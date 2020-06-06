Экономика
Lenta.ruПросроченные займы россиян стали чаще продавать коллекторам
Микрофинансовые компании в мае стали чаще продавать просроченные займы россиян коллекторам. Такое предположение содержится в исследовании Центробанка, внимание на которое обратило принадлежащее Григорию Березкину РБК.
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с чего всё началось
Как МФО поступают с долгами россиян По данным НАПКА и Первого коллекторского бюро, в 2019 году микрофинансовые компании продали коллекторам проблемную задолженность на 20,4 млрд руб. (расчеты есть у РБК).РБК02:00
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Политика
Путин распорядился создать Национальную базу генетической информации
Президент России Владимир Путин распорядился создать Национальную базу генетической информации.
Газета.Ru 09:58
Общество
Бразилия приостановила публикацию общих данных о коронавирусе
Бразилия приостановила публикацию данных о коронавирусе на сайте министерства здравоохранения страны.
Lenta.ru 19:02
Религия
Приближается День Святой Троицы
В это воскресенье православные россияне встретят один из 12 главных церковных праздников, который отмечается ежегодно на 50-й день после Пасхи, – День Святой Троицы, или Пятидесятницу.
Газета Metro вчера в 08:06
Общество
В Сети поддержали Норкина, разместившего фото с похорон жены
Пользователи прокомментировали публикацию журналиста и телеведущего Андрея Норкина, который разметил в инстаграме снимок с похорон своей супруги Юлии.
РИА Новости 18:30
Авто
В России появились новые модификации Skoda Superb
Обновленный Skoda Superb, с прошлой осени доступный в России только со 190-сильным турбомотором 2.0 TSI, получил «младшую» версию со 150-сильной «турбочетверкой» 1.4 TSI.
Автоновости дня вчера в 10:52
Общество
Собянин анонсировал «радикальное» ослабление карантинных мер
Мэр Москвы Сергей Собянин анонсировал возможное ослабление на следующей неделе мер безопасности по COVID-19.
Газета.Ru 02:28
Общество
В Краснодарском крае открыли пляжи
Рамблер 01:38
Космос
Россию подвинули в космосе. Что изменил запуск Crew Dragon: объясняем за 4 минуты. Видео
Популяризатор космонавтики Виталий Егоров рассказал, как запуск космического корабля Crew Dragon частной американской компании SpaceX изменил расстановку сил в космической гонке, где теперь Россия и что нам мешает делать, как Маск.
Новая газета 13:30
Футбол
ЦСКА провёл двусторонку, Чалов оформил покер
«Чёрные» выиграли матч со счётом 8:3. Фёдор Чалов отметился покером, Никола Влашич – хет-триком, а ещё один гол у победителей на счету Ивана Облякова.
Евро-футбол.ру 15:45
Экономика
Русские горки. Когда нам жилось лучше — при Сталине, Брежневе или Путине?
Формально низкие зарплаты, которые были в СССР при Сталине или Хрущёве, тоже мало о чём говорят, потому что ценники тогда были скромными.
Аргументы и Факты 17:07
Политика
Помпео сравнил Китай с нацистской Германией
Вашингтон, 7 июня 2020, 02:00 — REGNUM Действия Китая в Гонконге сопоставимы с действиями Германии в Европе во время Второй мировой войны, заявил 6 июня госсекретарь США Майкл Помпео в интервью Daily Caller по поводу годовщины высадки союзных войск в Нормандии.
REGNUM 19:00
Футбол
В ЦСКА может вернуться Вагнер Лав
Евро-футбол.ру вчера в 15:37
Гаджеты
Опубликованы фотографии видеокарты Nvidia GeForce RTX 3080
Через форум Chiphell в сеть попали фотографии видеокарты Nvidia GeForce RTX 3080, по которым можно судить о дизайне нового продукта.
ИнфоСМИ 14:15
Здоровье
Гастроэнтеролог предупредил о первом сигнале рака кишечника
Американский гастроэнтеролог предупредил о первом сигнале рака кишечника. Об этом стало известно Evo-rus.com.
