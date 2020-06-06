Экономика

RuNews24.ruRuNews24.ruПросроченные долги россиян стали чаще продавать коллекторам

Объем кредитов стал меньше на пять процентов. Это могло случиться из-за того, что просроченные долги продали коллекторам, считает регулятор. В Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств сложившуюся с продажей займов ситуацию считают естественной.
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Проблемные долги россиян стали чаще передавать коллекторам

Телеканал 360°06 июня в 07:55

Микрофинансисты активизировали передачу проблемных долгов коллекторам

РБК06 июня в 02:00

СМИ: просроченные займы россиян стали чаще продавать коллекторам

Говорит Москва06 июня в 06:19

Просроченные займы россиян стали чаще продавать коллекторам

Lenta.ru06 июня в 04:59

ЦБ отмечает участившуюся передачу долгов МФО коллекторам

Народные новости06 июня в 04:27

В мае увеличилась передача просроченных кредитов коллекторам

ИА Красная Весна06 июня в 03:00

В России стали чаще продавать проблемные долги коллекторам

URA.Ru06 июня в 06:49
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Общество

В Москве ещё 2283 пациента вылечились от коронавируса

RT на русском вчера в 02:44
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Армия и оружие

На Украине рассказали о возможностях США для «удара» по Сибири

REGNUM 02:19
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Общество

Портал сообщил о видевших военные самолеты в небе в день крушения MH17

В день крушения пассажирского Boeing 777 «Малайзийских авиалиний» в 2014 году как минимум два человека заметили военные самолеты в небе, видеозапись с их рассказами опубликована в YouTube-канале проекта Bonanza Media, внимание на нее обратил ТАСС.
РБК 02:24
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Общество

В Берлине арестован DJ Денис Казначеев

В Берлине по запросу США арестован российский диджей Денис Казначеев. Его обвиняют в отмывании денег и мошеннических действиях.
BFM.ru 01:03
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Происшествия

Задержан стрелок, ранивший трех человек в Москве

Мужчину, который открыл стрельбу из окна дома на юго-западе Москвы, задержали, сообщили в столичном управлении МВД.
Коммерсантъ вчера в 18:31
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Происшествия

В Сиэтле автомобиль въехал в протестующих

В Сиэтле в толпу протестующих въехал автомобиль, после чего водитель вышел из машины и открыл огонь.
РИА Новости 01:01
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Армия и оружие

Житель Пальмиры рассказал о принуждении к сотрудничеству боевиками

Террористическая организация ИГ (запрещена в России) принуждала мирных сирийских граждан сотрудничать с боевиками под страхом смерти.
Известия вчера в 23:17
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Политика

Обнуление президентских сроков с опозданием внесли на сайт голосования

В первоначальной версии сайта для электронного голосования по внесению поправок в Конституцию (2020og.ru) не были упомянуты изменения в ст. 81, которые позволяют действующему президенту вновь участвовать в выборах, сообщают «Ведомости».
РБК вчера в 23:27
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Игры

В Steam вернулись игры Electronic Arts

В Steam снова вернулись полюбившиеся геймерам игры Electronic Arts. Все новинки предложены с хорошей скидкой после года молчания.
Дни24 05 июня в 02:02
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Армия и оружие

Египет перебросил в Ливию танки Abrams для поддержки армии Хафтара

Вчера, 7 июня, на границе между Ливией и Египтом было обнаружено большое количество бронетехники египетской армии, среди которых имелись танки, произведенные в США.
Discover24 02:22
Шоу-бизнес

Норкин опубликовал фото с похорон супруги

Телеведущий Андрей Норкин опубликовал фото с похорон своей супруги Юлии, которая вела программу на радио «Комсомольская правда».
News.ru 06 июня в 14:51
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Политика

Британский парламентарий обвинил Германию в предательстве Европы

Лондон, 8 июня 2020, 09:15 — REGNUM Член парламента Великобритании Даниэл Кавчинский обвинил Германию в предательстве стран Европы из-за «спорной энергетической сделки, заключённой с Москвой» по проекту «Северный поток — 2». Об этом политик заявил в интервью Daily Express.
REGNUM 02:15
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Общество

