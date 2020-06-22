Экономика

ВедомостиВедомостиПросроченная задолженность по кредитам населению в мае выросла на 3%

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Очевидно, начал более явно сказываться фактор снижения доходов из-за ограничительных мер. По данным ЦБ, розничное кредитование за май выросло на 0,2% против падения на 0,7% в апреле. Для сравнения: в апреле объем просроченной задолженности населения вырос на 10 млрд руб. (+1,2%).
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