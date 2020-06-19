Экономика
ВедомостиПросроченная задолженность по кредитам населению в мае выросла на 3%
Очевидно, начал более явно сказываться фактор снижения доходов из-за ограничительных мер. По данным ЦБ, розничное кредитование за май выросло на 0,2% против падения на 0,7% в апреле. Для сравнения: в апреле объем просроченной задолженности населения вырос на 10 млрд руб. (+1,2%).
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Происшествия
В Приангарье за сутки скончались ещё четверо пациентов с SARS-CoV-2
Скончались три пациента SARS-CoV-2, хотя, как утверждают медики их смерть не была связана с COVID-19.
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Создан самый производительный квантовый компьютер в мире
Создать самый мощный квантовый компьютер удалось специалистам компании Honeywell, информация об этом 22 июня размещена на сайте ixbt.com.
ИА Красная Весна 14:46
Политика
Трамп опроверг расторжение торговой сделки с Китаем
Ранее советник президента США по торговле Питер Наварро в эфире телеканала Fox News заявил, что Трамп якобы решил прекратить торговую сделку с Китаем из-за предположений разведки о том, что «пандемия коронавируса возникла в лаборатории в Ухани».
RT на русском 22:45
Шоу-бизнес
Семейная пара Гарик Харламов и Кристина Асмус объявили о разводе
Москва, 22 июня 2020, 17:38 — REGNUM Актёр и шоумен Гарик Харламов и актриса Кристина Асмус объявили о своём разводе после восьми лет брака.
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Политика
На Украине оценили шансы победить Россию в случае войны
Украина никогда не победит Россию, поэтому стоит найти компромисс, заявил бывший украинский министр транспорта и связи Евгений Червоненко.
Известия 21:08
Армия и оружие
Труба для имитации атомных взрывов создается в России
Вечерний курьер 04:11
Наука
Разработан метод определения предрасположенности к диабету у детей
Ученая группа изучала пробы крови у детей разного возраста, взятые тридцать лет назад. Специалисты сравнили их с сегодняшними показателями.
Evo-rus.com 01:12
Политика
Путин порассуждал о «подарках русского народа» республикам СССР
Президент России Владимир Путин порассуждал о выходе советских республик из состава СССР.
Lenta.ru вчера в 10:18
Общество
Граждане РФ могут получить новую выплату в размере 10 тысяч рублей
Пенсионный фонд России займется распределением новой единовременной выплаты для россиян в размере 10 тысяч рублей, которую они могут получить в ближайшее время.
Политическая Экспертиза вчера в 12:16
Политика
Левченко попросил Путина допустить его к выборам в Иркутской области
Бывший губернатор Иркутской области Сергей Левченко попросил российского президента Владимира Путина разрешить ему принять участие в региональных выборах 13 сентября.
RT на русском 23:14
Политика
Зеленский заявил, что не поехал бы на парад Победы в Москву
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что не поехал бы на парад Победы в Москву, даже если бы его пригласили, пишет канадское издание The Globe and Mail.
Аргументы и Факты 13:19
Происшествия
В Ленинградской области задержали подозреваемого в стрельбе по людям
Сотрудники правоохранительных органов задержали мужчину, который подозревается в стрельбе по людям.
Известия 09:51
Политика
Путин не исключает возможности выдвижения на новый президентский срок
Президент России Владимир Путин не исключил, что будет баллотироваться на должность главы государства на новый срок.
Адыгея Сегодня 15:47
Политика
В Госдепе утверждают, что США не добиваются ухода России из Сирии
Соединенные Штаты не рассматривают на данном этапе вариант вывода своих войск из Сирии, подтвердил также Джеффри, комментируя вступление в силу новых американских санкций в рамках так называемого "закона Цезаря".
ТАСС 12:33
Политика
Трамп обвинил Обаму в государственной измене
Вашингтон, 23 июня 2020, 05:40 — REGNUM Бывший глава США Барак Обама виновен в государственной измене, заявил американский президент Дональд Трамп 22 июня в интервью телеканалу CBN News.
REGNUM 22:40
Экономика
В России предложили сделать доставку лекарств бесплатной
В России предложили сделать доставку лекарств бесплатной, к продажам лекарств предложили допустить не только крупные аптечные сети, но и розничные онлайн-компании.
Lenta.ru 21:01
Шоу-бизнес
Дочь Аллы Пугачевой и Максима Галкина устроила дома показ мод
Звездный папа часто делится моментами из жизни малышей. Так, дочь юмориста решила устроить дома показ мод.
Летидор 06:15
Здоровье
У четверти россиян обнаружились больные коронавирусом знакомые или друзья
У четверти россиян в ближайшем окружении есть люди, заболевшие коронавирусом.
РБК 23:00
Экономика
Срок подачи заявлений на субсидии для бизнеса продлили до 1 июля
В настоящий момент в утвержденный правительством список входят 12 сфер деятельности, наиболее пострадавших от распространения коронавирусной инфекции.
Business FM Уфа 09:26
Общество
Коронавирусом заразились члены экипажа российского судна в Пусане
По информации агентства, судно прибыло под российским флагом из Владивостока. Среди 21 члена экипажа заражение подтвердилось у 16.
Газета.Ru 10:44
Политика
Патриарх Кирилл поздравил россиян с днем начала Великой Отечественной
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл выступил 22 июня, в День памяти и скорби, перед Главным храмом Вооруженных сил России.
Афиша Daily 08:38
Общество
В России работающим пенсионерам продлят больничные
Работающие пенсионеры, которые не перешли на удаленную работу и не находятся в отпуске, но при этом соблюдают режим самоизоляции, смогут продлить электронные больничные.
Коммерсантъ 20 июня в 05:42
Общество
Гособвинение запросило для Серебренникова 6 лет колонии
Для бывшего директора «Гоголь-центра» Алексея Малобродского прокуратура просит 5 лет лишения свободы, для двух других обвиняемых -- бывшего директора департамента господдержки искусства Минкульта РФ Софьи Апфельбаум и экс-гендиректора «Седьмой студии» Юрия Итина -- по 4 года.
Коммерсантъ 05:38
Экономика
Минтруд определил, на сколько вырастут пенсии россиян
Минтруд РФ определил возможный уровень индексации страховых и социальных пенсий на ближайшие три года.
URA.Ru 21:22
Экономика
Спрогнозирован новый кризис из-за коронавируса
Экономисты спрогнозировали новый кризис из-за резкого роста числа заражений коронавирусом.
Lenta.ru 22:35
Происшествия
Наркотическая лаборатория ликвидирована во Владимирской области
«Сотрудниками Главного управления по контролю за оборотом наркотиков МВД России совместно с коллегами из Владимирской области и представителями ФСБ России пресечена незаконная деятельность нарколаборатории», — цитирует ТАСС официального представителя МВД России Ирину Волк.
RT на русском 06:10