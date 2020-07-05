Происшествия
Lenta.ruПросителя убежища из России застрелили в Австрии
В австрийском городе Герасдорф в субботу, 4 июля, застрелили просителя убежища из России. Об этом сообщило Австрийское агентство печати со ссылкой на полицию, передает ТАСС. По данным агентства, подозреваемый в убийстве задержан в городе Линц.
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Автором инициативы об отмене пенсионной реформы стал депутат Мосгордумы от КПРФ Евгений Ступин.
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Крымские татары и сенатор прокомментировали отказ Турции признать Крым
Российские политики и эксперты отреагировали на обещание главы МИД Турции Мевлюта Чавушоглу никогда не признавать воссоединение с Крымом.
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Адвокат Ефремова заявил, что актер отказался признать вину в ДТП
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Яхту-ледокол Олега Тинькова спустили на воду
Компания Damen Yachting спустила на воду 77-метровое судно La Datcha в портовом городе Флиссинген.
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«Ак Барс» стал серебряным призером чемпионата России по хоккею
ЦСКА стал чемпионом России, у «Ак Барса» и СКА второе место — обе команды набрали одинаковые показатели по всем ключевым статистическим параметрам, третье место досталась московскому «Динамо».
Республика Татарстан вчера в 08:06
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Кардиолог назвала самый полезный для сердца витамин
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Lenta.ru 09:13
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МИД РФ: разведка США участвует в наркоторговле
Разведка США, которая обвиняет Россию в сговоре с членами радикального движения «Талибан» (запрещено в России), участвует в наркотрафике.
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Агроном рассказала о полезном свойстве борщевика
Агроном Елизавета Тихонова рассказала о том, какую пользу могут извлечь дачники из борщевика, считающегося одним из самых опасных сорняков в России.
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Трамп снова пообещал наказать Китай за пандемию коронавируса
Президент США Дональд Трамп снова заявил, накажет Китай за пандемию коронавируса.
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В матче 34-го тура чемпионата Испании по футболу "Валенсия" и "Гранада" сыграли вничью.
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Ракетную атаку совершили на посольство США в Багдаде
После атаки был закрыт восточный вход в "зеленую зону" города. За минувший июнь произошло несколько ракетных атак на посольство США.
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Минобороны Финляндии отказалось от свастики на эмблемах ВВС
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Продюсер МакSим опубликовала первое фото певицы после тяжелого ДТП
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Пациент одной из больниц на севере Москвы избил ходунками соседа по палате, мужчина умер.
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