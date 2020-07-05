Происшествия
Lenta.ruПросителя убежища из России застрелили в Австрии
В австрийском городе Герасдорф в субботу, 4 июля, застрелили просителя убежища из России. Об этом сообщило Австрийское агентство печати со ссылкой на полицию, передает ТАСС. По данным агентства, подозреваемый в убийстве задержан в городе Линц.
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Здоровье
Кардиолог назвала самый полезный для сердца витамин
Важную роль в профилактике здоровья сердца и сосудов человека играет витамин D. Его в своем Instagram назвала кардиолог и терапевт Ирина Мурадян.
Lenta.ru вчера в 09:13
Экономика
Росстат оценил рост пенсий в России в мае
Москва, 3 июля 2020, 19:53 — REGNUM Средний размер назначенных пенсий в России в мае составил 14 999 рублей, увеличившись на 0,1% по сравнению с предыдущим месяцем и на 6,1% — в годовом выражении.
REGNUM 03 июля в 12:53
Гаджеты
Huawei работает над выпуском серии мониторов для ПК
По данным сетевых источников, компания Huawei разрабатывает серию мониторов для персональных компьютеров.
Anonsens вчера в 04:36
Происшествия
В Саратовской области в сельском пруду утонула 12-летняя девочка
РИА Новости вчера в 16:14
Общество
ФАС завела дело против производителя Ariel из-за капсул для стирки
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России завела дело против ООО «Проктер энд Гэмбл Дистрибьюторская Компания» из-за разницы в качестве капсул Ariel для стирки в России и Евросоюзе.
РБК 03 июля в 07:27
Общество
Власти Уфы изымают многоквартирный дом – Жильцов выселят
Власти Уфы приняли решение изъять двухэтажный жилой дом в Ленинском районе.
UfaTime.ru вчера в 23:24
Общество
Кадыров присутствовал на похоронах Абдулманапа Нурмагомедова
Глава Чеченской республики Рамзан Кадыров присутствовал на похоронах Заслуженного тренера России Абдулманапа Нурмагомедова.
Газета.Ru вчера в 12:18
Шоу-бизнес
Саша Зверева показала новорожденного сына и раскрыла имя ребенка
Зверева назвала четвертого ребенка Севастьяном.
Passion.ru вчера в 13:13
Происшествия
Адвокат Ефремова опроверг сообщения о завершении расследования дела
Москва, 4 июля 2020, 22:28 — REGNUM Расследование уголовного дело о смертельном ДТП с участием актера Михаила Ефремова продолжается.
REGNUM вчера в 15:28
Общество
Депутаты Мосгордумы готовят отмену пенсионной реформы
Автором инициативы об отмене пенсионной реформы стал депутат Мосгордумы от КПРФ Евгений Ступин.
Инвест-Форсайт 03 июля в 21:00
Политика
Крымские татары и сенатор прокомментировали отказ Турции признать Крым
Российские политики и эксперты отреагировали на обещание главы МИД Турции Мевлюта Чавушоглу никогда не признавать воссоединение с Крымом.
РИА Новости вчера в 12:52
Армия и оружие
Дальность поражения российских ЭМИ-пушек увеличена в несколько раз
Вести.Ru вчера в 21:55
Религия
Среднеуральский женский монастырь снова открыли для посещения
Екатеринбург, 4 июля 2020, 20:05 — REGNUM В Свердловской области Среднеуральский женский монастырь снова открыт для посещения паломниками и прихожанами.
REGNUM вчера в 13:05
Происшествия
Российский военный найден мертвым в Гюмри
В армянском городе Гюмри был найден мертвым 20-летний юноша, это российский военнослужащий 102-й военной базы, контрактник.
Вести.Ru вчера в 13:36
Политика
Канье Уэст заявил о намерении баллотироваться на пост президента США
Американский рэп-музыкант Канье Уэст заявил о своём намерении баллотироваться на пост президента США.
RT на русском вчера в 22:16
Общество
В Кузбассе за сутки выявлены 67 случаев коронавируса
РИА Новости 03 июля в 01:01
Футбол
Акинфеев вышел на третье место в истории РПЛ по числу проведенных игр
Вратарь московского ЦСКА Игорь Акинфеев вышел на третье место в истории Российской премьер-лиги (РПЛ) по числу проведенных игр.
Газета.Ru вчера в 21:42
Экономика
К доплате за март пониженные тарифы страховых взносов не применяются
Если же фирма по ошибке недоплатила работникам за март, обнаружила ошибку и доплатила необходимую сумму уже во втором квартале, применить пониженный тариф по страховым взносам к этой доплате она не вправе.
Бухгалтерия.ру 03 июля в 02:28
Футбол
Тренер «Локомотива» Николич подвел итоги игры с «Сочи»
Главный тренер московского "Локомотива" Марко Николич подвел итоги игры с "Сочи" в рамках 26-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
Газета.Ru вчера в 23:57
Политика
Минобороны Финляндии отказалось от свастики на эмблемах ВВС
Evo-rus.com вчера в 09:19
Происшествия
Более 20 человек погибли за сутки от ударов молний на севере Индии
За минувшие сутки в Индии от ударов молнии в северном штате Уттар-Прадеш погибли 23 местных жителя, еще 29 пострадали.
Известия 01:05
Кино
Гильдия киноактеров США запретила сниматься в новом фильме Майкла Бэя
Знаменитостям, которые входят в состав Гильдии киноактеров, запретили принимать участие в съемках фильма Майкла Бэя о пандемии.
Народные новости вчера в 14:01
Космос
Нижегородцы смогут увидеть парад планет в ночь на воскресенье
Pro Город НН 03 июля в 10:57
Происшествия
В Красноярском крае из-за падения дерева погиб один человек
В палаточном лагере в Дзержинском районе Красноярского края из-за сильного ветра упали деревья, в результате чего один человек погиб и четверо пострадали.
Газета.Ru вчера в 21:19
Происшествия
Опубликовано видео задержания вооруженной группировки в Башкирии
Bash.News вчера в 07:33
Политика
Путин заявил о заинтересованности России в притоке мигрантов
Экономика России пережила удар пандемии COVID-19 и последствий глобального спада мировых цен на нефть, отметил Владимир Путин в ходе встречи в пятницу с рабочей группой по подготовке поправок в Конституцию.
Газета.Ru 03 июля в 13:33
Политика
Бывший премьер-министр ДНР: ДНР и ЛНР де-факто являются частью РФ
Санкт-Петербург, 5 июля 2020, 08:03 — REGNUM ДНР и ЛНР де-факто являются территорией Российской Федерации и в относительно скором времени они станут частью РФ де-юре.
REGNUM 01:03
Здоровье
Больному COVID врачу отказали делать КТ из-за полноты
Министр здравоохранения Михаил Мурашко заявил, что в России от коронавируса с начала пандемии умерли 40 врачей Врач-гинеколог Галина Лебедева из города Уяра Красноярского края умерла от коронавируса.
Толк 00:36
Здоровье
В Пензенской области 10 медиков получили ключи от новых квартир
Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев вручил сегодня ключи от квартир десяти медикам, которые работают с пациентами, зараженными коронавирусной инфекцией.
Ридус вчера в 08:24