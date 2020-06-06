Экономика
Lenta.ruПросроченные займы россиян стали чаще продавать коллекторам
Микрофинансовые компании в мае стали чаще продавать просроченные займы россиян коллекторам. Такое предположение содержится в исследовании Центробанка, внимание на которое обратило принадлежащее Григорию Березкину РБК.
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Общество
Потанин пообещал устранить последствия ЧП в Норильске за счет компании
«Норильский никель» полностью профинансирует все работы по ликвидации последствий разлива топлива в Красноярском крае.
Известия вчера в 09:50
Здоровье
Инфекционист заявил о неизбежности второй волны пандемии
Вероятность наступления второй волны пандемии коронавируса составляет 90%, убежден японский врач-инфекционист.
Газета.Ru 02:40
Шоу-бизнес
Юлия Норкина совершила самоубийство
StarHit.ru вчера в 13:48
Шоу-бизнес
Подписчики раскритиковали Леру Кудрявцеву за пост с черной икрой
Известная ведущая Лера Кудрявцева обнародовала пост в микроблоге, который посвятила пищевым свойствам черной икры.
Актуальные Новости 00:55
Здоровье
Минздрав предложил изменить правила медосвидетельствования водителей
Минздрав подписал приказ о внесении изменений в порядок обязательного медицинского освидетельствования водителей и кандидатов в водители в октябре прошлого года.
РБК вчера в 16:00
Общество
ВОЗ изменила рекомендации по ношению масок
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) изменила рекомендации по ношению масок и перчаток, сообщил глава организации Тедрос Гебрейесу.
Коммерсантъ вчера в 19:08
Шоу-бизнес
Актера Михаила Кокшенова похоронят на Новодевичьем кладбище
Народного артиста РФ Михаила Кокшенова похоронят на Новодевичьем кладбище, сообщила в субботу поэтесса Любовь Воропаева.
Интерфакс 04:17
Политика
Путин поручил правительству создать базу генетической информации
Президент Владимир Путин поручил правительству при участии Национального исследовательского центра «Курчатовский институт» создать в стране единую базу генетической информации.
Ведомости 05:54
Общество
Власти Пекина раздадут жителям $1,7 млрд на шопинг и рестораны
По данным агентства, правительство муниципалитета Пекина планирует выпустить ваучеры на общую сумму 12,2 млрд юаней ($1,7 млрд) для стимулирования потребления.
РБК 01:10
Футбол
Матчи РПЛ могут показать бесплатно после возобновления сезона
Москва, 6 июня 2020, 14:02 — REGNUM Все матчи чемпионата России по футболу могут показать бесплатно после возобновления сезона.
REGNUM 07:02
Наука
Приближение климатической катастрофы спрогнозировали ученые
Ученые считают, что Земле в ближайшие десятилетия грозит климатическая катастрофа.
Вечерний курьер 04 июня в 06:39
Происшествия
В Норильске ПДК вредных веществ в воде превышена в 200 раз
Предельно допустимая концентрация вредных веществ в пробах воды, взятых из загрязненных топливом водоемов в Норильске, превышена в 200 раз.
BFM.ru 05:33
Религия
7 июня православные отпразднуют день Святой Троицы
Великий двунадесятый праздник — день Святой Троицы, Пятидесятницу православные отметят 7 июня.
Менделеевские новости 05:36
Шоу-бизнес
Шнуров ответил Валерии на критику
Музыкант Сергей Шнуров в Instagram ответил на слова певицы Валерии о том, что он "переобулся и требует помощи шоу-бизнесу".
РИА Новости 04:51
Происшествия
Чеченцы избили помощника главы Ялты из-за замечания
Lenta.ru вчера в 14:45
Политика
Нарышкин анонсировал ответ на высылку дипломатов из Чехии
Ответные меры в связи с высылкой двух российских дипломатов из Чехии последуют — об этом заявил журналистам директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин.
Вести.Ru 06:06
Авто
Lada признан худшим брендом в мире
Организаторы Фестиваля скорости в Гудвуде представили рейтинг лучших машин, которые выпустили худшие бренды.
32CARS.ru вчера в 06:58
Футбол
Валерий Карпин: «Первая тренировка прошла позитивно, но когда начнутся нагрузки повыше, радости уже не будет»
Первые тренировки всегда проходят с радостью. Вот когда пойдут нагрузки повыше, будет тяжелее и настроение будет не таким позитивным.
Спорт-Экспресс вчера в 11:35
Общество
Собянин анонсировал «радикальное» ослабление карантинных мер
Мэр Москвы Сергей Собянин анонсировал возможное ослабление на следующей неделе мер безопасности по COVID-19.
Газета.Ru 02:28
Кино
Почему Екатерина Гусева не хотела сниматься с Безруковым в Бригаде
Актриса Екатерина Гусева рассказала, почему ей было трудно сниматься в «Бригаде».
SM News 04 июня в 05:58
Здоровье
Минздрав зарегистрировал препарат для лечения осложнений коронавируса
Министерство здравоохранения России выдало регистрационное удостоверение на препарат «Левилимаб» (торговое наименование «Илсира») для лечения пациентов с коронавирусной инфекцией COVID-19.
RT на русском 05:16
Общество
В Нью-Йорке появились русскоязычные отряды для защиты от мародеров
Для защиты от мародеров и провокаторов в Бруклине были созданы отряды дружинников, патрулирующих местные улицы.
RuNews24.ru 03 июня в 19:49
Политика
Анкара возобновит в июне авиасообщение с 40 странами мира
Власти Турции намереваются восстановить воздушное сообщение с 40 странами мира, которое было прервано в виду эпидемии коронавируса.
ИА Новороссия 04 июня в 09:33
Политика
Геннадий Зюганов призвал голосовать против новой Конституции
Лидер КПРФ Геннадий Зюганов призвал своих сторонников проголосовать против внесения изменений в Конституцию, так как новый вариант Основного закона лишь усиливает президентский диктат и закрепляет олигархическое господство .
Znak.com 04 июня в 09:36
Происшествия
Жители Дагестана пытались отбить у полиции мужчину, застрелившего сына
Жители Буйнакска попытались отбить у полицейских мужчину, застрелившего собственного сына, сообщила РИА Новости представитель дагестанского МВД.
РИА Новости 05:05
Футбол
Вернер согласился перейти в «Челси»
Metaratings 04 июня в 15:52
Происшествия
На Кубани за сутки выявили 83 случая заражения коронавирусом
Краснодар, 5 июня 2020, 11:03 — REGNUM 83 новых случая заражения коронавирусом подтверждено за последние сутки в Краснодарском крае, сообщили 5 июня в региональном оперативном штабе.
REGNUM вчера в 04:03
Общество
Бумер, кек и лойс. «Яндекс» составил топ новых слов десятилетия
"Яндекс" ко Дню русского языка составил список новых слов, значение которых последние 10 лет искали в Рунете чаще всего.
ТАСС 06:10
Политика
Лукашенко призвал белорусов победить четыре–пять разных пандемий
Президент Белоруссии Александр Лукашенко призвал граждан пройти «период и победить четыре–пять пандемий» в республике.
Коммерсантъ 07:06
Общество
Власти Подмосковья отказались открывать торговые центры
Ридус вчера в 15:41