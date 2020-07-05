Происшествия
Lenta.ruПросителя убежища из России застрелили в Австрии
В австрийском городе Герасдорф в субботу, 4 июля, застрелили просителя убежища из России. Об этом сообщило Австрийское агентство печати со ссылкой на полицию, передает ТАСС. По данным агентства, подозреваемый в убийстве задержан в городе Линц.
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Общество
Зеленский потребовал убрать затонувший в Одессе танкер «Делфи»
Президент Украины Владимир Зеленский потребовал в ближайшее время убрать затонувшее судно "Делфи" с побережья Одессы, об этом шла речь во время его встречи с представителями судовладельца и местной власти.
РИА Новости 10:55
Общество
В Югре продлён режим повышенной готовности в связи с коронавирусом
Ханты-Мансийск, 4 июля 2020, 19:04 — REGNUM Решением губернатора Югры Натальи Комаровой режим повышенной готовности продлён в регионе до 12 июля включительно.
REGNUM 12:04
Происшествия
Адвокат Ефремова заявил, что актер отказался признать вину в ДТП
Городовой вчера в 09:51
Происшествия
Замглавы Минобрнауки задержана за хищение 40 млн рублей
«Полицейские установили, что в 2016 году руководитель коммерческой организации, получив бюджетные денежные средства, заключила ряд договоров с подконтрольными ИП на выполнение работ в интересах Министерства образования и науки РФ, при этом не имея намерений выполнять взятые на себя обязательства в полном объеме»,— сообщила представитель МВД Ирина Волк.
МордовМедиа вчера в 12:53
Космос
Парфюмеры совместно с NASA создали духи с запахом космоса
Компания Omega Ingredients, которая базируется в Великобритании и специализируется на производстве экологичных ароматизаторов для пищепрома, создала уникальный аромат с запахом космоса.
Сайт интересных новостей 02 июля в 20:10
Шоу-бизнес
Сати Казанова назвала сумму гонораров участников «Фабрики звезд»
По словам знаменитости, гастроли «Фабрики звезд» длились на протяжении почти двух лет. Она также рассказала о заработке участников.
Слово и Дело 08:51
Политика
Зеленский оценил встречу «нормандской четверки» в Берлине
Ранее в субботу глава офиса президента Украины Андрей Ермак заявил, что встреча политических советников лидеров стран «нормандской четверки» приблизила проведение следующего саммита лидеров Украины, Германии, Франции и России в Берлине.
Известия 06:34
Кино
Мини-сериал по мотивам фильма «Текст» появился в Сети
Премьера расширенной версии киноленты «Текст» с актером Александром Петровым в главной роли состоялась 3 июля.
iReactor 12:47
Политика
Бывший премьер ДНР заявил о скором вхождении Донбасса в состав России
Бывший премьер-министр ДНР, председатель Совета министров ДНР и глава Союза добровольцев Донбасса Александр Бородай заявил, что республики Донбасса в ближайшем будущем войдут в состав России.
Lenta.ru 20:15
Здоровье
Врач: тотальный карантин из-за COVID-19 разрушит систему здравоохранения
По мнению эксперта, жить в условиях новых волн коронавируса придется до появления безопасной вакцины от COVID-19, которую не стоит ожидать раньше следующего года.
РИА Новости 20:17
Здоровье
Врачи рассказали, что ждет женщин без секса
Некоторые считают, что отсутствие секса опасно для здоровья женщины. Акушер-гинеколог Евгения Пекарева уверена, что все как раз наоборот.
Народные новости 09:42
Политика
Путин заявил о необходимости развития всей законодательной базы России
Глава государства запросил у рабочей группы предложения и идеи по поводу того, как строить работу дальше на основе принятой гражданами России Конституции, поправок в Основной закон Российской Федерации.
