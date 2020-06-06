Экономика

Lenta.ruLenta.ruПросроченные займы россиян стали чаще продавать коллекторам

Микрофинансовые компании в мае стали чаще продавать просроченные займы россиян коллекторам. Такое предположение содержится в исследовании Центробанка, внимание на которое обратило принадлежащее Григорию Березкину РБК.
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с чего всё началось

Микрофинансисты активизировали передачу проблемных долгов коллекторам

Как МФО поступают с долгами россиян По данным НАПКА и Первого коллекторского бюро, в 2019 году микрофинансовые компании продали коллекторам проблемную задолженность на 20,4 млрд руб. (расчеты есть у РБК).
РБК02:00

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Проблемные долги россиян стали чаще передавать коллекторам

Телеканал 360°07:55

В России стали чаще продавать проблемные долги коллекторам

URA.Ru06:49

Микрофинансисты активизировали передачу проблемных долгов коллекторам

РБК02:00

Просроченные займы россиян стали чаще продавать коллекторам

Lenta.ru04:59

ЦБ отмечает участившуюся передачу долгов МФО коллекторам

Народные новости04:27

В мае увеличилась передача просроченных кредитов коллекторам

ИА Красная Весна03:00

СМИ: просроченные займы россиян стали чаще продавать коллекторам

Говорит Москва06:19
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Здоровье

Мясников назвал неожиданную причину заражения коронавирусом

По данным Всемирной организации здравоохранения, в мире коронавирусом заразились более 6,6 миллиона человек, свыше 391 тысячи умерли.
РИА Новости 08:34
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Общество

ВОЗ изменила рекомендации по ношению масок

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) изменила рекомендации по ношению масок и перчаток, сообщил глава организации Тедрос Гебрейесу.
Коммерсантъ вчера в 19:08
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Здоровье

В России зарегистрировали новый препарат для лечения коронавируса

Российская газета 06:36
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Авто

Названы самые продаваемые кроссоверы по итогам мая в России

Бестселлером в сегменте SUV на рынке нашей страны в мае 2020 года стал компактный кроссовер Hyundai Creta.
Тарантас Ньюс 04 июня в 09:23
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Политика

Песков напомнил об условии вступления в силу поправок к Конституции

По словам Пескова, президент Владимир Путин говорил, что поправки вступят в силу только после того, как их поддержат граждане России.
РБК вчера в 06:23
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Происшествия

Калечившая пациенток лжехирург из Краснодара впала в кому перед судом

Как сообщало ИА REGNUM, Алёна Верди (Антонина Горбунова) получила прозвище «Доктор Франкенштейн» за тяжёлый вред, причинённый здоровью нескольких пациенток.
REGNUM вчера в 06:22
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Гаджеты

Xiaomi Mi Band 5: новые снимки и дата выхода

Сама Xiaomi уже подтвердили даты выхода Mi Band 5. Презентация новинки запланирована на 11 июня.
The GEEK вчера в 11:21
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Происшествия

Чеченцы избили помощника главы Ялты из-за замечания

Уроженцы Чечни избили помощника главы администрации Ялты Дилявера Сейдаметова после сделанного замечания.
Lenta.ru вчера в 14:45
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Здоровье

Мурашко назвал дату начала вакцинации от гриппа в России

Вакцинация от гриппа начнется в августе. Об этом в субботу, 6 июня, заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко.
Известия 09:24
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Футбол

58 лет назад сборная СССР вытащила матч с Уругваем. Советский футболист разделил титул лучшего бомбардира ЧМ

Спорт-Экспресс 09:13
Здоровье

Онкобольная волонтер акции #МыВместе помогала людям до последнего

Lenta.ru 07:05
Здоровье

Томский губернатор заявил о вине врачей во вспышках COVID в больницах

Говоря о борьбе с эпидемией коронавируса в регионе, Жвачкин сообщил, что среди врачей «есть много героев, но есть и антигерои», чьи действия привели к заражению коллективов клиник.
РБК вчера в 04:20
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Политика

Путин поправил Цыденова по стоимости библиотеки в Бурятии

Президент России Владимир Путин в ходе встречи с деятелями культуры в формате видеоконференции поправил главу Бурятии Алексея Цыденова, рассказывавшего о стоимости нового здания национальной библиотеки республики.
RT на русском 09:59
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Здоровье

