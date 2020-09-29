В ЦБ уточнили, что на 1 сентября текущего года объем кредитной задолженности физических лиц в России в общей сложности составлял 18,8 трлн рублей. Данный показатель увеличился на 1,9% по сравнению с прошлым месяцем, а также вырос на 13% в годовом выражении.