Finam.Ru вчера в 09:58
Кино
Создатели «Бивиса и Баттхеда» выпустят два новых сезона мультсериала
На сайте MTV появилась информация о том, что создатели сериала «Бивис и Баттхед» перезапустят сериал, выпустив два новых сезона, несколько спин-оффов и дополнительные эпизоды.
Версия.Инфо 02 июля в 03:21
Шоу-бизнес
Марина Федункив закрутила летний роман с Николаем Басковым
Актриса выпустила клип «Лав стори», в котором снялись звезды российского шоу-бизнеса.
SM News 16:21
Политика
Трамп снова пообещал наказать Китай за пандемию коронавируса
Президент США Дональд Трамп снова заявил, накажет Китай за пандемию коронавируса.
Газета.Ru 20:18
Происшествия
Российский военный найден мертвым в Гюмри
В армянском городе Гюмри был найден мертвым 20-летний юноша, это российский военнослужащий 102-й военной базы, контрактник.
Вести.Ru 13:36
Наука
Мягкого робота-медузу создали в США
Специалисты из Университета штата Северная Каролина разработали мягкого робота, своим внешним видом напоминающего медузу.
Discover24 04:03
Футбол
Миранчук объяснил, почему футболисты не прокомментировали уход Семина
Полузащитник футбольного клуба "Локомотив" Антон Миранчук объяснил, почему игроки команды не прокомментировали смену главного тренера Юрия Семина на серба Марко Николича.
МК-Спорт 08:05
Общество
Российский вирусолог назвал срок снижения агрессивности коронавируса
Агрессивность коронавируса пойдет на спад не ранее, чем через год.
Lenta.ru 12:36
Экономика
В России усилят контроль над операциями с наличными
Тотальный контроль над операциями с наличными планируют ввести в России.
Панорама Ростова-на-Дону вчера в 11:35
Хоккей
«Ак Барс» стал серебряным призером чемпионата России по хоккею
ЦСКА стал чемпионом России, у «Ак Барса» и СКА второе место — обе команды набрали одинаковые показатели по всем ключевым статистическим параметрам, третье место досталась московскому «Динамо».
Республика Татарстан вчера в 08:06
Армия и оружие
Украина провела наиболее масштабные за последние годы военные учения
В Украине прошли военные учения, которые в стране назвали одними из наиболее масштабных за последние годы.
Актуальные Новости 11:20
Шоу-бизнес
Актер Виктор Проскурин похоронен на Троекуровском кладбище в Москве
Заслуженный артист РСФСР Виктор Проскурин, умерший в возрасте 69 лет, похоронен на Троекуровском кладбище в столице.
Национальная служба новостей 10:24
Музыка
Клип Билана в стиле TikTok за сутки набрал более миллиона просмотров
Новый клип певца Димы Билана в стиле TikTok за сутки набрал более 1,3 миллиона просмотров.
РЕН ТВ 19:13
Происшествия
Адвокат раскрыл детали задержания следователя СКР по делу о взятке
Источники РБК и информагентств уточняли, что речь идет о старшем следователе по особо важным делам Главного управления по расследованию особо важных дел СКР Руслане Миниахметове.
РБК вчера в 16:40
Игры
Square Enix выпустила первый трейлер аниме The World Ends with You
Над аниме-сериалом работают студии Domerica и Shin-Ei Animation, они известны по Monster Strike The Movie и Doraemon.
Игромания.ру 08:47
Политика
Крымские татары и сенатор прокомментировали отказ Турции признать Крым
Российские политики и эксперты отреагировали на обещание главы МИД Турции Мевлюта Чавушоглу никогда не признавать воссоединение с Крымом.
РИА Новости 12:52
Здоровье
В Мексике выявили свыше 6,7 тысячи случаев коронавируса за сутки
С 6 июля в Мексике вступят в силу новые рекомендации, согласно которым для половины штатов максимальный красный уровень опасности заражения коронавирусной инфекцией будет снижен до оранжевого (высокая опасность).
Аргументы и Факты вчера в 22:32