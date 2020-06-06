Экономика

Lenta.ruLenta.ruПросроченные займы россиян стали чаще продавать коллекторам

Микрофинансовые компании в мае стали чаще продавать просроченные займы россиян коллекторам. Такое предположение содержится в исследовании Центробанка, внимание на которое обратило принадлежащее Григорию Березкину РБК.
Читать в источнике
Комментировать14

Подробнее о событии

Микрофинансовые организации активизировали продажу проблемных долгов коллекторам

Деловое.ТВ05:17

Микрофинансовые компании начали чаще перепродавать просроченные займы коллекторам

Авторадио03:05

ЦБ отмечает участившуюся передачу долгов МФО коллекторам

Народные новости04:27

Банк России: МФО чаще передают проблемные долги коллекторам

Экономика сегодня04:00

Просроченные займы россиян стали чаще продавать коллекторам

Lenta.ru04:59

В мае увеличилась передача просроченных кредитов коллекторам

ИА Красная Весна03:00

Микрофинансисты активизировали передачу проблемных долгов коллекторам

РБК02:00
Показать все источники
Автоматически обработано 7218 источников, обновлено в 05:25, Ашберн
Политика

Путин поручил правительству создать базу генетической информации

Москва, 6 июня 2020, 11:08 — REGNUM Президент Российской Федерации Владимир Путин поручил главе правительства России Михаилу Мишустину и директору «Курчатовского института» Александру Благову создать в стране национальную базу генетических данных.
REGNUM 04:08
1,1K
Здоровье

Диетолог назвала самый вредный для здоровья суп

News.ru 02:19
14
Интернет

В Telegram появился видеоредактор

Главным нововведением обновления стал интегрированный видеоредактор. Обычный фоторедактор появился в Telegram пять лет назад.
Ридус вчера в 11:02
Общество

Отказались открывать торговые центры власти в Подмосковье

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что пока ещё рано принимать решение о следующем этапе ослабления ограничительных мер.
Live24 вчера в 15:05
137
Кино

Ридли Скотт снимет еще одну часть «Чужого»

ГЛАС.RU 04 июня в 05:04
61
Космос

Солнечное затмение 21 июня: где посмотреть и во сколько начнется

Рассказываем, когда произойдет первое в году и самое редкое солнечное затмение, и почему жителям Алтайского края очень повезло 21 июня 2020 года жители Земли увидят первое солнечное затмение в 2020 году.
АМИТЕЛ 04 июня в 04:07
Общество

Более 100 тыс. человек вылечились в Москве от коронавируса

Интерфакс 03:08
240
Происшествия

ПДК вредных веществ в водоёмах Норильска превышена в 200 раз

Предельно допустимая концентрация (ПДК) вредных веществ в загрязненных топливом водоемах Норильска превышена в 200 раз.
Русская Планета 04:42
3
Общество

В Австралии начались протесты, посвященные смерти Флойда

Газета.Ru 04:41
Общество

Умерла журналистка Юлия Норкина

Журналистка Юлия Норкина скоропостижно скончалась в возрасте 52 лет, сообщает сайт kp.ru.
Газета.Ru вчера в 05:22
2,1K
Общество

В России выявили 8 855 новых случаев заражения коронавирусом

За минувшие сутки в 84 регионах России обнаружили 8 855 случаев заражения коронавирусной инфекцией, сообщил оперативный штаб.
Газета.Ru 03:38
Общество

В Крыму назвали дату открытия курортов для туристов

Названа предварительная дата открытия курортов в Крыму. Отдыхающих могут начать принимать уже с 1 июля.
Рамблер вчера в 12:33
23
Здоровье

В Ростовской области выявили 212 больных коронавирусом за сутки

На Дону за сутки заражение новой коронавирусной инфекцией COVID-19 выявлено еще у 212 человек.
Kursk.com 04:11
1K
Шоу-бизнес

Наталья Подольская готовится к пополнению в семье

Супруги воспитывают сына Артемия, которому через несколько дней исполнится пять лет.
Bimru.ru 04 июня в 11:27
17
Общество

ВОЗ изменила рекомендации по ношению масок

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) изменила рекомендации по ношению масок и перчаток, сообщил глава организации Тедрос Гебрейесу.
Коммерсантъ вчера в 19:08
1,7K
Общество

