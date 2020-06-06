Экономика

RuNews24.ruRuNews24.ruПросроченные долги россиян стали чаще продавать коллекторам

Объем кредитов стал меньше на пять процентов. Это могло случиться из-за того, что просроченные долги продали коллекторам, считает регулятор. В Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств сложившуюся с продажей займов ситуацию считают естественной.
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Проблемные долги россиян стали чаще передавать коллекторам

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Микрофинансисты активизировали передачу проблемных долгов коллекторам

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СМИ: просроченные займы россиян стали чаще продавать коллекторам

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ЦБ отмечает участившуюся передачу долгов МФО коллекторам

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В России стали чаще продавать проблемные долги коллекторам

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Автоматически обработано 7218 источников, обновлено в 20:20, Ашберн
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Слушания по делу МН17 возобновляются в Нидерландах

После почти трехмесячного перерыва 8 июня в Нидерландах возобновятся слушания по делу о катастрофе Boeing на Украине в июле 2014 года.
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Происшествия

Джонсон пообещал привлечь к ответственности напавших на полицейских

Глава кабинета министров пообещал привлечь виновных к ответственности. Об этом он написал в своем Twitter.
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Мужчину, который открыл стрельбу из окна дома на юго-западе Москвы, задержали, сообщает источник ТАСС.
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Игры

RPG во вселенной «Гарри Поттера» может получить название Hogwarts: A Dark Legacy

Ролевая игра во вселенной «Гарри Поттера» будет называться Hogwarts: A Dark Legacy.
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Обнаружены два ранее неизвестных извержения в Йеллоустоуне

Два ранее неизвестных мегаизвержения обнаружены исследователями в Йеллоустоуне.
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Общество

На Камчатке под госпитали отдадут выставочный центр и санаторий

На этой неделе в режим работы госпиталя для лечения зараженных COVID-19 будут перепрофилированы санаторий «Жемчужина Камчатки» и Камчатский выставочный центр.
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Общество

О хосписе, инфекционке и непопулярных решениях власти

Строить начали в 2019-м, а в марте 2020-го новый министр здравоохранения Владимир Ющук в думе заявил, что санитарные нормы изменились и инфекционку нужно перестроить под паллиативную помощь.
Сахалин.Инфо 19:00
Энергетика

Стоимость барреля Brent впервые с начала марта превысила $43

Стоимость барреля Brent на бирже в Лондоне впервые с 6 марта превысила отметку в $43.
РБК 20:05
Экономика

Правительство вернуло макропрогноз МЭР на доработку

Кабмин не принял прогноз социально-экономического развития Минэкономразвития до 2023 года, сообщили «Известиям» три источника, близкие к правительству.
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Норкин опубликовал фото с похорон супруги

Телеведущий Андрей Норкин опубликовал фото с похорон своей супруги Юлии, которая вела программу на радио «Комсомольская правда».
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Экс-дознавательница из Уфы рассказала новые детали случившегося

Бывшая дознавательница из Уфы, ставшая потерпевшей по делу о групповом изнасиловании, в эфире телеканала НТВ рассказала о произошедшем.
РИА Новости 09:15
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Политика

На сайте голосования по Конституции не упомянули обнуление сроков Путина

В седьмой пункт, в котором говорится о новых требованиях к людям, занимающим ответственные должности в стране, была добавлена информация об обнулении сроков: «Уточняется также ограничение на количество сроков на посту президента Российской Федерации – оно применяется к действующему президенту без учета числа сроков, которые он занимает на момент принятия поправок».
Ведомости 14:00
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Политика

Мосгоризбирком внес в МГД законопроект об электронном голосовании

Мосгоризбирком внес в МГД законопроект об электронном голосовании Мосгоризбирком разработал и внес в столичный парламент законопроект о параметрах дистанционного электронного голосования на выборах в городские органы власти и органы местного самоуправления.
Коммерсантъ 17:55
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Продюсер «Брата 2» отреагировал на кадры протестов в США вместо титров

Газета.Ru 15:38
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Космос

Появление огромного пятна на Солнце совпало с началом лунного затмения

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Политика

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Депутата Мосгордумы Елену Шувалову исключили из партии КПРФ, сообщил «Новой газете» депутат Евгений Ступин, на пленуме партии не присутствовавший.
Коммерсантъ 11:03
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Общество

Москва может отменить пропуска с середины июня

Москва может с середины июня отменить пропуска, необходимые для передвижения по городу, пишет принадлежащее Григорию Березкину РБК со ссылкой на источники.
Газета.Ru 09:25
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Общество

Нет онлайну: фестивали переносят сроки и отдают контент кинотеатрам

Каннский кинофестиваль опубликовал свою программу 2020 года, но все фильмы будут представлены на других смотрах и в кинотеатрах под брендом фестиваля.
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Москва, 7 июня 2020, 16:26 — REGNUM Друзья актера Михаила Кокшенова настоятельно попросили Алексея Панина покинуть зал на Митинском кладбище, где родные и близкие прощались с Кокшеновым.
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Полицейский из Миннеаполиса предстанет перед судом по делу Флойда

Обвиняемый в смерти Джорджа Флойда полицейский впервые предстанет перед судом.
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Армия и оружие

Экс-министр юстиции Незалежной: Украина никогда не вернет Донбасс

Как сообщает телеканал "112 Украина", бывший министр юстиции Незалежной Елена Лукаш в беседе с журналистами высказала мнение, что при сохранении нынешних политических элит в стране Донбасс вернуть в ее состав не получится.
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По информации Marca, сине-гранатовые предложили футболисты пойти на повторное сокращение зарплат.
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В Красноярском крае из-за дождей поврежден второй мост

В Красноярском крае дожди подмыли опоры автомобильного моста на реке Сейба, передает РИА "Новости" со ссылкой на Главное управление МВД России по региону.
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Михалков обвинил Грефа в уничтожении российского образования

Эпидемия коронавируса в России позволила председателю правления «Сбербанка» Герману Грефу продвинуть программу «Образование-2030», включающую в себя переход на цифровую платформу, и тем самым добиться уничтожения традиционного образования, заявил режиссер Никита Михалков.
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Счетная палата выявила нарушения на 5,2 млрд рублей при проверке ВС и Мосгорсуда

Счетная палата РФ выявила нарушения в судебном департаменте при Верховном суде (ВС) и Мосгорсуде на сумму свыше 5,2 млрд рублей при расходовании бюджета в 2019 году, сообщает контрольное ведомство.
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Чиновники изменят правила государственно-частного партнерства

Инвесторы дождались изменений в законы о концессиях и государственно-частном партнерстве (ГЧП).
Ведомости 20:00
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Пиар-директор Бари Алибасова заявил о его исчезновении

Пиар-директор Бари Алибасова Вадим Горожанкин заявил, что тот куда-то "пропал". Об этом сообщает "Пятый канал".
Газета.Ru вчера в 18:35
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Происшествия

В Иркутской области потушили пожар на нефтяной скважине

РИА Новости 08:41
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В Подмосковье нашли похищенного сына свидетеля по делу банды Гагиева

Адвокат Константин Скрыпник является свидетелем по делу банды Аслана Гагиева, известного по прозвищу Джако, сообщал «Росбалт».
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