Очевидно, начал более явно сказываться фактор снижения доходов из-за ограничительных мер. По данным ЦБ, розничное кредитование за май выросло на 0,2% против падения на 0,7% — в апреле. Для сравнения: в апреле объём просроченной задолженности населения вырос на 10 млрд руб. (+1,2%).

Просроченная задолженность по кредитам населению в мае выросла на 3%

Общество Москва переходит к новому этапу снятия ограничений Еще раз проанализировав ситуацию, взвесив все за и против, посоветовавшись со специалистами, считаю возможным сделать следующий очень серьезный шаг по выходу из санитарных ограничений. 366

Энергетика «Газпром» временно приостановит поставки газа по «Турецкому потоку» Поставки российского газа по газопроводу «Турецкий поток» будут приостановлены с 23 по 29 июня 2020 года для проведения плановых работ, говорится в сообщении компании Turkstream. 4

Экономика Россия опередила весь мир по росту личных богатств По среднегодовым темпам роста частных состояний в 1999–2019 годах Россия опередила и весь мир, и Восточную Европу: рост составил 13,5% против 5% и 10% соответственно. 1,1K

Общество Путин присвоил главврачу Проценко звание Героя Труда Отдельным указом звание Герой Труда присвоены главврачу больницы в Коммунарке Денису Проценко, главврачу 52-й московской больницы Марьяне Лысенко, а также Марине Бахолдиной, главврачу Покровской больницы в Петербурге, Юлии Гаревской, главврачу нижегородской больницы №29, Ирине Коваль, врачу центра гигиены и эпидемиологии в Калининградской области. 967

Общество Татарстан выходит на второй этап снятия ограничительных мер Татарстан переходит на второй этап снятия ограничений, сообщает заместитель руководителя Управления Роспотребнадзора по Республике Татарстан Любовь Авдонина. 14

Политика Адвокат раскритиковал работу Нидерландов с США по делу MH17 Власти Нидерландов не смогли добиться от США засекреченных спутниковых данных по делу о крушении рейса MH17 на востоке Украины, которые необходимы для судебного процесса, и удовлетворились отсутствием ответа от американской стороны, заявил голландский адвокат обвиняемого Олега Пулатова Баудевейн ван Эйк на слушаниях в суде в понедельник. 5

Космос Опубликованы снимки мест высадок американцев на Луне Китайская автоматическая станция «Чанъэ-2» засняла места посадок американских пилотируемых кораблей по программе «Аполлон», фотографии были обнародованы на портале научных данных Китайской программы изучения Луны. 177

Армия и оружие На Украине допустили удар новой ракетой по Крыму и Новороссийску На Украине заявили, что Киев получил возможность вести гораздо более агрессивную политику и диктовать России свои условия в Черном и Азовском морях - такие выводы украинские СМИ и эксперты сделали после успешных испытаний в Одессе противокорабельного ракетного комплекса РК-360МЦ "Нептун". 3,2K

Футбол РФС направил в Роспотребнадзор предложение о поправках в регламент Напомним, что три футболиста московского "Динамо" сдали положительные тесты на коронавирус, а матч "Краснодар" — "Динамо" был перенесён на 19 июля.

Культура Федор Добронравов объяснил уход из Театра сатиры Народный артист России Федор Добронравов в беседе с "Московским комсомольцем" рассказал, что очень долго работал в Театре сатиры — 16 лет. 265

Армия и оружие Названы возможности российского боевого лазера «Пересвет» Американское издание The Space Review опубликовало статью аналитика Барта Хендрикса, в которой он рассказал о возможностях российского боевого лазера «Пересвет». 173

Экономика На заседании 23 июня Госдума рассмотрит отчет Банка России 23 июня Государственная Дума рассмотрит отчет Банка России за 2019 год. Об этом сообщается на сайте нижней палаты парламента. 14

Футбол Гончаренко уехал в Белоруссию после матча с «Зенитом» Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко уехал в Белоруссию после матча с «Зенитом» (0:4) в 23-м туре чемпионата России, сообщает журналист Вячеслав Короткин. 4

Авто С 1 июля российских водителей ждет ряд нововведений С 1 июля 2020 года на территории Российской Федерации начнет действовать новый ГОСТ технического регламента Таможенного союза. 101

Космос Американская компания анонсировала полеты в космос на воздушном шаре Речь идет о полетах исследовательских полезных грузов и людей на высоту до 30 км. В Space Perspective надеются, что тестовые полеты стартуют в период с января по март следующего года. 15

Политика Россия отказалась от использования РЛС «Балхаш» в Казахстане Премьер Михаил Мишустин поддержал предложение о денонсации соглашения с Казахстаном об использовании РЛС "Балхаш" в российской Системе предупреждения о ракетном нападении. 259