Мэр Миннеаполиса расплакался у гроба Джорджа Флойда

Мэр Миннеаполиса Джейкоб Фрей расплакался во время церемонии прощания с Джорджем Флойдом.
РИА Новости вчера в 11:42
21
Общество

Ургант высмеял узнавших о ЧП в Норильске из соцсетей чиновников

«Зашел чиновник посмотреть смешное видео о том, как папка нырнул в реку, закурил, и нет бороды», - заявил телеведущий.
Live24 03:21
3
Религия

Православные отмечают родительскую субботу

В эту субботу, 6 июня, все православные верующие отмечают Вселенскую родительскую субботу — день общецерковного поминовения усопших.
Известия вчера в 21:42
140
Политика

В Японии призвали «отобрать» Курилы у России

Японский политолог Юкио Касияма призвал власти страны "отобрать" у России четыре острова Южно-Курильской гряды - Кунашир, Итуруп, Шикотан и Хабомаи.
Газета.Ru 04 июня в 15:14
3,6K
Общество

Минюст признал введённые из-за коронавируса меры обоснованными

Министерство юстиции России признало соразмерными и обоснованными введённые в стране ограничения из-за пандемии коронавирусной инфекции.
RT на русском вчера в 17:06
888
Футбол

Вагнер Лав может вернуться в Россию

Российская газета вчера в 17:15
1
Кино

Скончался актер Михаил Кокшенов

Ушел из жизни советский и российский актер и режиссер Михаил Кокшенов. Ему было 83 года, сообщает интернет-портал «Кубань 24».
ЮГ Times вчера в 09:14
1,5K
Происшествия

На Кубани за сутки выявили 83 случая заражения коронавирусом

Краснодар, 5 июня 2020, 11:03 — REGNUM 83 новых случая заражения коронавирусом подтверждено за последние сутки в Краснодарском крае, сообщили 5 июня в региональном оперативном штабе.
REGNUM вчера в 04:03
1,3K
Музыка

Максим Фадеев представил новый проект своего лейбла

Музыкальный продюсер и композитор Максим Фадеев представил публике свой новый проект - певицу под именем Mayrun и ее дебютную песню "Глубоко".
Газета.Ru вчера в 11:07
35
Финансы

Аналитики допустили доллар по ₽90 в случае второй волны коронавируса

В своем базовом сценарии ЦМАКП ожидает «существенного ослабления рубля» во втором полугодии 2020 года под влиянием нового снижения цен на нефть, сезонного роста внутреннего спроса на валюту (закупки для импорта товаров) и оттока капиталов с развивающихся рынков, в том числе с российского, говорится в новом среднесрочном прогнозе развития российской экономики, подготовленном экспертами.
РБК 03 июня в 11:33
816
Армия и оружие

Власти Украины испугались наступления российской армии с Крыма

В Киеве утверждают, что обладают информацией о возможном наступлении российской армии с Крыма на территорию Украины якобы с целью получения контроля над Северо-Крымским каналом.
Российский Диалог вчера в 13:09
Общество

В России за сутки коронавирус выявили у 8855 человек

За минувшие сутки в России выявили 8855 новых случаев заражения коронавирусом, 197 человек умерли, 8708 выписались из больниц, сообщили в оперативном штабе по борьбе с инфекцией.
РИА Новости 03:37
Происшествия

На застреленного спецназом россиянина завели уголовное дело

В Екатеринбурге на застреленного спецназом россиянина Владимира Таушанкова завели уголовное дело.
Lenta.ru вчера в 13:25
188
Общество

Прохоров заступился за Потанина после ЧП в Норильске

Прохоров добавил, что глава «Норникеля» Владимир Потанин опытный руководитель и грамотный профессионал, который «найдет правильные решения, чтобы оперативно разрешить эту ситуацию и не допустить повторения подобных сценариев в будущем».
Известия вчера в 06:18
606
Гаджеты

Немецкий энтузиаст сравнил энергопотребление 30 процессоров Core i9-10900K

Энтузиаст Роман Хартунг из Германии решил проверить, каково реальное потребление в новых десятиядерных процессорах Core i9-10900K.
Goroday.ru вчера в 20:02
2
Как работают Яндекс.Новости?
Главное