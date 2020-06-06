Экономика

RuNews24.ruRuNews24.ruПросроченные долги россиян стали чаще продавать коллекторам

Объем кредитов стал меньше на пять процентов. Это могло случиться из-за того, что просроченные долги продали коллекторам, считает регулятор. В Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств сложившуюся с продажей займов ситуацию считают естественной.
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Проблемные долги россиян стали чаще передавать коллекторам

Телеканал 360°06 июня в 07:55

В мае увеличилась передача просроченных кредитов коллекторам

ИА Красная Весна06 июня в 03:00

СМИ: просроченные займы россиян стали чаще продавать коллекторам

Говорит Москва06 июня в 06:19

Просроченные займы россиян стали чаще продавать коллекторам

Lenta.ru06 июня в 04:59

ЦБ отмечает участившуюся передачу долгов МФО коллекторам

Народные новости06 июня в 04:27

В России стали чаще продавать проблемные долги коллекторам

URA.Ru06 июня в 06:49

Микрофинансисты активизировали передачу проблемных долгов коллекторам

РБК06 июня в 02:00
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Авто

Kia раскрыла технические детали нового седана Kia K5 для России

SpeedMe вчера в 07:56
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Общество

В шести населённых пунктах Кузбасса выявлены новые случаи заражения

Кемерово, 8 июня 2020, 07:29 — REGNUM Новые случаи заражения коронавирусом выявлены в шести населённых пунктах Кемеровской области.
REGNUM 00:29
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Происшествия

Задержан стрелок, ранивший трех человек в Москве

Мужчину, который открыл стрельбу из окна дома на юго-западе Москвы, задержали, сообщили в столичном управлении МВД.
Коммерсантъ вчера в 18:31
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Общество

На Камчатке очаг коронавируса выявили в доме ребенка

Известно, что коронавирус подтвердился у 24 сотрудников Дома ребенка, большинство из заболевших не имеют явных клинических проявлений заболевания.
ГЛАС.RU 01:25
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Игры

В сеть выложили скришоты старой, но рабочей версии Dead Island 2

Вашингтон, 6 июня 2020, 12:12 — REGNUM В сеть выложили скриншоты старой версии игры Dead Island 2, которую разработчики «собрали» в 2015 году.
REGNUM 06 июня в 05:12
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Здоровье

Ослабление ограничений в Забайкалье сдвигается из-за роста заражения коронавирусом

Как сообщалось, президент РФ Владимир Путин 4 июня поручил оказать срочную помощь Забайкальскому краю в связи с ростом заболеваемости коронавирусом в регионе, в том числе Минобороны РФ было поручено развернуть госпиталь.
Интерфакс - Россия 00:49
Происшествия

В Красноярске задержаны подозреваемые в нападении на инкассаторов

В понедельник утром в Красноярске сотрудники полиции при силовой поддержке бойцов Росгвардии задержали троих мужчин, подозреваемых в нападении на инкассаторов, совершенном 30 мая.
Российская газета 00:07
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Здоровье

Минздрав заявил о планах начать вакцинацию от гриппа в августе

Мурашко отметил, что во время распространения коронавирусной инфекции вакцинацию от гриппа нужно начать раньше, «до периода подъема заболеваемости».
РБК 06 июня в 09:18
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Общество

Племянница Скрипаля не поверила в его переезд в Новую Зеландию

Племянница экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля Виктория заявила, что не знает о возможном переезде ее дяди и его дочери Юлии в Новую Зеландию.
Известия вчера в 08:01
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Армия и оружие

На Украине рассказали о способе «ударить» по Сибири

РИА Новости вчера в 19:31
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Экономика

Топ-менеджерам госкомпаний захотели сократить зарплаты

По словам собеседников издания, правительство намерено оптимизировать и унифицировать уровень зарплат, привязав его к короткому перечню показателей эффективности (KPI).
Lenta.ru 00:16
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Политика

На сайт голосования по Конституции внесены изменения

На сайт голосования по Конституции были внесены изменения, добавлена информация о президентских сроках.
RT на русском вчера в 23:36
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Шоу-бизнес

В сети поддержали Норкина, выставившего фото с похорон супруги

В сети поддержали журналиста и телеведущего Андрея Норкина, который выложил в собственном Instagram фотографию с похорон своей жены Юлии.
Газета.Ru 06 июня в 20:38
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Политика

