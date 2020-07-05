Происшествия
Lenta.ruПросителя убежища из России застрелили в Австрии
В австрийском городе Герасдорф в субботу, 4 июля, застрелили просителя убежища из России. Об этом сообщило Австрийское агентство печати со ссылкой на полицию, передает ТАСС. По данным агентства, подозреваемый в убийстве задержан в городе Линц.
Читать в источнике
Оценить195
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7250 источников, обновлено в 23:34, Ашберн
Наука
Причина алмазных дождей на Уране и Нептуне была найдена
В ходе эксперимента выяснилось, что особые погодные условия, которые царят в их недрах, способствуют тому, чтобы углероды превращались в алмазы.
Evo-rus.com 04:21
Политика
Производитель опроверг связь мороженого «Радуга» с ЛГБТ
Никакой связи не вижу между нашим радостным мороженым и флагом ЛГБТ.
Евразия Daily вчера в 18:04
Политика
Канье Уэст заявил о намерении баллотироваться на пост президента США
RT на русском 22:16
Происшествия
Адвокат Ефремова опроверг сообщения о завершении расследования дела
Москва, 4 июля 2020, 22:28 — REGNUM Расследование уголовного дело о смертельном ДТП с участием актера Михаила Ефремова продолжается.
REGNUM 15:28
Шоу-бизнес
Похудевший на 100 килограммов Максим Фадеев рассказал о своей диете
За несколько месяцев продюсеру удалось сбросить 100 килограмм лишнего веса, что привело его поклонников в восторг.
StarHit.ru 10:00
Экономика
Экономист предсказал банкротство миллионов россиян этой осенью
Селянин считает, что два эти факта взаимосвязаны и приведут к волне банкротств россиян уже этой осенью.
URA.Ru 08:53
Политика
Трамп назвал свой вариант списка величайших американцев
Свою версию списка величайших американцев озвучил президент США Дональд Трамп, выступая в субботу, 4 июля, в День независимости США, на лужайке перед Белым домом.
Известия 22:33
Футбол
Гол Роналду помог «Ювентусу» обыграть «Торино» в Серии А
RT на русском 13:21
Политика
Путин выступил против полной замены очного обучения на дистанционное
Президент РФ Владимир Путин на встрече с рабочей группой по подготовке поправок в Конституцию РФ в формате видеоконференции выразил мнение, что очное обучение не может быть полностью заменено на дистанционное.
Инфорос вчера в 13:03
Шоу-бизнес
Шнуров впервые показал видео с четвертой женой
Российский рок-музыкант и актер, лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров выложил недавно в Instagram короткий видеоролик с женой Ольгой Абрамовой.
Территория новостей вчера в 02:21
Футбол
Чалов забил мяч за ЦСКА впервые за семь месяцев
Газета.Ru 23:27
Экономика
Росстат оценил рост пенсий в России в мае
Москва, 3 июля 2020, 19:53 — REGNUM Средний размер назначенных пенсий в России в мае составил 14 999 рублей, увеличившись на 0,1% по сравнению с предыдущим месяцем и на 6,1% — в годовом выражении.
REGNUM вчера в 12:53
Общество
В Югре продлён режим повышенной готовности в связи с коронавирусом
Ханты-Мансийск, 4 июля 2020, 19:04 — REGNUM Решением губернатора Югры Натальи Комаровой режим повышенной готовности продлён в регионе до 12 июля включительно.
REGNUM 12:04
Шоу-бизнес
Сати Казанова назвала сумму гонораров участников «Фабрики звезд»
По словам знаменитости, гастроли «Фабрики звезд» длились на протяжении почти двух лет. Она также рассказала о заработке участников.
Слово и Дело 08:51
Происшествия
Деревянная церковь XIX века сгорела в томском селе
Деревянное здание XIX века выгорело практически полностью. Площадь пожара составила более 250 квадратных метров.
Интерфакс 06:30
Общество
В США выявлено рекордное число случаев коронавируса за сутки
В Америке за прошедшие сутки зафиксировали 57 497 зараженных коронавирусной инфекцией, что стало максимальным суточным приростом с начала эпидемии.
ИА Красная Весна вчера в 22:51
Происшествия
Из-за ливней на юго-западе Японии погибли 18 человек
На юго-западе Японии из-за ливней погибли 18 человек, семеро пропали без вести, один человек госпитализирован и находится в тяжелом состоянии.
Российская газета 20:37
Футбол
Калиниченко: Тедеско уже не знает, как слиться из «Спартака»
RT на русском 17:13
Политика
Зеленский заявил о неприемлемости требований России о статусе Донбасса
Украинский президент Владимир Зеленский заявил, что Россия не имеет права ничего требовать от его страны, так как Украина - независимое государство.
Газета.Ru 10:06
Происшествия
В Красноярском крае из-за падения дерева погиб один человек
В палаточном лагере в Дзержинском районе Красноярского края из-за сильного ветра упали деревья, в результате чего один человек погиб и четверо пострадали.
Газета.Ru 21:19
Футбол
«Бавария» подписала контракт с футболистом «Манчестер Сити»
Мюнхенская «Бавария» подписала контракт с полузащитником Лероем Сане, ранее выступавшим за «Манчестер Сити».
РБК вчера в 04:10
Шоу-бизнес
Хазанов госпитализирован из-за проблем с сердцем
Ночью самочувствие актера театра и кино ухудшилось, и его доставили в больницу из-за проблем с сердцем.
Evo-rus.com 11:22
Общество
МИД призвал не уведомивших о возвращении россиян вернуть средства
Министерство иностранных дел России призвало несколько тысяч граждан, ранее пребывавших в других странах из-за коронавируса и вернувшихся в Россию без уведомления, вернуть в бюджет излишне перечисленные им средства.
RT на русском 12:40
Авто
Появились первые фото обновленного Lada Largus Cross
Судя по фото, на тесты вывели концепт Largus Cross FL в плотном камуфляже спереди.
Picsnews.net 15:21
Здоровье
Новосибирская область получила 31 новый аппарат ИВЛ
В Новосибирскую область поступает новое медицинское оборудование для борьбы с коронавирусом, купленное на федеральные средства.
АиФ Новосибирск вчера в 21:48
Музыка
Клип Билана в стиле TikTok за сутки набрал более миллиона просмотров
Новый клип певца Димы Билана в стиле TikTok за сутки набрал более 1,3 миллиона просмотров.
РЕН ТВ 19:13