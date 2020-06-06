Экономика

Lenta.ruLenta.ruПросроченные займы россиян стали чаще продавать коллекторам

Уточняется, что в начале мая, после завершения нерабочего месяца из-за пандемии коронавируса, портфель выданных займов у микрофинансовых организаций сжался на пять процентов. Такое резкое сокращение могло произойти из-за продажи просроченных долгов коллекторам, указывает регулятор.
Читать в источнике
Комментировать23

Подробнее о событии

ЦБ отмечает участившуюся передачу долгов МФО коллекторам

Народные новости04:27

Просроченные долги россиян стали чаще продавать коллекторам

RuNews24.ru05:56

Просроченные займы россиян стали чаще продавать коллекторам

Lenta.ru04:59

Просроченные займы жителей России стали чаще продавать коллекторам

ГЛАС.RU05:56

Микрофинансовые компании начали чаще перепродавать просроченные займы коллекторам

Авторадио03:05

В мае увеличилась передача просроченных кредитов коллекторам

ИА Красная Весна03:00

Микрофинансисты активизировали передачу проблемных долгов коллекторам

РБК02:00
Показать все источники
Автоматически обработано 7218 источников, обновлено в 06:11, Ашберн
Общество

В России за сутки выявили 8 855 случаев COVID-19

За последние сутки в России зафиксировано 8 855 новых случаев COVID-19.
Известия 03:35
Здоровье

В России могут изменить правила медосвидетельствования для водителей

В Минздраве России выступают за введение изменений в правила обязательного медицинского освидетельствования для водителей, ведомство уже подготовило соответствующий проект.
Газета.Ru вчера в 15:37
818
Армия и оружие

Военные прибыли под Мурманск для восстановления железной дороги

Военнослужащие Западного военного округа прибыли к месту обрушения железнодорожного моста в Кольском районе Мурманской области для помощи в восстановлении сообщения, заявили в Минобороны России.
RT на русском вчера в 23:41
16
Здоровье

Минздрав зарегистрировал препарат для лечения осложнений коронавируса

Министерство здравоохранения России выдало регистрационное удостоверение на препарат «Левилимаб» (торговое наименование «Илсира») для лечения пациентов с коронавирусной инфекцией COVID-19.
RT на русском 05:16
80
Общество

Умерла супруга телеведущего Андрея Норкина Юлия

Москва, 5 июня 2020, 14:42 — REGNUM Телеведущий Андрей Норкин сообщил о кончине своей супруги Юлии.
REGNUM вчера в 07:42
2,1K
Политика

Захарова сообщила о росте числа желающих вернуться из США в Россию

Число россиян, которые на фоне продолжающихся беспорядков хотят вернуться на родину из США, растет с каждым днем.
РБК вчера в 18:11
232
Армия и оружие

В США назвали две самые секретные российские подлодки

Атомные подводные лодки (АПЛ) «Хабаровск» проекта 09851 и «Белгород» проекта 09852 являются самыми секретными российскими субмаринами, пишет Forbes.
Lenta.ru 04:53
1
Общество

ПФР предупредил о мошенничестве с «перерасчетом пенсий»

В последнее время резко увеличилось число обращений, связанных с перерасчетом пенсий. Об этом говорят данные Пенсионного фонда России (ПРФ).
Газета.Ru 03:59
576
Политика

В МИД РФ ответили на призыв Госдепа США «убраться с Ближнего Востока»

В МИД РФ отреагировали на слова помощника госсекретаря США Дэвида Шенкера о том, что Россия должна «убраться с Ближнего Востока», поскольку «играет деструктивную роль».
Наша версия вчера в 04:11
2,3K
Шоу-бизнес

Пелагея отрезала челку и помолодела на 20 лет

Звезда отстригла челку и помолодела на несколько лет. Новый и свежий образ восхитил фанатов певицы.
iReactor вчера в 05:19
46
Происшествия

На застреленного спецназом россиянина завели уголовное дело

В Екатеринбурге на застреленного спецназом россиянина Владимира Таушанкова завели уголовное дело.
Lenta.ru вчера в 13:25
222
Общество

