Экономика
RuNews24.ruПросроченные долги россиян стали чаще продавать коллекторам
Объем кредитов стал меньше на пять процентов. Это могло случиться из-за того, что просроченные долги продали коллекторам, считает регулятор. В Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств сложившуюся с продажей займов ситуацию считают естественной.
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Авто
Kia раскрыла технические детали нового седана Kia K5 для России
SpeedMe вчера в 07:56
Общество
В шести населённых пунктах Кузбасса выявлены новые случаи заражения
Кемерово, 8 июня 2020, 07:29 — REGNUM Новые случаи заражения коронавирусом выявлены в шести населённых пунктах Кемеровской области.
REGNUM 00:29
Происшествия
Задержан стрелок, ранивший трех человек в Москве
Мужчину, который открыл стрельбу из окна дома на юго-западе Москвы, задержали, сообщили в столичном управлении МВД.
Коммерсантъ вчера в 18:31
Общество
На Камчатке очаг коронавируса выявили в доме ребенка
Известно, что коронавирус подтвердился у 24 сотрудников Дома ребенка, большинство из заболевших не имеют явных клинических проявлений заболевания.
ГЛАС.RU 01:25
Игры
В сеть выложили скришоты старой, но рабочей версии Dead Island 2
Вашингтон, 6 июня 2020, 12:12 — REGNUM В сеть выложили скриншоты старой версии игры Dead Island 2, которую разработчики «собрали» в 2015 году.
REGNUM 06 июня в 05:12
Здоровье
Ослабление ограничений в Забайкалье сдвигается из-за роста заражения коронавирусом
Как сообщалось, президент РФ Владимир Путин 4 июня поручил оказать срочную помощь Забайкальскому краю в связи с ростом заболеваемости коронавирусом в регионе, в том числе Минобороны РФ было поручено развернуть госпиталь.
Интерфакс - Россия 00:49
Происшествия
В Красноярске задержаны подозреваемые в нападении на инкассаторов
В понедельник утром в Красноярске сотрудники полиции при силовой поддержке бойцов Росгвардии задержали троих мужчин, подозреваемых в нападении на инкассаторов, совершенном 30 мая.
Российская газета 00:07
Здоровье
Минздрав заявил о планах начать вакцинацию от гриппа в августе
Мурашко отметил, что во время распространения коронавирусной инфекции вакцинацию от гриппа нужно начать раньше, «до периода подъема заболеваемости».
РБК 06 июня в 09:18
Общество
Племянница Скрипаля не поверила в его переезд в Новую Зеландию
Племянница экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля Виктория заявила, что не знает о возможном переезде ее дяди и его дочери Юлии в Новую Зеландию.
Известия вчера в 08:01
Армия и оружие
На Украине рассказали о способе «ударить» по Сибири
РИА Новости вчера в 19:31
Экономика
Топ-менеджерам госкомпаний захотели сократить зарплаты
По словам собеседников издания, правительство намерено оптимизировать и унифицировать уровень зарплат, привязав его к короткому перечню показателей эффективности (KPI).
Lenta.ru 00:16
Политика
На сайт голосования по Конституции внесены изменения
На сайт голосования по Конституции были внесены изменения, добавлена информация о президентских сроках.
RT на русском вчера в 23:36
Шоу-бизнес
В сети поддержали Норкина, выставившего фото с похорон супруги
В сети поддержали журналиста и телеведущего Андрея Норкина, который выложил в собственном Instagram фотографию с похорон своей жены Юлии.
Газета.Ru 06 июня в 20:38
Политика
В России могут установить приоритет граждан при приеме на работу
Москва, 8 июня 2020, 07:19 — REGNUM Российские власти рассматривают возможность установить приоритет граждан России при приеме на работу, сообщает газета «Известия» со ссылкой на отчет Министерства труда РФ.
REGNUM 00:19
Общество
Росавиация предложит возобновить авиасообщение с Европой и Китаем
Росавиация предложит возобновить авиасообщение в первую очередь со странами Европы, включая Турцию, а также с Китаем и Южной Кореей.
