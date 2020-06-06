Экономика
Lenta.ruПросроченные займы россиян стали чаще продавать коллекторам
Микрофинансовые компании в мае стали чаще продавать просроченные займы россиян коллекторам. Такое предположение содержится в исследовании Центробанка, внимание на которое обратило принадлежащее Григорию Березкину РБК.
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с чего всё началось
Как МФО поступают с долгами россиян По данным НАПКА и Первого коллекторского бюро, в 2019 году микрофинансовые компании продали коллекторам проблемную задолженность на 20,4 млрд руб. (расчеты есть у РБК).РБК02:00
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Энергетика
Польша повысила тариф на транспортировку по газопроводу Ямал–Европа
Польша повысила тарифы на транспортировку газа по польскому участку газопровода Ямал–Европа.
Известия вчера в 18:04
Политика
Пушков спрогнозировал сроки окончания протестов в США
Член Совета Федерации Алексей Пушков дал прогноз по развитию ситуации с протестами в США, начавшимися после смерти чернокожего американца Джорджа Флойда.
Lenta.ru вчера в 23:59
Кино
Вышел трейлер фильма «Ещё по одной» с Мадсом Миккельсеном
Британское издание Screen International опубликовало трейлер фильма «Ещё по одной» датского режиссёра Томаса Винтерберга.
News.ru 04 июня в 11:56
Общество
Как по новым правилам рассчитать пособие, если сотрудник болел дольше месяца
Напомним, что в период с 1 апреля и до конца 2020 года действуют временные правила расчета больничных.
Бухонлайн 03 июня в 02:39
Политика
Почти половина украинцев считает, что страна на грани раскола
Исследование Киевского международного института социологии показало, что 46,1% граждан считает Украину находящейся на грани раскола.
Цензуры.Нет вчера в 11:50
Общество
Минюст признал законными ограничения из-за коронавируса в России
Минюст России признал обоснованными ограничения в России, которые были введены из-за коронавируса.
Коммерсантъ вчера в 16:51
Религия
Православные отмечают родительскую субботу
В эту субботу, 6 июня, все православные верующие отмечают Вселенскую родительскую субботу — день общецерковного поминовения усопших.
Известия вчера в 21:42
Общество
ВОЗ изменила рекомендации по ношению масок
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) изменила рекомендации по ношению масок и перчаток, сообщил глава организации Тедрос Гебрейесу.
Коммерсантъ вчера в 19:08
Общество
Британский принц Уильям тайно работал в службе доверия
Герцог Кембриджский Уильям тайно работал в службе доверия Shout 85258 в Великобритании.
ТК Звезда 01:53
Здоровье
Доктор Мясников предупредил о новых «сюрпризах» от коронавируса
Главный санитарный врач одной из московских больниц доктор Александр Мясников заявил, что может сделать промежуточные выводы о коронавирусе и борьбе с ним.
РЕН ТВ вчера в 07:57
Происшествия
В Башкирии пропал без вести 6-летний мальчик
Горобзор.ру 01:19
Общество
В ВОЗ сообщили о выходе России на плато по коронавирусу
Официальный представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Маргарет Харрис заявила, что Россия вышла на плато по заболеваемости коронавирусом.
Газета.Ru вчера в 07:02
Политика
Путин поручил учесть сферу культуры в плане восстановления экономики
Российский президент Владимир Путин поручил учесть работу учреждений культуры в национальном плане восстановления экономики.
RT на русском 07:50
Общество
Власти четырех регионов отказались от Парада Победы 24 июня
Эхо Москвы вчера в 12:03
Футбол
Вернер согласился перейти в «Челси»
Metaratings 04 июня в 15:52
Экономика
Инфляция в России в мае в годовом выражении составила 3%
В апреле потребительские цены в стране выросли до 3,1% в годовом выражении, инфляция составила 0,3%.
Коммерсантъ вчера в 15:46
Армия и оружие
В МИД заявили о необходимости восстановления военных контактов с НАТО
Заместитель российского министра иностранных дел Александр Грушко заявил о необходимости восстановления военных контактов Россия — НАТО.
RT на русском 07:29
Общество
Ургант снял пародию на скандальный ролик про усыновление малыша геями
«У тебя появится настоящая, полноценная программа», — говорит Ургант новому партнеру.
RuNews24.ru 06:26
Происшествия
Чеченцы избили помощника главы Ялты из-за замечания
Уроженцы Чечни избили помощника главы администрации Ялты Дилявера Сейдаметова после сделанного замечания.
Lenta.ru вчера в 14:45
Происшествия
Семилетняя девочка поцарапала 37 машин на 2,3 млн рублей
Российская газета 06:31
Музыка
Новый проект своего лейбла представил Максим Фадеев
Новый музыкальный проект своего лейбла представил российский продюсер Максим Фадеев.
Evo-rus.com 07:23
Происшествия
МЧС сообщило о пожаре в ТЦ в Башкирии
В торговом центре "Лекс" произошел пожар. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на МЧС.
Газета.Ru 07:09
Общество
В Петербурге откроют непродовольственные магазины
В администрации губернатора Петербурга Александра Беглова сообщили, что с 8 июня в городе откроются непродовольственные магазины.
Neva.Today 07:11
Здоровье
В России могут изменить правила медосвидетельствования для водителей
В Минздраве России выступают за введение изменений в правила обязательного медицинского освидетельствования для водителей, ведомство уже подготовило соответствующий проект.
Газета.Ru вчера в 15:37
Общество
Билл Гейтс прокомментировал слухи о чипировании человечества
"Шизофренический бред" Ранее бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко назвал слухи о чипировании "абсолютным бредом" и "неуклюжим заказом".
РИА Новости вчера в 03:53
Происшествия
Lie Shot: спецназовцы 7 раз выстрелили в екатеринбуржца при штурме
Телеграм-канал Life Shot сообщает, что Следственный комитет установил некоторые детали штурма квартиры, при котором был убит подозреваемый в краже нескольких рулонов обоев.
Московский Комсомолец вчера в 15:34
Общество
Умерла супруга телеведущего Андрея Норкина Юлия
Москва, 5 июня 2020, 14:42 — REGNUM Телеведущий Андрей Норкин сообщил о кончине своей супруги Юлии.
REGNUM вчера в 07:42
Общество
Воробьев рассказал, когда в Подмосковье заработают торговые центры
Торговые центры на территории Московской области будут открыты только после снижения коэффициента распространения коронавирусной инфекции в регионе, сообщил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.
РИАМО вчера в 14:29
Общество
«Почта России» арендовала офис в БЦ «ВЭБ Арена» за 7 млрд рублей
АО "Почта России" арендовало офисные помещения и помещения под парковку общей площадью 37 тысяч квадратных метров у АО "ПФК ЦСКА" на 3-й Песчаной улице, дом 2А за 7,013 миллиарда рублей, говорится в сущфакте компании.
РИА Новости вчера в 11:56