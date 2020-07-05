В австрийском городе Герасдорф в субботу, 4 июля, застрелили просителя убежища из России. Об этом сообщило Австрийское агентство печати со ссылкой на полицию, передает ТАСС. По данным агентства, подозреваемый в убийстве задержан в городе Линц.

Просителя убежища из России застрелили в Австрии

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