- РИА Новости. Объем просроченной свыше 90 дней ипотеки в России по итогам четвертого квартала прошлого года увеличился на 12% по сравнению с аналогичным периодом 2018 года - до почти 77 миллиардов рублей, подсчитали в бюро кредитных историй "Эквифакс" для РИА Новости.

с чего всё началось

Объём просроченной свыше 90 дней ипотеки в России по итогам четвёртого квартала 2019 года увеличился на 12% по сравнению с тем же периодом 2018 года — почти до 77 млрд рублей. На 14% увеличилось число ипотечных договоров, по которым россияне допустили просрочку.

Просрочка по ипотеке выросла в РФ на 12%

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