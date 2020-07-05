Происшествия

Lenta.ruLenta.ruПросителя убежища из России застрелили в Австрии

В австрийском городе Герасдорф в субботу, 4 июля, застрелили просителя убежища из России. Об этом сообщило Австрийское агентство печати со ссылкой на полицию, передает ТАСС. По данным агентства, подозреваемый в убийстве задержан в городе Линц.
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В Австрии застрелили просителя убежища из России

Московский Комсомолец18:45

Просителя убежища из России застрелили в Австрии

Известия18:25

В Австрии застрелили просителя убежища из России

ТАСС18:37

Просителя убежища из России застрелили в Австрии

Lenta.ru18:30

В Австрии убили россиянина, предполагаемый убийца задержан

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В пригороде Вены убили критиковавшего Кадырова политэмигранта

News.ru17:33

Видео: полиция работает на месте убийства россиянина в Австрии

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