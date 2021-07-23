В правительстве поддержали увеличение МРОТ

В пресс-службе уточнили, что в итоге с нового года МРОТ увеличится на 6,4%. «Начиная с 2021 года, МРОТ в текущем году устанавливается на последующий год и исчисляется исходя из величины медианной заработной платы, рассчитанной Росстатом, за предыдущий год», — говорится в сообщении.