Происшествия

Lenta.ruLenta.ruПросителя убежища из России застрелили в Австрии

В австрийском городе Герасдорф в субботу, 4 июля, застрелили просителя убежища из России. Об этом сообщило Австрийское агентство печати со ссылкой на полицию, передает ТАСС. По данным агентства, подозреваемый в убийстве задержан в городе Линц.
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В Австрии застрелили просителя политического убежища из России

Эхо Москвы00:31

Главные новости к утру 5 июля

Коммерсантъ00:13

Обращения в посольство РФ в Австрии в связи с убийством россиянина не поступали

ТАССвчера в 19:27

Просителя убежища из России убили в Австрии

РИА Новостивчера в 19:34

В Австрии застрелили просителя политического убежища из России

РБКвчера в 19:14

Появилось видео задержания подозреваемого в убийстве россиянина в Австрии

Известиявчера в 23:11

Видео: полиция работает на месте убийства россиянина в Австрии

РЕН ТВвчера в 18:03
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Общество

Протестующие в Балтиморе снесли памятник Колумбу

РБК 01:06
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Здоровье

Кардиолог назвала самый полезный для сердца витамин

Важную роль в профилактике здоровья сердца и сосудов человека играет витамин D. Его в своем Instagram назвала кардиолог и терапевт Ирина Мурадян.
Lenta.ru вчера в 09:13
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Экономика

Росстат оценил рост пенсий в России в мае

Москва, 3 июля 2020, 19:53 — REGNUM Средний размер назначенных пенсий в России в мае составил 14 999 рублей, увеличившись на 0,1% по сравнению с предыдущим месяцем и на 6,1% — в годовом выражении.
REGNUM 03 июля в 12:53
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Гаджеты

Huawei работает над выпуском серии мониторов для ПК

По данным сетевых источников, компания Huawei разрабатывает серию мониторов для персональных компьютеров.
Anonsens вчера в 04:36
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Происшествия

В Саратовской области в сельском пруду утонула 12-летняя девочка

РИА Новости вчера в 16:14
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Общество

ФАС завела дело против производителя Ariel из-за капсул для стирки

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России завела дело против ООО «Проктер энд Гэмбл Дистрибьюторская Компания» из-за разницы в качестве капсул Ariel для стирки в России и Евросоюзе.
РБК 03 июля в 07:27
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Общество

Власти Уфы изымают многоквартирный дом – Жильцов выселят

Власти Уфы приняли решение изъять двухэтажный жилой дом в Ленинском районе.
UfaTime.ru вчера в 23:24
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Общество

Кадыров присутствовал на похоронах Абдулманапа Нурмагомедова

Глава Чеченской республики Рамзан Кадыров присутствовал на похоронах Заслуженного тренера России Абдулманапа Нурмагомедова.
Газета.Ru вчера в 12:18
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Шоу-бизнес

Саша Зверева показала новорожденного сына и раскрыла имя ребенка

Зверева назвала четвертого ребенка Севастьяном.
Passion.ru вчера в 13:13
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Происшествия

Адвокат Ефремова опроверг сообщения о завершении расследования дела

Москва, 4 июля 2020, 22:28 — REGNUM Расследование уголовного дело о смертельном ДТП с участием актера Михаила Ефремова продолжается.
REGNUM вчера в 15:28
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Общество

Депутаты Мосгордумы готовят отмену пенсионной реформы

Автором инициативы об отмене пенсионной реформы стал депутат Мосгордумы от КПРФ Евгений Ступин.
Инвест-Форсайт 03 июля в 21:00
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Политика

Крымские татары и сенатор прокомментировали отказ Турции признать Крым

Российские политики и эксперты отреагировали на обещание главы МИД Турции Мевлюта Чавушоглу никогда не признавать воссоединение с Крымом.
РИА Новости вчера в 12:52
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Армия и оружие

Дальность поражения российских ЭМИ-пушек увеличена в несколько раз

Вести.Ru вчера в 21:55
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Религия