Lenta.ru вчера в 10:05
Общество
В Москве умер ещё 51 пациент с коронавирусом
RT на русском 01:19
Единоборства
Нуньес установила достижение, победив Спенсер на UFC 250
Бразильянка Аманда Нуньес установила уникальное достижение, победив в главном бою вечера на UFC 250 канадку Фелицию Спенсер.
МК-Спорт вчера в 06:45
Происшествия
Джонсон пообещал привлечь к ответственности напавших на полицейских
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон обвинил напавших на полицейских во время протестов в дискредитации самой идеи, ради которой и проходила акция.
Известия вчера в 19:24
Здоровье
Двенадцать новых случаев заболевания коронавирусом выявили на Сахалине
Двенадцать новых случаев коронавирусной инфекции выявили в Сахалинской области.
АСТВ вчера в 23:24
Авто
Назвали нововведения, которые затронут автомобилистов летом
Названы три нововведения, которые затронут автолюбителей летом.
Тарантас Ньюс вчера в 23:33
Экономика
В России могут вернуть индексацию пенсий работающим пенсионерам
Законопроект о возврате индексации пенсий работающим пенсионерам внесли в Госдуму парламентарии от ЛДПР, сообщили в пресс-службе одного из авторов инициативы, главы комитета Госдумы по труду и соцполитике Ярослава Нилова.
Газета.Ru 05 июня в 11:48
Экономика
Правительство вернуло макропрогноз МЭР на доработку
Кабмин не принял прогноз социально-экономического развития Минэкономразвития до 2023 года, сообщили «Известиям» три источника, близкие к правительству.
Известия вчера в 17:30
Шоу-бизнес
Ольга Орлова опубликовала откровенный снимок
Экс-участница музыкальной группы «Блестящие» и ведущая телепроекта «Дом-2» Ольга Орлова опубликовала пикантную фотографию на официальной странице в социальной сети Instagram.
NewInform вчера в 08:26
Футбол
«Хоффенхайм» не стал покупать Куртуа из-за его проблем с математикой
Спортивный директор «Фортуны» Луц Пфанненштиль, ранее работавший скаутом «Хоффенхайма», рассказал, почему его экс-клуб в 2010 году не приобрел вратаря Тибо Куртуа, хотя рассматривал такую возмжность.
Sport24.ru вчера в 22:52
Политика
Экс-министр Украины заявила о невозможности возврата Донбасса
Экс-министр юстиции Украины Елена Лукаш заявила, что Украина никогда не сможет вернуть Донбасс в состав своих территорий, пока у власти остаются нынешние элиты.
Газета.Ru вчера в 22:52
Политика
Британский депутат обвинил Германию в предательстве из-за российского газа
Британский парламентарий Дэниел Кавчински заявил, в понедельник, 8 июня, что сложно оценить «предательство» Европы Германией из-за сотрудничества с Россией по проекту «Северный поток — 2». Об этом политик сообщил Daily Express.
Известия 01:38
Шоу-бизнес
Панин ответил на сообщения о скандале на похоронах Кокшенова
Сообщения о скандале на похоронах народного артиста России Михаила Кокшенова — «вранье от первой до последней буквы», заявил актер Алексей Панин.
РБК вчера в 14:41
Происшествия
В Сиэтле автомобиль въехал в протестующих
В Сиэтле в толпу протестующих въехал автомобиль, после чего водитель вышел из машины и открыл огонь.
РИА Новости 01:01
Общество
Абрамович купил «Крик» Мунка за $120 миллионов
Роман Абрамович приобрел самую известную картинку Эдварда Мунка - "Крик". Цена полотна — 120 миллионов долларов.
Вести.Ru вчера в 15:00
Общество
Врач Абаева назвала оптимальный возраст для первых родов
Предпочтительно, чтобы первенец родился у женщины до 35 лет, объяснила Абаева в интервью для радиостанции "Москва".
Слово и Дело вчера в 10:02