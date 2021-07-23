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Просроченные долги россиян по автокредитам выросли в июне на 53%

Одновременно в июне снизилась выдача ссуд на покупку автомобилей — на 2,4%, до 78,8 миллиарда рублей.
ПРАЙМ
В то же время общий объем просрочки в банках вырос в июне на 0,3% - до 49,1 миллиарда рублей.
РИА Новости
Российские банки, стремясь увеличить выдачу автокредитов, ослабили требования к заемщикам.
Профиль
С начала года выдачи в среднем увеличивались на 7% в месяц.
РИА Новости

С чего всё началось

Просроченные долги россиян по автокредитам растут рекордными темпами

Российские банки в стремлении нарастить выдачу автокредитов ослабили требования к заемщикам, что привело к рекордному росту ранней просроченной задолженности - в июне она подскочила на 53%, до 617 миллионов рублей, рассказали РИА Новости в бюро кредитных историй "Эквифакс".
РИА Новостивчера в 22:05

Подробнее о событии

Число просроченных автокредитов россиян выросло на 53%

Национальная служба новостейвчера в 10:11

Просроченные долги россиян по автокредитам выросли в июне на 53%

ФАНвчера в 22:20

Просроченные долги россиян по автокредитам рекордно выросли

Lenta.ruвчера в 06:45

В России рекордными темпами растет просрочка по автокредитам

Росбалтвчера в 02:59

Просроченные долги россиян по автокредитам показали рекордный рост

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Просроченные долги россиян по автокредитам растут рекордными темпами

РИА Новостивчера в 22:05
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Предложения «Газпрома» о сохранении транзита через Украину в обмен на невыгодные закупки российского газа для страны неприемлемы, заявил председатель правления НАК «Нафтогаз Украины» Юрий Витренко.
Коммерсантъ08:29

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В правительстве поддержали увеличение МРОТ

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РБК13:06

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ТАСС11:50

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РИА Новости05:35

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ТАСС14:02