Среднеуральский женский монастырь снова открыли для посещения

Екатеринбург, 4 июля 2020, 20:05 — REGNUM В Свердловской области Среднеуральский женский монастырь снова открыт для посещения паломниками и прихожанами.
REGNUM вчера в 13:05
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Происшествия

Российский военный найден мертвым в Гюмри

В армянском городе Гюмри был найден мертвым 20-летний юноша, это российский военнослужащий 102-й военной базы, контрактник.
Вести.Ru вчера в 13:36
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Политика

Канье Уэст заявил о намерении баллотироваться на пост президента США

Американский рэп-музыкант Канье Уэст заявил о своём намерении баллотироваться на пост президента США.
RT на русском вчера в 22:16
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Общество

В Кузбассе за сутки выявлены 67 случаев коронавируса

РИА Новости 03 июля в 01:01
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Футбол

Акинфеев вышел на третье место в истории РПЛ по числу проведенных игр

Вратарь московского ЦСКА Игорь Акинфеев вышел на третье место в истории Российской премьер-лиги (РПЛ) по числу проведенных игр.
Газета.Ru вчера в 21:42
Экономика

К доплате за март пониженные тарифы страховых взносов не применяются

Если же фирма по ошибке недоплатила работникам за март, обнаружила ошибку и доплатила необходимую сумму уже во втором квартале, применить пониженный тариф по страховым взносам к этой доплате она не вправе.
Бухгалтерия.ру 03 июля в 02:28
Футбол

Тренер «Локомотива» Николич подвел итоги игры с «Сочи»

Главный тренер московского "Локомотива" Марко Николич подвел итоги игры с "Сочи" в рамках 26-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
Газета.Ru вчера в 23:57
Политика

Минобороны Финляндии отказалось от свастики на эмблемах ВВС

Evo-rus.com вчера в 09:19
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Происшествия

Более 20 человек погибли за сутки от ударов молний на севере Индии

За минувшие сутки в Индии от ударов молнии в северном штате Уттар-Прадеш погибли 23 местных жителя, еще 29 пострадали.
Известия 01:05
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Кино

Гильдия киноактеров США запретила сниматься в новом фильме Майкла Бэя

Знаменитостям, которые входят в состав Гильдии киноактеров, запретили принимать участие в съемках фильма Майкла Бэя о пандемии.
Народные новости вчера в 14:01
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Космос

Нижегородцы смогут увидеть парад планет в ночь на воскресенье

Pro Город НН 03 июля в 10:57
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Происшествия

В Красноярском крае из-за падения дерева погиб один человек

В палаточном лагере в Дзержинском районе Красноярского края из-за сильного ветра упали деревья, в результате чего один человек погиб и четверо пострадали.
Газета.Ru вчера в 21:19
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Происшествия

Опубликовано видео задержания вооруженной группировки в Башкирии

Bash.News вчера в 07:33
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Политика

Путин заявил о заинтересованности России в притоке мигрантов

Экономика России пережила удар пандемии COVID-19 и последствий глобального спада мировых цен на нефть, отметил Владимир Путин в ходе встречи в пятницу с рабочей группой по подготовке поправок в Конституцию.
Газета.Ru 03 июля в 13:33
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Политика

Бывший премьер-министр ДНР: ДНР и ЛНР де-факто являются частью РФ

Санкт-Петербург, 5 июля 2020, 08:03 — REGNUM ДНР и ЛНР де-факто являются территорией Российской Федерации и в относительно скором времени они станут частью РФ де-юре.
REGNUM 01:03
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Здоровье

Больному COVID врачу отказали делать КТ из-за полноты

Министр здравоохранения Михаил Мурашко заявил, что в России от коронавируса с начала пандемии умерли 40 врачей Врач-гинеколог Галина Лебедева из города Уяра Красноярского края умерла от коронавируса.
Толк 00:36
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Здоровье

В Пензенской области 10 медиков получили ключи от новых квартир

Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев вручил сегодня ключи от квартир десяти медикам, которые работают с пациентами, зараженными коронавирусной инфекцией.
Ридус вчера в 08:24
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Главное