В России могут изменить правила медосвидетельствования для водителей

В Минздраве России выступают за введение изменений в правила обязательного медицинского освидетельствования для водителей, ведомство уже подготовило соответствующий проект.
Газета.Ru вчера в 15:37
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Общество

Собянин объявил дату снятия большинства ограничений в Москве

Большинство ограничений, введенных из-за распространения коронавируса в Москве, будут сняты к 1 июля.
Lenta.ru 04 июня в 11:32
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Общество

Попова: театральный сезон может начаться со зрителями в залах

Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что в ведомстве очень надеются, что новый театральный сезон в России может начаться уже со зрителями в залах.
RT на русском 08:38
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Футбол

Вагнер Лав может вернуться в Россию

Российская газета вчера в 17:15
2
Общество

В Барнауле отчаявшиеся дольщики вышли на пикет

Барнаульские дольщики дома по адресу проспект Ленина, 159а, который не могут сдать три года, вышли на пикет, пишет "МК на Алтае".
КП - Барнаул 07:52
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Армия и оружие

В США прошли первые испытания уничтожающих системы ПВО ракет

Американское издание The Drive сообщило, что Военно-морские силы Соединенных Штатов в конце мая впервые провели испытания ракеты AGM-88G, предназначенной для уничтожения систем противоракетной обороны противника.
Военное дело вчера в 01:21
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Происшествия

В Казахстане произошло землетрясение магнитудой 6,2

В Алма-Атинской области Казахстана произошло землетрясение магнитудой 6,2. Подземные толчки ощутили жители областного центра Талдыкоргана и крупнейшего города страны Алма-Аты, сообщений о жертвах и разрушениях не поступало, сообщила пресс-служба регионального департамента по ЧС.
РИА Новости вчера в 21:28
Политика

США отказались возвращать России дипсобственность в Нью-Йорке

США отказались вернуть России отнятую дипломатическую собственность в Нью-Йорке даже после того, как постпред РФ при ООН Василий Небензя направил письмо генсеку ООН с просьбой вмешаться в ситуацию.
Газета.Ru 06:17
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Здоровье

Диетолог назвала самый вредный для здоровья суп

News.ru 02:19
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Общество

Умерла журналистка Юлия Норкина

Теле- и радиоведущая, ведущая радио «Комсомольская правда» Юлия Норкина скоропостижно скончалась в Москве в возрасте 52 лет.
BFM.ru вчера в 05:50
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Происшествия

Скончался один из двойняшек, которых родители морили голодом

Один из младенцев-двойняшек, которых морили голодом собственные родители, скончался в больнице, сообщает Следком по Камчатскому краю.
Вести.Ru 04:48
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Армия и оружие

Путин утвердил условия применения Россией ядерного оружия

Указ президента Путина гласит, что для России применение атомного оружия — вынужденная мера, которая будет применена в отдельных случаях.
HotGeo 04 июня в 07:38
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Шоу-бизнес

Наталья Подольская готовится к пополнению в семье

Супруги воспитывают сына Артемия, которому через несколько дней исполнится пять лет.
Bimru.ru 04 июня в 11:27
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Здоровье

Гастроэнтеролог предупредил о первом сигнале рака кишечника

Американский гастроэнтеролог предупредил о первом сигнале рака кишечника. Об этом стало известно Evo-rus.com.
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Культура

Новый сериал «Чики» с Ириной Горбачевой стартует 4 июня

Драматичную комедию покажет видеосервис Wink. В четверг, 4 июня, на видеосервисе Wink стартует показ драматичной комедии "Чики".
Piter.tv 03 июня в 03:49
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Происшествия

Жители Дагестана пытались отбить у полиции мужчину, застрелившего сына

Жители Буйнакска попытались отбить у полицейских мужчину, застрелившего собственного сына, сообщила РИА Новости представитель дагестанского МВД.
РИА Новости 05:05
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Общество

Захарова сообщила о росте числа желающих вернуться из США в Россию

Число россиян, которые на фоне продолжающихся беспорядков хотят вернуться на родину из США, растет с каждым днем.
РБК вчера в 18:11
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