В России могут установить приоритет граждан при приеме на работу

Москва, 8 июня 2020, 07:19 — REGNUM Российские власти рассматривают возможность установить приоритет граждан России при приеме на работу, сообщает газета «Известия» со ссылкой на отчет Министерства труда РФ.
REGNUM 00:19
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Общество

Росавиация предложит возобновить авиасообщение с Европой и Китаем

Росавиация предложит возобновить авиасообщение в первую очередь со странами Европы, включая Турцию, а также с Китаем и Южной Кореей.
Lenta.ru вчера в 10:05
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Общество

В Москве умер ещё 51 пациент с коронавирусом

RT на русском 01:19
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Единоборства

Нуньес установила достижение, победив Спенсер на UFC 250

Бразильянка Аманда Нуньес установила уникальное достижение, победив в главном бою вечера на UFC 250 канадку Фелицию Спенсер.
МК-Спорт вчера в 06:45
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Происшествия

Джонсон пообещал привлечь к ответственности напавших на полицейских

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон обвинил напавших на полицейских во время протестов в дискредитации самой идеи, ради которой и проходила акция.
Известия вчера в 19:24
Здоровье

Двенадцать новых случаев заболевания коронавирусом выявили на Сахалине

Двенадцать новых случаев коронавирусной инфекции выявили в Сахалинской области.
АСТВ вчера в 23:24
Авто

Назвали нововведения, которые затронут автомобилистов летом

Названы три нововведения, которые затронут автолюбителей летом.
Тарантас Ньюс вчера в 23:33
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Экономика

В России могут вернуть индексацию пенсий работающим пенсионерам

Законопроект о возврате индексации пенсий работающим пенсионерам внесли в Госдуму парламентарии от ЛДПР, сообщили в пресс-службе одного из авторов инициативы, главы комитета Госдумы по труду и соцполитике Ярослава Нилова.
Газета.Ru 05 июня в 11:48
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Экономика

Правительство вернуло макропрогноз МЭР на доработку

Кабмин не принял прогноз социально-экономического развития Минэкономразвития до 2023 года, сообщили «Известиям» три источника, близкие к правительству.
Известия вчера в 17:30
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Шоу-бизнес

Ольга Орлова опубликовала откровенный снимок

Экс-участница музыкальной группы «Блестящие» и ведущая телепроекта «Дом-2» Ольга Орлова опубликовала пикантную фотографию на официальной странице в социальной сети Instagram.
NewInform вчера в 08:26
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Футбол

«Хоффенхайм» не стал покупать Куртуа из-за его проблем с математикой

Спортивный директор «Фортуны» Луц Пфанненштиль, ранее работавший скаутом «Хоффенхайма», рассказал, почему его экс-клуб в 2010 году не приобрел вратаря Тибо Куртуа, хотя рассматривал такую возмжность.
Sport24.ru вчера в 22:52
Политика

Экс-министр Украины заявила о невозможности возврата Донбасса

Экс-министр юстиции Украины Елена Лукаш заявила, что Украина никогда не сможет вернуть Донбасс в состав своих территорий, пока у власти остаются нынешние элиты.
Газета.Ru вчера в 22:52
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Политика

Британский депутат обвинил Германию в предательстве из-за российского газа

Британский парламентарий Дэниел Кавчински заявил, в понедельник, 8 июня, что сложно оценить «предательство» Европы Германией из-за сотрудничества с Россией по проекту «Северный поток — 2». Об этом политик сообщил Daily Express.
Известия 01:38
Шоу-бизнес

Панин ответил на сообщения о скандале на похоронах Кокшенова

Сообщения о скандале на похоронах народного артиста России Михаила Кокшенова — «вранье от первой до последней буквы», заявил актер Алексей Панин.
РБК вчера в 14:41
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Происшествия

В Сиэтле автомобиль въехал в протестующих

В Сиэтле в толпу протестующих въехал автомобиль, после чего водитель вышел из машины и открыл огонь.
РИА Новости 01:01
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Общество

Абрамович купил «Крик» Мунка за $120 миллионов

Роман Абрамович приобрел самую известную картинку Эдварда Мунка - "Крик". Цена полотна — 120 миллионов долларов.
Вести.Ru вчера в 15:00
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Общество

Врач Абаева назвала оптимальный возраст для первых родов

Предпочтительно, чтобы первенец родился у женщины до 35 лет, объяснила Абаева в интервью для радиостанции "Москва".
Слово и Дело вчера в 10:02
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