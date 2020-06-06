Экономика
Lenta.ruПросроченные займы россиян стали чаще продавать коллекторам
Микрофинансовые компании в мае стали чаще продавать просроченные займы россиян коллекторам. Такое предположение содержится в исследовании Центробанка, внимание на которое обратило принадлежащее Григорию Березкину РБК.
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с чего всё началось
Как МФО поступают с долгами россиян По данным НАПКА и Первого коллекторского бюро, в 2019 году микрофинансовые компании продали коллекторам проблемную задолженность на 20,4 млрд руб. (расчеты есть у РБК).РБК02:00
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Известия вчера в 18:16
Кино
Скончался актер Михаил Кокшенов
Ушел из жизни советский и российский актер и режиссер Михаил Кокшенов. Ему было 83 года, сообщает интернет-портал «Кубань 24».
ЮГ Times вчера в 09:14
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Геннадий Зюганов призвал голосовать против новой Конституции
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В ответ на вопрос Варнавы о попытках Прилучного вернуть жену Муцениеце ответила отрицательно, но позже уточнила, что тот предлагал ей воссоединиться с формулировкой: "Хочешь вернуться – приходи".
Экономика сегодня вчера в 11:47
Политика
Путин призвал подумать, как деятелям культуры сохранить квалификацию
Президент РФ Владимир Путин призвал подумать, что можно сделать, для того чтобы деятели культуры сохранили квалификацию в период пандемии.
РИА Новости 08:56
Общество
В ВОЗ заявили, что Россия вышла на плато по коронавирусу
«В настоящее время Россия демонстрирует плато», — цитирует ТАСС Харрис. По её словам, в России проводится «много тестов».
RT на русском вчера в 06:09
Политика
Социологи предупредили о возможности массовых протестов в России
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Политика
Путин поручил учесть сферу культуры в плане восстановления экономики
В новом плане по восстановлению экономики после кризиса, вызванного пандемией коронавируса, будут учтены вопросы сферы культуры.
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ЦСКА провел двусторонку на тренировке, Чалов оформил покер
Sport24.ru 08:31
Общество
В порт Литвы прибыл первый танкер с американской нефтью для Белоруссии
Новые Известия 04:00
Общество
Китайское издание рассказало о любви к русской колбасе
Китайское издание Sina рассказало о том, почему в КНР так любят российскую колбасу.
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Религия
7 июня православные отпразднуют день Святой Троицы
Великий двунадесятый праздник — день Святой Троицы, Пятидесятницу православные отметят 7 июня.
Менделеевские новости 05:36
Здоровье
В России могут изменить правила медосвидетельствования для водителей
В Минздраве России выступают за введение изменений в правила обязательного медицинского освидетельствования для водителей, ведомство уже подготовило соответствующий проект.
Газета.Ru вчера в 15:37
Политика
Пушков прокомментировал заявление Германии о пошлинах на газ из США
Ранее глава комитета бундестага по энергетике Клаус Эрнст обвинил США в посягательстве на суверенитет Германии из-за давления на "Северный поток — 2". Политик также предупредил, что немецкие власти могут ввести штрафные пошлины на американский газ.
РИА Новости вчера в 13:40
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Японский политолог Юкио Касияма призвал власти страны "отобрать" у России четыре острова Южно-Курильской гряды - Кунашир, Итуруп, Шикотан и Хабомаи.
Газета.Ru 04 июня в 15:14
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Основан механизм на том же принципе, на котором функционирует обычная кухонная зажигалка, а сама идея портативного рентгена, не требующего значительного электрического напряжения, запатентована местными учеными уже довольно давно.
Дни24 02:56
Общество
ВОЗ изменила рекомендации по ношению масок
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Коммерсантъ вчера в 19:08
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Трамп приказал сократить американский контингент в Германии
К сентябрю из Германии должны быть выведены 9,5 тыс. членов военного контингента США, соответствующий приказ поступил от президента Дональда Трампа, сообщает издание The Wall Street Journal со ссылкой на источник в правительстве.
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Доктор Мясников предупредил о новых «сюрпризах» коронавируса
Мясников предупредил, что коронавирус «еще может принести нам "сюрпризы"», так как вирус пока непредсказуем и своенравен.
Lenta.ru вчера в 07:28
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REGNUM вчера в 07:42
Происшествия
В Казахстане произошло сильное землетрясение
Эпицентр подземных толчков магнитудой 6,2 находился в 244 километрах на северо-восток от г. Алматы, в горной местности, на территории Ескельдинского района.
Московский Комсомолец вчера в 22:21