NASA: Доставлять космонавтов на МКС России придется на кораблях SpaceX

Для доставки космонавтов на орбиту Россия будет вынуждена использовать корабли SpaceX.
Росбалт вчера в 01:29
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Общество

В России может появиться минимальная почасовая оплата труда

Депутаты ЛДПР направили в правительство законопроект, который вводит нижний порог почасовой оплаты труда для работающих неполный день и по срочным договорам.
Газета.Ru 01:19
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Политика

МЧС ответило на предложение США о помощи в ликвидации ЧП в Норильске

В МЧС России отреагировали на поступившее ранее предложения Соединенных Штатов поомчь спасателям в ликвидации последствий ЧС с разливом нефти в Норильске.
РЕН ТВ вчера в 05:41
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Технологии

Мобильные приложения банков могут представлять опасность утечки данных

Банковские приложения являются одними из самых популярных, но помимо этого также рекомендуется устанавливать на смартфон приложения-антивирусы, чтобы предотвратить риск утечки личных данных и избежать хищения средств со счета.
Народные новости вчера в 22:44
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Здоровье

Резервные 600 коек для больных COVID-19 развернут в Забайкалье

Минздрав края принял решение развернуть резервные 600 коек в регионе, сообщили 6 июня в пресс-службе министерства.
Московский Комсомолец Чита 06 июня в 02:58
Общество

В шести населённых пунктах Кузбасса выявлены новые случаи заражения

Кемерово, 8 июня 2020, 07:29 — REGNUM Новые случаи заражения коронавирусом выявлены в шести населённых пунктах Кемеровской области.
REGNUM 00:29
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Общество

Россиян ждет четырехдневная рабочая неделя

На этой неделе (с 8 по 14 июня) россияне отработают только четыре дня в связи с празднованием 12 июня Дня России, напомнили в Роструде.
Газета.Ru 01:53
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Энергетика

Цена на нефть Brent превысила $43 за баррель

Рост мировых цен на нефть в понедельник, 8 июня, пока составил примерно 1,5-2%. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на данные торгов.
Газета.Ru 02:08
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Авто

Эксперты назвали 10 самых мощных внедорожников РФ

Эксперты составили ТОП-10 самых мощных внедорожников РФ.
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Происшествия

Задержаны подозреваемые в нападении на инкассаторов в Красноярске

Официальный представитель МВД России Ирина Волк сообщила, что задержаны трое подозреваемых в вооруженном нападении на инкассаторов, произошедшем 30 мая в Красноярске.
Вести.Ru вчера в 23:15
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Армия и оружие

В ДНР заявили об одном нарушении перемирия за сутки

"За истекшие сутки общее количество нарушений со стороны вооруженных формирований Украины составило один раз", - сказал представитель ДНР в СЦКК.
РИА Новости 02:55
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Хоккей

Роднина отреагировала на заявление Панарина о России

Трехкратная олимпийская чемпионка, депутат Госдумы Ирина Роднина высказалась о заявлении форварда клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Нью-Йорк Рейнджерс" Артемия Панарина.
Газета.Ru 06 июня в 02:52
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Армия и оружие

Россия возобновит производство ракет «Рокот» без Украины

Lenta.ru 01:00
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Политика

Экс-министр Украины заявила о невозможности возврата Донбасса

Экс-министр юстиции Украины Елена Лукаш заявила, что Украина никогда не сможет вернуть Донбасс в состав своих территорий, пока у власти остаются нынешние элиты.
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Армия и оружие

На Балтике начались военные учения НАТО

Военное дело вчера в 07:56
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Культура

Продюсер «Брата 2» отреагировал на кадры протестов в США вместо титров

Газета.Ru вчера в 15:38
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Общество

Абрамович купил «Крик» Мунка за $120 миллионов

Роман Абрамович приобрел самую известную картинку Эдварда Мунка - "Крик". Цена полотна — 120 миллионов долларов.
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Кино

Оператор «Дюны» заявил, что каждая часть будет отдельным фильмом

Австралийский кинооператор Грейг Фрейзер рассказал о съемках фильма «Дюна» и заявил, что каждая из частей книги будет отдельным и самостоятельным фильмом.
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