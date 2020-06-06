Экономика
Lenta.ruПросроченные займы россиян стали чаще продавать коллекторам
Микрофинансовые компании в мае стали чаще продавать просроченные займы россиян коллекторам. Такое предположение содержится в исследовании Центробанка, внимание на которое обратило принадлежащее Григорию Березкину РБК.
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Космос
Всё своё вожу с собой: Virgin Orbit получит мобильный комплекс для подготовки воздушно-космических стартов
3DNews 05:35
Футбол
Месси по-прежнему тренируется индивидуально
Sports.ru 05:47
Шоу-бизнес
Подписчики раскритиковали Леру Кудрявцеву за пост с черной икрой
Известная ведущая Лера Кудрявцева обнародовала пост в микроблоге, который посвятила пищевым свойствам черной икры.
Актуальные Новости 00:55
Культура
Михаил Галустян выпустил клип «Золото» с Александром Гудковым
Сегодня Михаил Галустян представил премьеру песни и клипа «Золото». В нем Александр Гудков сыграл кутюрье.
Вокруг ТВ вчера в 10:21
Здоровье
Число больных коронавирусом в Алтайском крае превысило 2 тысячи
Число больных коронавирусом в Алтайском крае превысило 2 000 человек. Об этом стало известно Evo-rus.com.
Evo-rus.com 03 июня в 07:01
Культура
В мультсериал «Царевны» добавили азиата и мулата
В российском мультсериал «Царевны» добавили азиата и мулата. Об этом стало известно Evo-rus.com.
Evo-rus.com вчера в 13:43
Музыка
«Ты обними меня» — Чонгук посвятил новую песню Тэхёну
Чонгук Поклонники пары Вигуков, предположили в сети, что новая песня Чонгука несомненно могла быть посвящена Тэхёну.
Popcake вчера в 03:13
Религия
Православные отмечают родительскую субботу
В эту субботу, 6 июня, все православные верующие отмечают Вселенскую родительскую субботу — день общецерковного поминовения усопших.
Известия вчера в 21:42
Политика
Путин поручил правительству создать базу генетической информации
Президент Владимир Путин поручил правительству при участии Национального исследовательского центра «Курчатовский институт» создать в стране единую базу генетической информации.
Ведомости 05:54
Кино
Почему Екатерина Гусева не хотела сниматься с Безруковым в Бригаде
Актриса Екатерина Гусева рассказала, почему ей было трудно сниматься в «Бригаде».
SM News 04 июня в 05:58
Футбол
Крутой трансферный поворот: Вернер выбирает «Челси», а не «Ливерпуль»
«Ливерпуль» встречался с агентами, Юрген Клопп — с самим футболистом, клуб был готов активировать сумму отступных и предложить Вернеру пухлый пятилетний контракт.
Спорт-Экспресс 03:00
Происшествия
Жители Дагестана пытались отбить у полиции мужчину, застрелившего сына
Жители Буйнакска попытались отбить у полицейских мужчину, застрелившего собственного сына, сообщила РИА Новости представитель дагестанского МВД.
РИА Новости 05:05
Общество
ВОЗ изменила рекомендации по ношению масок
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) изменила рекомендации по ношению масок и перчаток, сообщил глава организации Тедрос Гебрейесу.
Коммерсантъ вчера в 19:08
Культура
Новый сериал «Чики» с Ириной Горбачевой стартует 4 июня
Драматичную комедию покажет видеосервис Wink. В четверг, 4 июня, на видеосервисе Wink стартует показ драматичной комедии "Чики".
Piter.tv 03 июня в 03:49
Единоборства
Нуньес оказалась тяжелее Спенсер на взвешивании перед UFC 250
Состоялось взвешивание перед турниром UFC 250 в Лас-Вегасе (США).
Спорт-Экспресс вчера в 15:19
Шоу-бизнес
Волочкова, Боня и Тимати оказались налоговыми должниками
Лидером оказалась главная балерина страны Анастасия Волочкова. У неё обнаружилось 12 задолженностей на сумму 347 тысяч рублей.
Paparazzi.ru вчера в 08:14
Культура
Названы самые популярные за рубежом турецкие актеры
Согласно распространённому сообщению рейтинг самых популярных турецких актёров за рубежом возглавляют Джан Яман и Энгин Акьюрек, известные по сериалам «Ранняя пташка» и «Дочь посла» соответственно.
Rusturkey.com 04:23
Общество
Умерла супруга телеведущего Андрея Норкина Юлия
Москва, 5 июня 2020, 14:42 — REGNUM Телеведущий Андрей Норкин сообщил о кончине своей супруги Юлии.
REGNUM вчера в 07:42
Общество
Платошкина отправили под домашний арест
Суд отправил лидера движения "За новый социализм" Николая Платошкина под домашний арест сроком на два месяца, об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе СКР.
Накануне.Ru 04 июня в 13:47
Шоу-бизнес
Эмин Агаларов хочет вернуть 17,5 миллионов рублей через суд
По доброте душевной Агаларов занял бизнес-партнеру 17 575 000 рублей.
Lisa.ru 04:00
Политика
Захарова прокомментировала заявление японского политолога о Курилах
В статье для Wedge Infinity политолог пишет, что хотя японский МИД в ежегодном докладе "Синяя книга дипломатии" и указал, что острова южной группы Курильского архипелага входят в состав Японии, не прозвучало уточнение, какие именно острова имеются в виду - Кунашир, Итуруп, Хабомаи и Шикотан или только два последних.
Газета.Ru вчера в 13:16
Кино
Каннский кинофестиваль объявил программу
Афиша Daily 03 июня в 13:44
Общество
Глава UFC думает отправить бойцов на улицы США для наведения порядка
Газета.Ru вчера в 23:10
Происшествия
Дело журналиста Ивана Голунова. Что происходит сейчас?
Почти год назад, 6 июня 2019 года, сотрудники МВД задержали в Москве журналиста "Медузы" (ранее работавшего в "Новой газете", РБК, на радиостанции "Дождь" и пр.) Ивана Голунова и предъявили ему обвинение в покушении на сбыт наркотиков.
ТАСС вчера в 04:37
Авто
Автомобили Lada покинули авторынок Евросоюза
Автоновости дня 03 июня в 07:21
Шоу-бизнес
Агата Муцениеце рассказала о самом сложном дне в ее жизни
Источник фото: prt scr youtube.com / Агата Муцениеце По словам Агаты, самый тяжелый день в ее жизни был после того, как она опубликовала видео, в котором со слезами на глазах призналась, что Павел в состоянии алкогольного опьянения избил ее.
Слово и Дело вчера в 08:39
Общество
Бумер, кек и лойс. «Яндекс» составил топ новых слов десятилетия
"Яндекс" ко Дню русского языка составил список новых слов, значение которых последние 10 лет искали в Рунете чаще всего.
ТАСС 06:10
Футбол
Вернблум не увидел равных русским в распитии водки
Бывший полузащитник ЦСКА Понтус Вернблум, ныне защищающий цвета греческого клуба ПАОК, рассказал о своих алкогольных предпочтениях.
ProstoProSport 06:10
Игры
В сеть выложили скришоты старой, но рабочей версии Dead Island 2
Вашингтон, 6 июня 2020, 12:12 — REGNUM В сеть выложили скриншоты старой версии игры Dead Island 2, которую разработчики «собрали» в 2015 году.
REGNUM 05:12