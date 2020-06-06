Как МФО поступают с долгами россиян По данным НАПКА и Первого коллекторского бюро, в 2019 году микрофинансовые компании продали коллекторам проблемную задолженность на 20,4 млрд руб. (расчеты есть у РБК).

с чего всё началось

Микрофинансовые компании в мае стали чаще продавать просроченные займы россиян коллекторам. Такое предположение содержится в исследовании Центробанка, внимание на которое обратило принадлежащее Григорию Березкину РБК.

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