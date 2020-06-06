Экономика

Lenta.ruLenta.ruПросроченные займы россиян стали чаще продавать коллекторам

Микрофинансовые компании в мае стали чаще продавать просроченные займы россиян коллекторам. Такое предположение содержится в исследовании Центробанка, внимание на которое обратило принадлежащее Григорию Березкину РБК.
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с чего всё началось

Микрофинансисты активизировали передачу проблемных долгов коллекторам

Как МФО поступают с долгами россиян По данным НАПКА и Первого коллекторского бюро, в 2019 году микрофинансовые компании продали коллекторам проблемную задолженность на 20,4 млрд руб. (расчеты есть у РБК).
РБК02:00

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Проблемные долги россиян стали чаще передавать коллекторам

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В России стали чаще продавать проблемные долги коллекторам

URA.Ru06:49

СМИ: просроченные займы россиян стали чаще продавать коллекторам

Говорит Москва06:19

Просроченные займы россиян стали чаще продавать коллекторам

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ЦБ отмечает участившуюся передачу долгов МФО коллекторам

Народные новости04:27

В мае увеличилась передача просроченных кредитов коллекторам

ИА Красная Весна03:00

Микрофинансисты активизировали передачу проблемных долгов коллекторам

РБК02:00
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Путин распорядился создать Национальную базу генетической информации

Президент России Владимир Путин распорядился создать Национальную базу генетической информации.
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Бразилия приостановила публикацию данных о коронавирусе на сайте министерства здравоохранения страны.
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Авто

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Обновленный Skoda Superb, с прошлой осени доступный в России только со 190-сильным турбомотором 2.0 TSI, получил «младшую» версию со 150-сильной «турбочетверкой» 1.4 TSI.
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Собянин анонсировал «радикальное» ослабление карантинных мер

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В Краснодарском крае открыли пляжи

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Россию подвинули в космосе. Что изменил запуск Crew Dragon: объясняем за 4 минуты. Видео

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Формально низкие зарплаты, которые были в СССР при Сталине или Хрущёве, тоже мало о чём говорят, потому что ценники тогда были скромными.
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Футбол

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Гастроэнтеролог предупредил о первом сигнале рака кишечника

Американский гастроэнтеролог предупредил о первом сигнале рака кишечника. Об этом стало известно Evo-rus.com.
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Президент России Владимир Путин в ходе встречи с деятелями культуры в формате видеоконференции поправил главу Бурятии Алексея Цыденова, рассказывавшего о стоимости нового здания национальной библиотеки республики.
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Президент Египта объявил о новой инициативе по достижению мира в Ливии

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Прежде всего, озаботиться вопросом установки на смартфон антивирусных приложений стоит, если ваш аппарат работает на ОС Android, разработанный Google.
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Страны ОПЕК договорились продлить сокращение добычи нефти на месяц

Соглашение, которое страны ОПЕК+ заключили в апреле, предполагало сокращение добычи на 9,7 миллиона баррелей в сутки в мае и июне.
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В Минздраве рассказали о переломе ситуации с коронавирусом в РФ

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