Evo-rus.com 03:13
Политика
Путин поправил Цыденова по стоимости библиотеки в Бурятии
Президент России Владимир Путин в ходе встречи с деятелями культуры в формате видеоконференции поправил главу Бурятии Алексея Цыденова, рассказывавшего о стоимости нового здания национальной библиотеки республики.
RT на русском 09:59
Общество
Вильфанд предупредил о переменчивом лете в России
Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд заявил, что погода этим летом в России будет переменчивой, жаркие дни будут сменяться холодными и дождливыми.
Известия 16:08
Происшествия
В Баффало все полицейские ушли из спецподразделения в знак протеста
РИА Новости вчера в 20:37
Культура
В российский мультсериал «Царевны» добавили азиата и мулата
Мультипликационный сериал «Царевны» обзаведется новыми героями — мулатом Васко и азиатом Ван Ли.
iReactor 06:32
Шоу-бизнес
Пиар-директор Бари Алибасова заявил о его исчезновении
Пиар-директор Бари Алибасова Вадим Горожанкин заявил, что тот куда-то "пропад". Об этом сообщает "Пятый канал".
Газета.Ru 18:35
Политика
Президент Египта объявил о новой инициативе по достижению мира в Ливии
6 июня в столице Египта Каире состоялась встреча президента страны Абделя Фаттаха ас-Сиси с командующим Ливийской национальной армией (ЛНР) маршалом Халифой Хафтаром и главой заседающей на восточных территориях Ливии палаты представителей Акилой Салехом.
News.ru 08:34
Игры
В сеть выложили скришоты старой, но рабочей версии Dead Island 2
Вашингтон, 6 июня 2020, 12:12 — REGNUM В сеть выложили скриншоты старой версии игры Dead Island 2, которую разработчики «собрали» в 2015 году.
REGNUM 05:12
Технологии
Эксперт рассказал, надо ли ставить антивирус на смартфон
Прежде всего, озаботиться вопросом установки на смартфон антивирусных приложений стоит, если ваш аппарат работает на ОС Android, разработанный Google.
ПРАЙМ 19:05
Энергетика
Страны ОПЕК договорились продлить сокращение добычи нефти на месяц
Соглашение, которое страны ОПЕК+ заключили в апреле, предполагало сокращение добычи на 9,7 миллиона баррелей в сутки в мае и июне.
РИА Новости 10:19
Здоровье
В Минздраве рассказали о переломе ситуации с коронавирусом в РФ
Ситуацию с коронавирусом в стране удалось переломить, заявил заместитель главы ведомства в ходе круглого стола "Здравоохранение: возвращение в режим плановой работы".
Экономика сегодня вчера в 13:40
Гаджеты
Владельцы Apple iPhone 11 жалуются на позеленение экрана
В Сети появились жалобы пользователей на периодически появляющийся заметный зелёный оттенок у дисплеев смартфонов Apple iPhone 11, iPhone 11 Pro и iPhone 11 Pro Max.
3DNews 03:43
Финансы
Спекулянты в США увеличили ставку на укрепление рубля максимальными темпами с января 2019 г
Сальдированная длинная позиция во фьючерсах на рубль выросла за неделю на 56,4% (4 061 контрактов) до 11 262 контрактов, свидетельствуют данные Комиссии по торговле товарными фьючерсами (CFTC).
Profinance.ru 05:26
Кино
Премьера «Довода» станет причиной открытия 90% кинотеатров
Представители компании АМС сообщают, что если после открытия кинотеатров хоть у одного посетителя будет обнаружен коронавирус нового типа, просмотровые залы будут вынуждены вновь закрыть свои двери.
NewInform вчера в 10:57
Общество
Королевская семья поделилась новой фотографией принца Уильяма с детьми
Снимок был сделан в то же время, что и кадры ко дню рождения Шарлотты Официальная резиденция герцогов Кембриджских, Кенсингтонский дворец поделился в Instagram новой фотографией принца Уильяма вместе со старшими детьми, принцем Джорджем и принцессой Шарлоттой.
Inc-news.ru 16:31