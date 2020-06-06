Экономика
RuNews24.ruПросроченные долги россиян стали чаще продавать коллекторам
Объем кредитов стал меньше на пять процентов. Это могло случиться из-за того, что просроченные долги продали коллекторам, считает регулятор. В Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств сложившуюся с продажей займов ситуацию считают естественной.
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Фигурное катание
Плющенко показал тренировку Трусовой
Комсомольская правда вчера в 09:29
Общество
Пропуска в Москве могут отменить с середины июня
Пропускная система в Москве может быть отменена уже с 14 июня, сообщил РБК источник в одной из компаний – партнеров столичной мэрии.
Ведомости вчера в 05:44
Футбол
ФНЛ одобрила заявки трёх клубов ПФЛ на получение лицензии
Экспертная комиссия Футбольной национальной лиги (ФНЛ) одобрила заявления шести клубов на получение лицензии, которая даёт право сыграть во втором по силе дивизионе российского футбола.
News.ru 06 июня в 05:35
Общество
СМИ узнали о законопроекте о минимальной почасовой зарплате в России
Депутаты Госдумы от Либерально-демократической партии России (ЛДПР) Ярослав Нилов, Игорь Лебедев, Алексей Диденко, Андрей Свинцов и сенатор Сергей Леонов разработали законопроект о введении с 1 января 2021 года почасовой оплаты труда.
РБК 00:22
Происшествия
Экс-дознавательница из Уфы рассказала новые детали случившегося
Бывшая дознавательница из Уфы, ставшая потерпевшей по делу о групповом изнасиловании, в эфире телеканала НТВ рассказала о произошедшем.
РИА Новости вчера в 09:15
Происшествия
Задержан стрелок, ранивший трех человек в Москве
Мужчину, который открыл стрельбу из окна дома на юго-западе Москвы, задержали, сообщили в столичном управлении МВД.
Коммерсантъ вчера в 18:31
Общество
На Камчатке вспышка коронавируса зафиксирована в доме ребёнка
Петропавловск-Камчатский, 8 июня 2020, 04:04 — REGNUM В Петропавловске-Камчатском в доме ребёнка зафиксирована вспышка заражений коронавирусом.
REGNUM вчера в 21:04
Шоу-бизнес
Панин ответил на сообщения о скандале на похоронах Кокшенова
Сообщения о скандале на похоронах народного артиста России Михаила Кокшенова — «вранье от первой до последней буквы», заявил актер Алексей Панин.
РБК вчера в 14:41
Футбол
«Барселона» может сократить зарплаты игрокам на 70%
По информации Marca, сине-гранатовые предложили футболисты пойти на повторное сокращение зарплат.
Газета.Ru вчера в 17:21
Игры
Вскоре в Steam должна появиться ролевая игра Ninja Simulator
Faktom вчера в 13:51
Политика
На сайт голосования по Конституции внесены изменения
На сайт голосования по Конституции были внесены изменения, добавлена информация об ограничениях сроков президента России Владимира Путина.
RT на русском вчера в 23:36
Происшествия
В Новосибирской области за сутки выявили коронавирус у 105 человек
РИА Новости вчера в 01:28
Финансы
Акции российских компаний
Цена закрытия акций, входящих в базу индекса Мосбиржи, по итогам торгов 04.06.2020, руб. (см. таблицу).
Город N (Ростов) вчера в 15:04
Политика
В МЧС разработают критерии оценки работы губернаторов при ЧС
В МЧС разработают критерии оценки эффективности работы руководителей субъектов РФ и региональных администраций по защите населения и территории от чрезвычайных ситуаций.
РЕН ТВ 00:31
Экономика
Красноярскстат: доходы жителей края выросли
По данным статистиков, в первом квартале этого года денежные доходы жителей Красноярского края составили 27 718,5 рубля на человека.
Наш Красноярский край вчера в 23:38
Экономика
Топ-менеджерам госкомпаний захотели сократить зарплаты
По словам собеседников издания, правительство намерено оптимизировать и унифицировать уровень зарплат, привязав его к короткому перечню показателей эффективности (KPI).
Lenta.ru 00:16
Авто
3 нововведения, которые изменят жизнь водителей
В России в ближайшее время изменится жизнь миллионов автомобилистов.
ToDay News Ufa 00:15
Происшествия
Мирные акции протеста в Брюсселе переросли в беспорядки
Интерфакс вчера в 14:02
Общество
Каждый пятый житель России отказался от отпуска из-за коронавируса
Из-за распространения пандемии коронавируса около 20% жителей России приняли решение отказаться от намеченного отпуска в этом году, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на результаты исследования сервиса поиска сотрудников "Работа.ру".
Газета.Ru вчера в 20:18
Культура
Юный брянский артист стал лауреатом международной премии
Юный Брянец воспитанник Супоневского культурно-досугового центра Ярослав Сиротенко стал участником фестиваля-конкурса Международной премии «Музыкантофф».
Труд (Клинцовский район) 00:11
Происшествия
Задержаны подозреваемые в нападении на инкассаторов в Красноярске
Официальный представитель МВД России Ирина Волк сообщила, что задержаны трое подозреваемых в вооруженном нападении на инкассаторов, произошедшем 30 мая в Красноярске.
Вести.Ru вчера в 23:15
Политика
Трамп раскритиковал Колина Пауэлла за поддержку Байдена
Президент США Дональд Трамп в воскресенье отреагировал на то, что экс-госсекретарь Колин Пауэлл (в период президентства Джорджа Буша) заявил о поддержке на грядущих выборах в президенты наиболее вероятного кандидата от демократической партии Джо Байдена.
РИА Новости вчера в 11:39
Экономика
Власти Гонконга начнут 8 июля выплаты населению в связи с пандемией
Правительство Гонконга 8 июля начнет осуществлять обещанные выплаты населению по 10 тыс. гонконгских долларов ($1 290) в рамках помощи в условиях пандемии нового коронавируса.
ТАСС 00:12
Единоборства
Макгрегор рассказал, почему решил завершить карьеру
Inc-news.ru вчера в 12:12
Политика
Экс-министр Украины заявила о невозможности возвращения Донбасса
Донбасс никогда не вернется на Украину, пока ею правят нынешние власти, заявила бывший министр юстиции Елена Лукаш в интервью телеканалу «112».
Известия вчера в 21:51
Религия
Православные христиане отмечают день Святого Духа
РИА Новости вчера в 17:57
Общество
Российские колледжи заработают с 1 сентября
Как сообщает РИА Новости, об этом в эфире радиостанции «Комсомольская правда» заявил первый заместитель министра просвещения РФ Дмитрий Глушко.
Махачкалинские известия вчера в 08:06
Космос
Прибор на МКС помогает исследователям понять молнии
AstroNews.ru 06 июня в 07:04
Общество
Непродовольственным магазинам разрешили работу в Новосибирской области
В Новосибирской области с 8 июня возобновляют работу непродовольственные магазины, об этом заявил губернатор Андрей Травников на аппаратном совещании в правительстве региона.
АиФ Новосибирск 00:26
Армия и оружие
«РИА Новости»: Россия возобновит изготовление ракет «Рокот» без Украины
Коммерсантъ вчера в 23:42