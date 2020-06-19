Экономика

ВедомостиВедомостиПросроченная задолженность по кредитам населению в мае выросла на 3%

Очевидно, начал более явно сказываться фактор снижения доходов из-за ограничительных мер. По данным ЦБ, розничное кредитование за май выросло на 0,2% против падения на 0,7% в апреле. Для сравнения: в апреле объем просроченной задолженности населения вырос на 10 млрд руб. (+1,2%).
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Объем проблемных кредитов россиян увеличился на 3%

Коммерсантъ13:56

В России рекордно выросла просроченная задолженность по кредитам у граждан

ИА Красная Весна13:50

ЦБ указал на заметный рост проблемных долгов населения в банках

РБК12:32

ЦБ оценил рост просроченной задолженности по кредитам населению

Rambler News Service12:59

Просроченная задолженность по кредитам населению в мае выросла на 3%

Ведомости12:43

Проблемные долги россиян в банках растут, несмотря на кредитные каникулы

Евразия Daily13:15

Эксперты рассказали, почему в РФ выросло число просроченных задолженностей

Газета.Ru20 июня в 02:33
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Происшествия

В Приангарье за сутки скончались ещё четверо пациентов с SARS-CoV-2

Скончались три пациента SARS-CoV-2, хотя, как утверждают медики их смерть не была связана с COVID-19.
REGNUM вчера в 22:39
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Технологии

Создан самый производительный квантовый компьютер в мире

Создать самый мощный квантовый компьютер удалось специалистам компании Honeywell, информация об этом 22 июня размещена на сайте ixbt.com.
ИА Красная Весна 14:46
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Политика

Трамп опроверг расторжение торговой сделки с Китаем

Ранее советник президента США по торговле Питер Наварро в эфире телеканала Fox News заявил, что Трамп якобы решил прекратить торговую сделку с Китаем из-за предположений разведки о том, что «пандемия коронавируса возникла в лаборатории в Ухани».
RT на русском 22:45
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Общество

Украина рассекретила новые архивы об аварии на Чернобыльской АЭС

Ведомости 08:10
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Шоу-бизнес

Семейная пара Гарик Харламов и Кристина Асмус объявили о разводе

Москва, 22 июня 2020, 17:38 — REGNUM Актёр и шоумен Гарик Харламов и актриса Кристина Асмус объявили о своём разводе после восьми лет брака.
REGNUM 10:38
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Происшествия

В Москве у здания ФСБ задержали более десяти участников пикетов

РБК 12:45
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Политика

На Украине оценили шансы победить Россию в случае войны

Украина никогда не победит Россию, поэтому стоит найти компромисс, заявил бывший украинский министр транспорта и связи Евгений Червоненко.
Известия 21:08
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Армия и оружие

Труба для имитации атомных взрывов создается в России

Вечерний курьер 04:11
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Наука

Разработан метод определения предрасположенности к диабету у детей

Ученая группа изучала пробы крови у детей разного возраста, взятые тридцать лет назад. Специалисты сравнили их с сегодняшними показателями.
Evo-rus.com 01:12
11
Политика

Путин порассуждал о «подарках русского народа» республикам СССР

Президент России Владимир Путин порассуждал о выходе советских республик из состава СССР.
Lenta.ru вчера в 10:18
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Общество

Граждане РФ могут получить новую выплату в размере 10 тысяч рублей

Пенсионный фонд России займется распределением новой единовременной выплаты для россиян в размере 10 тысяч рублей, которую они могут получить в ближайшее время.
Политическая Экспертиза вчера в 12:16
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Политика

Левченко попросил Путина допустить его к выборам в Иркутской области

Бывший губернатор Иркутской области Сергей Левченко попросил российского президента Владимира Путина разрешить ему принять участие в региональных выборах 13 сентября.
RT на русском 23:14
390
Политика

Лукашенко попросил оппозицию не оскорблять его и не занижать рейтинг

РБК 19:16
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Политика

Россия откажется от РЛС «Балхаш» в Казахстане

REGNUM 07:15
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Политика

Зеленский заявил, что не поехал бы на парад Победы в Москву

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что не поехал бы на парад Победы в Москву, даже если бы его пригласили, пишет канадское издание The Globe and Mail.
Аргументы и Факты 13:19
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Происшествия

