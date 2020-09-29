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Аргументы недели
Аргументы недели

Просроченные долги граждан РФ в сентябре превысили 1 трлн рублей

В ЦБ уточнили, что на 1 сентября текущего года объем кредитной задолженности физических лиц в России в общей сложности составлял 18,8 трлн рублей. Данный показатель увеличился на 1,9% по сравнению с прошлым месяцем, а также вырос на 13% в годовом выражении.В источнике
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Известия

ЦБ сообщил о рекордном росте просроченных долгов россиян впервые с конца 2016-го

Известиявчера в 15:04
ТАСС

Просроченные долги россиян превысили 1 трлн рублей

ТАССвчера в 14:30
Росбалт

Объем просроченных долгов россиян перевалил за триллион рублей

Росбалтвчера в 11:04
Финансовая газета

Россияне задолжают более триллиона рублей банкам

Финансовая газетавчера в 16:16
Lenta.ru

Россияне не вернули долги на триллион рублей

Lenta.ruвчера в 12:40
News.ru

Долги россиян по кредитам впервые с 2016 года превысили триллион рублей

News.ruвчера в 14:28
SakhalinMedia.ru

Чистая прибыль банка «Открытие» по РСБУ в августе достигла 24,8 млрд рублей

SakhalinMedia.ru28 сентября в 01:25

Пашинян обвинил Турцию в попытке ввести войска в Азербайджан

Ереван, 29 сентября 2020, 19:38 — REGNUM Действия Турции в войне в Нагорном Карабахе нацелены на введение войск в азербайджанскую Нахичевань, заявил армянский премьер-министр Никол Пашинян 29 сентября в эфире программы «60 минут».
Пашинян обвинил Турцию в попытке ввести войска в Азербайджан
REGNUMвчера в 12:38
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Politico: США пытаются подтолкнуть Россию к продлению СНВ-3

Военным США поручено оценить сроки оснащения ядерными боеприпасами стратегических бомбардировщиков и баллистических ракет в случае прекращения действия Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (СНВ-3), сообщает Politico.
Politico: США пытаются подтолкнуть Россию к продлению СНВ-3
Газета.Ruвчера в 16:54
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Шойгу назвал число уничтоженных боевиков в Сирии

Министр обороны России Сергей Шойгу в статье для газеты «Красная звезда» заявил, что за время российской военной операции в Сирии было уничтожено более 133 тыс. террористов, в том числе 4,5 тыс. выходцев из стран СНГ.
RT на русском17:16
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Генсек ООН предсказал миру глобальную рецессию

Мир может столкнуться с глобальной рецессией, если необходимые меры не будут приняты, заявил на встрече высокого уровня, посвященной вопросам финансирования глобального развития в период пандемии и после нее, генсек ООН Антониу Гутерреш.
РИА Новостивчера в 09:26

Верховный суд Карелии приговорил историка Дмитриева к 13 годам колонии

Верховный суд Карелии ужесточил приговор главе местного правозащитного центра "Мемориал" Юрию Дмитриеву по делу о педофилии, увеличив его срок в колонии строгого режима почти на 10 лет, сообщил журналистам адвокат потерпевшей стороны Игорь Перов.
РИА Новостивчера в 10:18
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Гордон (Украина): Медведчук привез шамана из Амазонии, который провел обряд для Путина и говорил, что Медведчук будет президентом (Гордон)

Сколько осталось Владимиру Путину на посту президента РФ, какую должность вскоре займет Александр Лукашенко, почему Россия не отдаст Крым и может ли Украина рассчитывать на компенсацию, почему оппозиционер Алексей Навальный остался жив после отравления, какие украинские области должны были отойти к России в 2014 году, зачем кум Путина Виктор Медведчук возил в Москву шамана из джунглей.
ИноСМИвчера в 14:37
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На Украине выясняют причины авиакатастрофы вблизи города Чугуев

На Украине выясняют причины авиакатастрофы вблизи города Чугуев В Харькове во вторник прошла церемония прощания с погибшим при крушении украинского самолета Ан-26 курсантом Виталием Вильховым — он выжил в катастрофе, но скончался на следующий день в больнице.
Коммерсантъвчера в 13:31

Вынесен приговор по делу об убийстве двух девушек на склоне горы Уктус

Свердловский областной суд приговорил к пожизненному лишению свободы Алексея Александрова, обвиняемого в убийстве двух девушек на учебном склоне горнолыжного комплекса «Уктус» в Екатеринбурге.
RT на русскомвчера в 05:25
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У Зеленского считают, что Фокину не место в Контактной группе

В свою очередь, партия «Европейская солидарность», лидером которой является экс-президент Украины Пётр Порошенко, обратилась в Службу безопасности Украины (СБУ) и Государственное бюро расследований (ГБР) с требованием возбудить уголовное дело в отношении Фокина.
REGNUMвчера в 16:32