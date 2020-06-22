Экономика

ВедомостиВедомостиПросроченная задолженность по кредитам населению в мае выросла на 3%

Очевидно, начал более явно сказываться фактор снижения доходов из-за ограничительных мер. По данным ЦБ, розничное кредитование за май выросло на 0,2% против падения на 0,7% в апреле. Для сравнения: в апреле объем просроченной задолженности населения вырос на 10 млрд руб. (+1,2%).
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Объем проблемных кредитов россиян увеличился на 3%

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Проблемные долги россиян в банках растут, несмотря на кредитные каникулы

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Просроченная задолженность по кредитам населению в мае выросла на 3%

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В России рекордно выросла просроченная задолженность по кредитам у граждан

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ЦБ указал на заметный рост проблемных долгов населения в банках

РБКвчера в 12:32
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Экономика

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Экс-министр Украины оценил шансы победить Россию

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Происшествия

Экс-президент Киргизии Атамбаев осужден на 11 лет

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Роскачество рассказало о проверке куриного филе

RT на русском 02:32
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Политика

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Политика

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Экс-губернатор Иркутской области Сергей Левченко направил президенту России Владимиру Путину письмо, в котором просить разрешения участвовать в выборах главы региона.
Газета.Ru 03:31
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Украина пригрозила ракетным ударом по кораблям в Новороссийске

Украина может нанести удар мощной крылатой ракетой под названием «Нептун» по кораблям, принадлежащим российскому флоту.
Ореанда-Новости 21 июня в 01:54
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Гендиректор «Уфы» рассказал о ситуации с коронавирусом в команде

Результаты теста на коронавирус одного из членов "Уфы" были сомнительными в отношении инфицирования коронавирусом, дополнительные тесты могут свидетельствовать о случае заболевания, сообщил генеральный директор футбольного клуба Шамиль Газизов.
РИА Новости вчера в 17:20
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Apple презентовала новые возможности операционной системы iOS 14

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Анонсировали Sniper: Ghost Warrior Contracts 2

Студия польских разработчиков геймерской индустрии Cl Games анонсировала новую игру Sniper: Ghost Warrior Contracts 2. Руководство отмечает, что в релиз шутер должен выйти осенью 2020 года.
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Иван Охлобыстин заявил о мистике в ДТП с Ефремовым

Русская Планета 05:25
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Общество

ЦИК назвал число проголосовавших по Конституции досрочно россиян

Более 67 тыс. россиян, находящихся в труднодоступных местах, досрочно проголосовали по поправкам в Конституцию.
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Общество

Россияне смогут получить новую выплату в размере 10 тысяч рублей

Представители Совета Федерации направили в правительство предложение о расширении единовременной выплаты в размере 10 тысяч рублей.
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Энергетика

Украина оказалась спасением для газового рынка Европы

Истощенные украинские газовые месторождения, которые используются для хранения газа, оказались спасением для европейского рынка, страдающего от переизбытка сырья.
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Осуждённый за шпионаж Пол Уилан отказался от обжалования приговора

Осуждённый за шпионаж Пол Уилан написал письменный отказ от обжалования своего приговора.
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Гособвинение запросило для Серебренникова 6 лет колонии

Для бывшего директора «Гоголь-центра» Алексея Малобродского прокуратура просит 5 лет лишения свободы, для двух других обвиняемых -- бывшего директора департамента господдержки искусства Минкульта РФ Софьи Апфельбаум и экс-гендиректора «Седьмой студии» Юрия Итина -- по 4 года.
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