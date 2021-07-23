Российские банки в стремлении нарастить выдачу автокредитов ослабили требования к заемщикам, что привело к рекордному росту ранней просроченной задолженности - в июне она подскочила на 53%, до 617 миллионов рублей, рассказали РИА Новости в бюро кредитных историй "Эквифакс".
"В Российской Федерации не зафиксировано ни одного случая заражения человека вирусом гриппа H5N6, и в настоящее время нет оснований говорить о возрастании риска возникновения таких случаев в будущем", - говорится в сообщении.
В пресс-службе уточнили, что в итоге с нового года МРОТ увеличится на 6,4%. «Начиная с 2021 года, МРОТ в текущем году устанавливается на последующий год и исчисляется исходя из величины медианной заработной платы, рассчитанной Росстатом, за предыдущий год», — говорится в сообщении.
"В ходе совместной работы следователей Следственного комитета и оперативных сотрудников на территории Андроповского района задержан 28-летний подозреваемый в убийстве заместителя начальника отдела уголовного розыска ОП №4 УМВД России по городу Ставрополю", - говорится в сообщении.
Одним из перспективных потребителей электродвигателей, отмечают в компании, является авиационная отрасль, потому что многочисленные попытки создать летательные аппараты на двигателях предыдущих поколений не увенчались успехом.