единая Россия» стала оппозицией в Хабаровском крае
В прошлом году во втором туре губернаторских выборов в крае действующего главу региона Вячеслава Шпорта победил депутат Госдумы от ЛДПР Сергей Фургал.
РБК 16:46
Транспорт
МВД предложило поменять правила получения водительских прав
МВД России разработало поправки в закон "О безопасности движения", которые коснутся правил получения водительских удостоверений разных категорий, следует из релиза, размещенного на сайте министерства.
РИА Новости 06 сентября в 15:19
Происшествия
Группа вооруженных людей напала на сотрудников магазина в Москве
В Москве вооруженная группа людей напала на сотрудников магазина. Об этом сообщает телеканал РЕН ТВ.
Газета.Ru 16:15
Политика
На Украине назвали имена 13 переданных России заключенных
Украинские военные прокуроры провели досудебное расследование и поддержали гособвинение в отношении 13 из 35 лиц, по которым была впоследствии достигнута договоренность с Россией о взаимном освобождении заключенных.
РИА Новости вчера в 22:02