В Ленинградской области задержали подозреваемого в стрельбе по людям

Сотрудники правоохранительных органов задержали мужчину, который подозревается в стрельбе по людям.
Известия 09:51
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Политика

Путин не исключает возможности выдвижения на новый президентский срок

Президент России Владимир Путин не исключил, что будет баллотироваться на должность главы государства на новый срок.
Адыгея Сегодня 15:47
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Политика

В Госдепе утверждают, что США не добиваются ухода России из Сирии

Соединенные Штаты не рассматривают на данном этапе вариант вывода своих войск из Сирии, подтвердил также Джеффри, комментируя вступление в силу новых американских санкций в рамках так называемого "закона Цезаря".
ТАСС 12:33
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Политика

Трамп обвинил Обаму в государственной измене

Вашингтон, 23 июня 2020, 05:40 — REGNUM Бывший глава США Барак Обама виновен в государственной измене, заявил американский президент Дональд Трамп 22 июня в интервью телеканалу CBN News.
REGNUM 22:40
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Экономика

В России предложили сделать доставку лекарств бесплатной

В России предложили сделать доставку лекарств бесплатной, к продажам лекарств предложили допустить не только крупные аптечные сети, но и розничные онлайн-компании.
Lenta.ru 21:01
2
Шоу-бизнес

Дочь Аллы Пугачевой и Максима Галкина устроила дома показ мод

Звездный папа часто делится моментами из жизни малышей. Так, дочь юмориста решила устроить дома показ мод.
Летидор 06:15
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Здоровье

У четверти россиян обнаружились больные коронавирусом знакомые или друзья

У четверти россиян в ближайшем окружении есть люди, заболевшие коронавирусом.
РБК 23:00
Экономика

Срок подачи заявлений на субсидии для бизнеса продлили до 1 июля

В настоящий момент в утвержденный правительством список входят 12 сфер деятельности, наиболее пострадавших от распространения коронавирусной инфекции.
Business FM Уфа 09:26
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Общество

Коронавирусом заразились члены экипажа российского судна в Пусане

По информации агентства, судно прибыло под российским флагом из Владивостока. Среди 21 члена экипажа заражение подтвердилось у 16.
Газета.Ru 10:44
Политика

Патриарх Кирилл поздравил россиян с днем начала Великой Отечественной

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл выступил 22 июня, в День памяти и скорби, перед Главным храмом Вооруженных сил России.
Афиша Daily 08:38
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Общество

В России работающим пенсионерам продлят больничные

Работающие пенсионеры, которые не перешли на удаленную работу и не находятся в отпуске, но при этом соблюдают режим самоизоляции, смогут продлить электронные больничные.
Коммерсантъ 20 июня в 05:42
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Общество

Гособвинение запросило для Серебренникова 6 лет колонии

Для бывшего директора «Гоголь-центра» Алексея Малобродского прокуратура просит 5 лет лишения свободы, для двух других обвиняемых -- бывшего директора департамента господдержки искусства Минкульта РФ Софьи Апфельбаум и экс-гендиректора «Седьмой студии» Юрия Итина -- по 4 года.
Коммерсантъ 05:38
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Экономика

Минтруд определил, на сколько вырастут пенсии россиян

Минтруд РФ определил возможный уровень индексации страховых и социальных пенсий на ближайшие три года.
URA.Ru 21:22
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Экономика

Спрогнозирован новый кризис из-за коронавируса

Экономисты спрогнозировали новый кризис из-за резкого роста числа заражений коронавирусом.
Lenta.ru 22:35
Происшествия

Наркотическая лаборатория ликвидирована во Владимирской области

«Сотрудниками Главного управления по контролю за оборотом наркотиков МВД России совместно с коллегами из Владимирской области и представителями ФСБ России пресечена незаконная деятельность нарколаборатории», — цитирует ТАСС официального представителя МВД России Ирину Волк.
RT на русском 06:10
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