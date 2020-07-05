Происшествия
Lenta.ruПросителя убежища из России застрелили в Австрии
В австрийском городе Герасдорф в субботу, 4 июля, застрелили просителя убежища из России. Об этом сообщило Австрийское агентство печати со ссылкой на полицию, передает ТАСС. По данным агентства, подозреваемый в убийстве задержан в городе Линц.
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Экономика
В России усилят контроль над операциями с наличными
Тотальный контроль над операциями с наличными планируют ввести в России.
Панорама Ростова-на-Дону вчера в 11:35
Кино
Сериал по мотивам фильма «Текст» показали в Сети
Расширенная версия ленты «Текст» появилась в Сети раньше анонсируемого срока.
Live24 07:22
Футбол
Гол Роналду помог «Ювентусу» обыграть «Торино» в Серии А
RT на русском 13:21
Происшествия
В Москве начались задержания участников пикетов у здания ФСБ
Ведомости вчера в 13:24
Авто
НП «ГЛОНАСС» и «Рексофт» работают над вторым этапом проектирования платформы «Автодата»
Вторая стадия проекта стала логическим завершением первой, в рамках которой появилась общая итоговая концепция «Автодаты».
Car.ru 13:02
Авто
Hyundai в России начнет продавать автомобили в обход дилеров
Корейская автомобильная компания Hyundai начнет продавать свои модели на российском рынке в обход дилеров.
Деловое.ТВ 09:45
Общество
Скончался лечившийся от коронавируса отец Хабиба Нурмагомедова
Умер лечившийся от коронавируса отец чемпиона UFC Хабиба Нурмагомедова. Абдулманап Нурмагомедов скончался в Москве на 58-м году жизни.
Областная газета вчера в 09:16
Игры
Ремейк первой Mafia получит особое музыкальное сопровождение
Вдохновением для мастера послужил В. Шимунек, который является автором саундтреков для первой части саги о преступном мире — «Mafia: The City of Lost Heaven».
ГЛАС.RU 13:07
Религия
Церковный суд лишил сана захватившего монастырь священника
В епархии надеются, что это случится уже сегодня. Священник много лет контролировал Среднеуральский женский монастырь.
Столица С вчера в 10:26
Шоу-бизнес
Харламов резко похудел после расставания с Асмус
В начале лета Гарик Харламов и Кристина Асмус подали на развод, о чем сообщили подписчикам.
Экономика сегодня 12:05
Экономика
Япония намерена полностью отказаться от ТЭЦ, работающих на угле
Министр экономики, торговли и промышленности Японии Хироси Кадзияма заявил, что власти страны рассматривают возможность полного отказа от эксплуатации ТЭЦ, работающих на угольном сырье, ради сохранения окружающей среды, передает РИА "Новости".
Газета.Ru 02 июля в 23:50
Политика
Spiegel: Москва потребует от Киева активизации мер по Донбассу
На переговорах по деэскалации конфликта на востоке Украины Москва настаивает на скорейшей юридической реорганизации самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик, сообщает немецкое издание Spiegel, ознакомившееся с неофициальным рабочим документом российской делегации.
Газета.Ru вчера в 10:02
Шоу-бизнес
Опубликованы фото с тайной свадьбы Андрея Макаревича
Четвертая свадьба лидера «Машины времени» Андрея Макаревича прошла аж полгода назад, но фото с нее свет увидел только сейчас.
Super.ru 02 июля в 15:36
Футбол
«Локомотив» сыграл вничью с «Сочи», не забив пенальти
"Красно-зеленые" сыграли вничью с "Сочи" (0:0) во встрече 26-го тура чемпионата России. Поединок в Черкизово получился сверхнасыщенным.
Российская газета 15:50
Игры
Разработчики Mars: War Logs и GreedFall вскоре анонсируют новую игру
Париж, 3 июля 2020, 11:54 — REGNUM Французская студия Spiders, которую геймеры знают по играм Mars: War Logs и GreedFall вскоре анонсирует новую игру.
REGNUM вчера в 04:54
Шоу-бизнес
Актер Виктор Проскурин похоронен на Троекуровском кладбище в Москве
Заслуженный артист РСФСР Виктор Проскурин, умерший в возрасте 69 лет, похоронен на Троекуровском кладбище в столице.
Национальная служба новостей 10:24
Политика
Политолог Мартынов сообщил о подробностях слушания по делу MH17
Слушания по делу о крушении самолета, который следовал рейсом MH17, прокомментировал директор Института новейших государств, политолог Алексей Мартынов.
Политическая Экспертиза 18:45
Футбол
Соболев высказался о судьях после поражения «Спартака» от «Тамбова»
Нападающий «Спартака» Александр Соболев отказался называть судейство Владимира Москалева главной причиной поражения от «Тамбова» (2:3) в матче 26 тура.
Спорт день за днем 14:57
Наука
Препарат от ВИЧ прошёл первую фазу клинических испытаний
Новейшему препарату удалось успешно пройти первую фазу по клиническим испытаниям. Данный препарат оставался в крови в течении шести месяцев.
SMINEWS 15:10
Происшествия
В Японии из-за ливневых дождей погибли не менее 15 человек
По меньшей мере 15 человек погибли из-за мощных ливневых дождей, которые обрушились на юго-запад Японии.
ТАСС 05:06
Экономика
Власти Удмуртии предложили ввести утилизационный сбор на оружие
Комитет Госдумы по экономической политике разработал законопроект о введении утилизационного сбора на пневматическое и огнестрельное оружие.
Известия вчера в 05:22
Киберспорт
В Dota 2 вышел патч 7.27a. Изменили два предмета
29 июня в Dota 2 вышел патч 7.27. В нём изменили ряд предметов и переработали выбор героев в All Pick и Captain’s Mode.
Dota2.ru 17:40
Экономика
Минтранс предложит россиянам вложиться в строительство инфраструктуры
В качестве одного из возможных механизмов привлечения инвестиций в развитие инфраструктуры в России может быть вложение самих граждан, сообщил министр транспорта Евгений Дитрих.
Коммерсантъ 07:54
Шоу-бизнес
Жена Уилла Смита завела любовника с согласия мужа
Ранее Уилл Смит признался, что ревновал жену Джаду Пинкетт Смит к рэперу Тупаку Шакуру. Артист заявил, что очень сильно жалеет об этом.
РЕН ТВ 18:41
Космос
Нижегородцы смогут увидеть парад планет в ночь на воскресенье
Pro Город НН вчера в 10:57
Общество
Мурашко допустил возвращение к полноценной жизни в России к февралю
Возвращение к полноценной жизни в России после пандемии коронавируса станет возможным не раньше февраля.
Известия вчера в 02:36
Политика
Производитель мороженого «Радуга» опроверг наличие символики ЛГБТ
Ранее во время встречи президента с членами рабочей группы по поправкам к Конституции глава Союза женщин России Екатерина Лахова заявила, что в рекламе иногда присутствует символика ЛГБТ, например, у мороженого «Радуга».
Коммерсантъ вчера в 15:43
Общество
Яхту-ледокол Олега Тинькова спустили на воду
В Нидерландах достроили первую в мире частную яхту-ледокол, которую заказал основатель Тинькофф Банка Олег Тиньков.
РБК 17:47
Транспорт
В Воронежской области открыли платный участок трассы «Дон»
В Воронежской области запустили движение транспорта по новому участку федеральной трассы М-4 «Дон» в обход с. Лосево и Павловска.
Обозреватель Врн 11:43