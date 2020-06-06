Объем кредитов стал меньше на пять процентов. Это могло случиться из-за того, что просроченные долги продали коллекторам, считает регулятор. В Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств сложившуюся с продажей займов ситуацию считают естественной.

Происшествия Слушания по делу МН17 возобновляются в Нидерландах После почти трехмесячного перерыва 8 июня в Нидерландах возобновятся слушания по делу о катастрофе Boeing на Украине в июле 2014 года. 2

Происшествия Джонсон пообещал привлечь к ответственности напавших на полицейских Глава кабинета министров пообещал привлечь виновных к ответственности. Об этом он написал в своем Twitter.

Общество О хосписе, инфекционке и непопулярных решениях власти Строить начали в 2019-м, а в марте 2020-го новый министр здравоохранения Владимир Ющук в думе заявил, что санитарные нормы изменились и инфекционку нужно перестроить под паллиативную помощь.

Энергетика Стоимость барреля Brent впервые с начала марта превысила $43 Стоимость барреля Brent на бирже в Лондоне впервые с 6 марта превысила отметку в $43.

Экономика Правительство вернуло макропрогноз МЭР на доработку Кабмин не принял прогноз социально-экономического развития Минэкономразвития до 2023 года, сообщили «Известиям» три источника, близкие к правительству.

Шоу-бизнес Норкин опубликовал фото с похорон супруги Телеведущий Андрей Норкин опубликовал фото с похорон своей супруги Юлии, которая вела программу на радио «Комсомольская правда». 1,9K

Происшествия Экс-дознавательница из Уфы рассказала новые детали случившегося Бывшая дознавательница из Уфы, ставшая потерпевшей по делу о групповом изнасиловании, в эфире телеканала НТВ рассказала о произошедшем. 497

Политика На сайте голосования по Конституции не упомянули обнуление сроков Путина В седьмой пункт, в котором говорится о новых требованиях к людям, занимающим ответственные должности в стране, была добавлена информация об обнулении сроков: «Уточняется также ограничение на количество сроков на посту президента Российской Федерации – оно применяется к действующему президенту без учета числа сроков, которые он занимает на момент принятия поправок». 1,8K

Политика Мосгоризбирком внес в МГД законопроект об электронном голосовании Мосгоризбирком внес в МГД законопроект об электронном голосовании Мосгоризбирком разработал и внес в столичный парламент законопроект о параметрах дистанционного электронного голосования на выборах в городские органы власти и органы местного самоуправления.

Политика Елена Шувалова исключена из КПРФ Депутата Мосгордумы Елену Шувалову исключили из партии КПРФ, сообщил «Новой газете» депутат Евгений Ступин, на пленуме партии не присутствовавший. 1K

Общество Москва может отменить пропуска с середины июня Москва может с середины июня отменить пропуска, необходимые для передвижения по городу, пишет принадлежащее Григорию Березкину РБК со ссылкой на источники. 1,8K

Общество Нет онлайну: фестивали переносят сроки и отдают контент кинотеатрам Каннский кинофестиваль опубликовал свою программу 2020 года, но все фильмы будут представлены на других смотрах и в кинотеатрах под брендом фестиваля.

Шоу-бизнес Панина со скандалом выгнали с похорон Михаила Кокшенова Москва, 7 июня 2020, 16:26 — REGNUM Друзья актера Михаила Кокшенова настоятельно попросили Алексея Панина покинуть зал на Митинском кладбище, где родные и близкие прощались с Кокшеновым. 156

Происшествия Полицейский из Миннеаполиса предстанет перед судом по делу Флойда Обвиняемый в смерти Джорджа Флойда полицейский впервые предстанет перед судом.

Армия и оружие Экс-министр юстиции Незалежной: Украина никогда не вернет Донбасс Как сообщает телеканал "112 Украина", бывший министр юстиции Незалежной Елена Лукаш в беседе с журналистами высказала мнение, что при сохранении нынешних политических элит в стране Донбасс вернуть в ее состав не получится.

Происшествия В Красноярском крае из-за дождей поврежден второй мост В Красноярском крае дожди подмыли опоры автомобильного моста на реке Сейба, передает РИА "Новости" со ссылкой на Главное управление МВД России по региону. 209

Общество Михалков обвинил Грефа в уничтожении российского образования Эпидемия коронавируса в России позволила председателю правления «Сбербанка» Герману Грефу продвинуть программу «Образование-2030», включающую в себя переход на цифровую платформу, и тем самым добиться уничтожения традиционного образования, заявил режиссер Никита Михалков. 40

Общество Счетная палата выявила нарушения на 5,2 млрд рублей при проверке ВС и Мосгорсуда Счетная палата РФ выявила нарушения в судебном департаменте при Верховном суде (ВС) и Мосгорсуде на сумму свыше 5,2 млрд рублей при расходовании бюджета в 2019 году, сообщает контрольное ведомство.