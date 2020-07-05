В австрийском городе Герасдорф в субботу, 4 июля, застрелили просителя убежища из России. Об этом сообщило Австрийское агентство печати со ссылкой на полицию, передает ТАСС. По данным агентства, подозреваемый в убийстве задержан в городе Линц.

Просителя убежища из России застрелили в Австрии

Экономика Экономист предсказал банкротство миллионов россиян этой осенью Селянин считает, что два эти факта взаимосвязаны и приведут к волне банкротств россиян уже этой осенью. 7

Политика Трамп назвал свой вариант списка величайших американцев Свою версию списка величайших американцев озвучил президент США Дональд Трамп, выступая в субботу, 4 июля, в День независимости США, на лужайке перед Белым домом.

Политика Путин выступил против полной замены очного обучения на дистанционное Президент РФ Владимир Путин на встрече с рабочей группой по подготовке поправок в Конституцию РФ в формате видеоконференции выразил мнение, что очное обучение не может быть полностью заменено на дистанционное. 173

Шоу-бизнес Шнуров впервые показал видео с четвертой женой Российский рок-музыкант и актер, лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров выложил недавно в Instagram короткий видеоролик с женой Ольгой Абрамовой. 51

Экономика Росстат оценил рост пенсий в России в мае Москва, 3 июля 2020, 19:53 — REGNUM Средний размер назначенных пенсий в России в мае составил 14 999 рублей, увеличившись на 0,1% по сравнению с предыдущим месяцем и на 6,1% — в годовом выражении. 272

Шоу-бизнес Сати Казанова назвала сумму гонораров участников «Фабрики звезд» По словам знаменитости, гастроли «Фабрики звезд» длились на протяжении почти двух лет. Она также рассказала о заработке участников.

Общество В США выявлено рекордное число случаев коронавируса за сутки В Америке за прошедшие сутки зафиксировали 57 497 зараженных коронавирусной инфекцией, что стало максимальным суточным приростом с начала эпидемии. 435

Происшествия В Красноярском крае из-за падения дерева погиб один человек В палаточном лагере в Дзержинском районе Красноярского края из-за сильного ветра упали деревья, в результате чего один человек погиб и четверо пострадали.

Шоу-бизнес Хазанов госпитализирован из-за проблем с сердцем Ночью самочувствие актера театра и кино ухудшилось, и его доставили в больницу из-за проблем с сердцем. 41

Общество МИД призвал не уведомивших о возвращении россиян вернуть средства Министерство иностранных дел России призвало несколько тысяч граждан, ранее пребывавших в других странах из-за коронавируса и вернувшихся в Россию без уведомления, вернуть в бюджет излишне перечисленные им средства. 1,6K

Здоровье Новосибирская область получила 31 новый аппарат ИВЛ В Новосибирскую область поступает новое медицинское оборудование для борьбы с коронавирусом, купленное на федеральные средства. 11