Собянин анонсировал «радикальные решения» по снятию ограничений

Столичные власти могут на следующей неделе принять "радикальные решения" по снятию ограничений, заявил мэр Сергей Собянин в эфире телеканала "Россия 1".
РИА Новости вчера в 14:52
2,1K
Общество

ВОЗ изменила рекомендации по ношению масок

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) изменила рекомендации по ношению масок и перчаток, сообщил глава организации Тедрос Гебрейесу.
Коммерсантъ вчера в 19:08
1,8K
Единоборства

Глава UFC ответил Хорхе Масвидалу

FightTime.ru вчера в 17:04
Религия

Православные отмечают родительскую субботу

В эту субботу, 6 июня, все православные верующие отмечают Вселенскую родительскую субботу — день общецерковного поминовения усопших.
Известия вчера в 21:42
169
Культура

В мультсериале «Царевны» появятся азиат и мулат

Авторы мультсериала «Царевны» добавили в картину героев-мальчиков — азиата по имени Ван Ли и мулата Васко.
Культуромания вчера в 09:49
58
Футбол

Бабаев рассказал, как появляются трансферные слухи о ЦСКА

Генеральный директор московского ЦСКА Роман Бабаев объяснил, как появляются слухи об интересах армейцев к каким-либо игрокам.
RT на русском вчера в 15:02
Политика

Путин поручил правительству создать базу генетической информации

Президент Владимир Путин поручил правительству при участии Национального исследовательского центра «Курчатовский институт» создать в стране единую базу генетической информации.
Ведомости 05:54
1,4K
Политика

МИД ответил на высылку Чехией сотрудников российского посольства

Россия учтет высылку двух сотрудников Российского центра науки и культуры в Праге при выстраивании российской линии в отношении Чехии, заявили в Министерстве иностранных дел России.
Ведомости вчера в 12:35
1
Здоровье

Ученые сочли препарат против изжоги средством для лечения коронавируса

Газета.Ru 01:58
236
Наука

Обнаружено самое древнее и большое сооружение майя

Ученые заметили плоскую вытянутую 15-метровую платформу.
Замана вчера в 01:09
45
Шоу-бизнес

Актера Михаила Кокшенова похоронят на Новодевичьем кладбище

Народного артиста РФ Михаила Кокшенова похоронят на Новодевичьем кладбище, сообщила в субботу поэтесса Любовь Воропаева.
Интерфакс 04:17
1
Общество

Выход России на плато по коронавирусу сравнили с другими странами

Выход России на плато по коронавирусу произошел медленнее, чем в других странах.
Lenta.ru вчера в 18:40
183
Общество

В порт Клайпеды прибыл танкер с американской нефтью для Белоруссии

REGNUM 04:39
30
Политика

Военный госпиталь по поручению Путина развернули в Чите

ТАСС 05:54
9
Музыка

Максим Фадеев представил новый проект своего лейбла

Музыкальный продюсер и композитор Максим Фадеев представил публике свой новый проект - певицу под именем Mayrun и ее дебютную песню "Глубоко".
Газета.Ru вчера в 11:07
35
Происшествия

В Иркутской области при пожаре погибли четверо детей

Четверо детей жили с ними, а еще пятеро были на воспитании у родственников.
Коммерсантъ вчера в 17:54
69
Космос

О препятствии для полетов женщин в космос рассказали российские ученые

Отмечается, что вероятное снижение устойчивости вестибулярного аппарата у женщин на фоне menses (месячных — прим. ред. РИА LIVE24) нужно учитывать при полетах на МКС, Луну и Марс женщин-астронавтов в составе экипажа.
Live24 04 июня в 02:16
44
Игры

В Steam стартовала распродажа игр компании Electronic Arts

REGNUM 04 июня в 14:44
36
Общество

В России создадут снайперскую винтовку с дальнобойностью миномета

В России начали разработку уникальной снайперской винтовки с рекордной дальностью поражения.
Lenta.ru вчера в 05:05
2,2K
Как работают Яндекс.Новости?
Главное