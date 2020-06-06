Экономика
Lenta.ruПросроченные займы россиян стали чаще продавать коллекторам
Уточняется, что в начале мая, после завершения нерабочего месяца из-за пандемии коронавируса, портфель выданных займов у микрофинансовых организаций сжался на пять процентов. Такое резкое сокращение могло произойти из-за продажи просроченных долгов коллекторам, указывает регулятор.
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Общество
В России за сутки выявили 8 855 случаев COVID-19
За последние сутки в России зафиксировано 8 855 новых случаев COVID-19.
Известия 03:35
Здоровье
В России могут изменить правила медосвидетельствования для водителей
В Минздраве России выступают за введение изменений в правила обязательного медицинского освидетельствования для водителей, ведомство уже подготовило соответствующий проект.
Газета.Ru вчера в 15:37
Армия и оружие
Военные прибыли под Мурманск для восстановления железной дороги
Военнослужащие Западного военного округа прибыли к месту обрушения железнодорожного моста в Кольском районе Мурманской области для помощи в восстановлении сообщения, заявили в Минобороны России.
RT на русском вчера в 23:41
Здоровье
Минздрав зарегистрировал препарат для лечения осложнений коронавируса
Министерство здравоохранения России выдало регистрационное удостоверение на препарат «Левилимаб» (торговое наименование «Илсира») для лечения пациентов с коронавирусной инфекцией COVID-19.
RT на русском 05:16
Общество
Умерла супруга телеведущего Андрея Норкина Юлия
Москва, 5 июня 2020, 14:42 — REGNUM Телеведущий Андрей Норкин сообщил о кончине своей супруги Юлии.
REGNUM вчера в 07:42
Политика
Захарова сообщила о росте числа желающих вернуться из США в Россию
Число россиян, которые на фоне продолжающихся беспорядков хотят вернуться на родину из США, растет с каждым днем.
РБК вчера в 18:11
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В США назвали две самые секретные российские подлодки
Атомные подводные лодки (АПЛ) «Хабаровск» проекта 09851 и «Белгород» проекта 09852 являются самыми секретными российскими субмаринами, пишет Forbes.
Lenta.ru 04:53
Общество
ПФР предупредил о мошенничестве с «перерасчетом пенсий»
В последнее время резко увеличилось число обращений, связанных с перерасчетом пенсий. Об этом говорят данные Пенсионного фонда России (ПРФ).
Газета.Ru 03:59
Политика
В МИД РФ ответили на призыв Госдепа США «убраться с Ближнего Востока»
В МИД РФ отреагировали на слова помощника госсекретаря США Дэвида Шенкера о том, что Россия должна «убраться с Ближнего Востока», поскольку «играет деструктивную роль».
Наша версия вчера в 04:11
Шоу-бизнес
Пелагея отрезала челку и помолодела на 20 лет
Звезда отстригла челку и помолодела на несколько лет. Новый и свежий образ восхитил фанатов певицы.
iReactor вчера в 05:19
Происшествия
На застреленного спецназом россиянина завели уголовное дело
В Екатеринбурге на застреленного спецназом россиянина Владимира Таушанкова завели уголовное дело.
Lenta.ru вчера в 13:25
Общество
Собянин анонсировал «радикальные решения» по снятию ограничений
Столичные власти могут на следующей неделе принять "радикальные решения" по снятию ограничений, заявил мэр Сергей Собянин в эфире телеканала "Россия 1".
РИА Новости вчера в 14:52
Общество
ВОЗ изменила рекомендации по ношению масок
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) изменила рекомендации по ношению масок и перчаток, сообщил глава организации Тедрос Гебрейесу.
Коммерсантъ вчера в 19:08
Единоборства
Глава UFC ответил Хорхе Масвидалу
FightTime.ru вчера в 17:04
Религия
Православные отмечают родительскую субботу
В эту субботу, 6 июня, все православные верующие отмечают Вселенскую родительскую субботу — день общецерковного поминовения усопших.
Известия вчера в 21:42
Культура
В мультсериале «Царевны» появятся азиат и мулат
Авторы мультсериала «Царевны» добавили в картину героев-мальчиков — азиата по имени Ван Ли и мулата Васко.
Культуромания вчера в 09:49
Футбол
Бабаев рассказал, как появляются трансферные слухи о ЦСКА
Генеральный директор московского ЦСКА Роман Бабаев объяснил, как появляются слухи об интересах армейцев к каким-либо игрокам.
RT на русском вчера в 15:02
Политика
Путин поручил правительству создать базу генетической информации
Президент Владимир Путин поручил правительству при участии Национального исследовательского центра «Курчатовский институт» создать в стране единую базу генетической информации.
Ведомости 05:54
Политика
МИД ответил на высылку Чехией сотрудников российского посольства
Россия учтет высылку двух сотрудников Российского центра науки и культуры в Праге при выстраивании российской линии в отношении Чехии, заявили в Министерстве иностранных дел России.
Ведомости вчера в 12:35
Наука
Обнаружено самое древнее и большое сооружение майя
Ученые заметили плоскую вытянутую 15-метровую платформу.
Замана вчера в 01:09
Шоу-бизнес
Актера Михаила Кокшенова похоронят на Новодевичьем кладбище
Народного артиста РФ Михаила Кокшенова похоронят на Новодевичьем кладбище, сообщила в субботу поэтесса Любовь Воропаева.
Интерфакс 04:17
Общество
Выход России на плато по коронавирусу сравнили с другими странами
Выход России на плато по коронавирусу произошел медленнее, чем в других странах.
Lenta.ru вчера в 18:40
Музыка
Максим Фадеев представил новый проект своего лейбла
Музыкальный продюсер и композитор Максим Фадеев представил публике свой новый проект - певицу под именем Mayrun и ее дебютную песню "Глубоко".
Газета.Ru вчера в 11:07
Происшествия
В Иркутской области при пожаре погибли четверо детей
Четверо детей жили с ними, а еще пятеро были на воспитании у родственников.
Коммерсантъ вчера в 17:54
Космос
О препятствии для полетов женщин в космос рассказали российские ученые
Отмечается, что вероятное снижение устойчивости вестибулярного аппарата у женщин на фоне menses (месячных — прим. ред. РИА LIVE24) нужно учитывать при полетах на МКС, Луну и Марс женщин-астронавтов в составе экипажа.
Live24 04 июня в 02:16
Игры
В Steam стартовала распродажа игр компании Electronic Arts
REGNUM 04 июня в 14:44
Общество
В России создадут снайперскую винтовку с дальнобойностью миномета
В России начали разработку уникальной снайперской винтовки с рекордной дальностью поражения.
Lenta.ru вчера в 05:05