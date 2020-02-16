Экономика

News.ruNews.ruПросрочка по ипотеке выросла в РФ на 12%

Объём просроченной свыше 90 дней ипотеки в России по итогам четвёртого квартала 2019 года увеличился на 12% по сравнению с тем же периодом 2018 года — почти до 77 млрд рублей. На 14% увеличилось число ипотечных договоров, по которым россияне допустили просрочку.
Читать в источнике
Комментировать3
с чего всё началось

Исследование: просрочка по ипотеке в 2019 году подскочила на 12%

- РИА Новости. Объем просроченной свыше 90 дней ипотеки в России по итогам четвертого квартала прошлого года увеличился на 12% по сравнению с аналогичным периодом 2018 года - до почти 77 миллиардов рублей, подсчитали в бюро кредитных историй "Эквифакс" для РИА Новости.
РИА Новости15 февраля в 19:46

Подробнее о событии

Просроченные долги по ипотеке в четвертом квартале 2019 года выросли на 12%

Коммерсантъ15 февраля в 19:42

Россияне задолжали за ипотеку 77 миллиардов рублей

URA.Ru15 февраля в 21:10

Просрочка по ипотеке выросла в РФ на 12%

News.ru15 февраля в 20:32

Просрочка по ипотеке в России выросла на 12%

Аргументы и Факты15 февраля в 21:14

Просрочка по ипотеке в РФ в 2019 году подскочила на 12%

ПРАЙМ15 февраля в 19:30

В России подскочил уровень просрочки по ипотеке

ФедералПресс15 февраля в 20:53

Просроченные выплаты по ипотеке в России выросли на 12 %

Невские Новости15 февраля в 22:01
Показать все источники
Автоматически обработано 7067 источников, обновлено в 00:43, Ашберн
Политика

Лавров оценил «сделку века» по Израилю и Палестине

Президент США Дональд Трамп 28 января представил план мирного урегулирования, известный как "сделка века".
РИА Новости вчера в 22:16
Происшествия

В Красноярском крае суд арестовал задержанного за взятку прокурора

Суд в Красноярске арестовал на два месяца прокурора Березовского района Красноярского края Бекхана Аслаханова, задержанного по подозрению в получении взятки, сообщила РИА Новости в краевом суде.
РИА Новости вчера в 23:39
Общество

МЧС предупредило москвичей о сильном ветре

Интерфакс вчера в 23:37
Шоу-бизнес

Ольгу Бузову после концерта в Брянске выводили под руки

Ольгу Бузову после недавнего концерта в Брянске выводили со сцены под руки.
Актуальные Новости вчера в 00:11
Шоу-бизнес

Дочь Глюкозы покрасила волосы в фиолетовый цвет и коротко постриглась

Дочь исполнительницы Натальи Чистяковой-Ионовой, более известной как Глюкоза, решила кардинально сменить имидж: она коротко постриглась, а также перекрасила волосы в фиолетовый цвет.
OAnews вчера в 13:20
Экономика

Сбербанк допустил другие банки к сервису быстрых расчетов «Яндекс.Кассы»

Сбербанк и «Яндекс.Касса» допустили к своему сервису мгновенных расчетов между юридическими лицами сторонние банки, рассказал РБК представитель «Яндекс.Кассы» (принадлежит компании «Яндекс.Деньги» — «дочке» Сбербанка).
РБК вчера в 23:01
Экономика

Банк России хочет изменить критерии сомнительных операций

Банк России собирается изменить критерии сомнительных операций, влекущих блокировку счета.
Вести.Ru вчера в 23:04
Шоу-бизнес

Пугачева впервые рассказала, что делает для омоложения

Пугачева говорит, что у нее хорошая кожа от природы, а также есть квалифицированные хирурги-друзья, которым под силу все делать под местным наркозом.
ФАН вчера в 13:12
Происшествия

В Подмосковье многодетный отец расстрелял жену на глазах у ребенка

Собеседник агентства рассказал, что семья была многодетной. Во время преступления в квартире находился один из детей.
BFM.ru вчера в 13:35
Политика

МИД Японии заявил о новой фазе в переговорах с Россией

Министр иностранных дел Японии Тосимицу Мотэги заявил, что переговоры между Россией и Японией переходят в новую фазу, и отметил, что на данном этапе по целому ряду вопросов стороны перешли к "позитивному обсуждению".
РЕН ТВ 15 февраля в 19:46
Здоровье

Коронавирусом может заразиться треть жителей Земли

Новым коронавирусом 2019-nCoV может заразиться как минимум треть населения Земли.
ДЕЛА.ru 13 февраля в 22:31
Политика

В Москве проходит митинг за референдум по поправкам в Конституцию

С.Удальцов добавил, что с трибуны звучат призывы бойкотировать голосование по поправкам или голосовать на нем протестно, если требования оппозиции не будут восприняты.
Эхо Москвы 15 февраля в 06:12
Баскетбол

Команда Леброна победила команду Янниса в матче звезд НБА

Команда Леброна Джеймса победила команду Янниса Адетокунбо в матче звезд НБА — 157:155.
Спорт-Экспресс вчера в 23:40
Здоровье

Россиянин рассказал, как сейчас живет коронавирусный Ухань

Российский студент Чжуннаньского университета экономики и права по имени Станислав, отказавшийся от эвакуации из очага мутировавшего коронавируса – китайского города Ухань, – рассказал сегодня живется в эпицентре эпидемии.
Вестник Кавказа 00:11
Игры

Блогеры опубликовали видео с геймплеем отмененной StarCraft: Ghost

В сети появилось видео, в котором демонстрируется игровой процесс отмененной StarCraft: Ghost.
CyberSport.ru вчера в 15:58
Общество

В Гидрометцентре заявили, что сильные морозы еще могут ударить в марте

Морозы до 10 градусов вполне не исключены, сообщил ТАСС в понедельник научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
ТАСС вчера в 23:05
Политика

Судья КС предложил не считать Россию правопреемницей СССР

Судья Конституционного суда России Константин Арановский в особом мнении по одному из принятых решений заявил, что страна не является правопреемницей Советского Союза, а заменяет на своей территории «незаконно созданное государство», сообщает газета «Коммерсантъ».
РБК вчера в 20:38
Происшествия

Самолет Уфа-Пхукет сменил курс и приземлился в Москве

Самолет, который следовал рейсом Уфа-Пхукет, сменил курс и приземлился в аэропорту Москвы.
Газета.Ru вчера в 23:03
Музыка

Лидер Rammstein свою новую группу назвал русским матерным словом

Shraibikus News вчера в 04:09
Происшествия

Жительница Саратова обнаружила в ванной мертвую младшую сестру

16 февраля старшая сестра вернулась домой с ночного дежурства и обнаружила в ванной комнате младшую – без признаков жизни.
Взгляд-инфо вчера в 23:01
Политика

Украинская община Крыма призвала Зеленского отказаться от полуострова

Piter.tv вчера в 03:40
Футбол

«Реал» — «Сельта»: Смолов выйдет на поле с первых минут

С первых минут на поле выйдет нападающий гостей Федор Смолов, арендованный «Сельтой» и «Локомотива».
Sport24.ru вчера в 14:11
Политика

Трамп в разговоре с Эрдоганом осудил поддержку Россией Асада

Господин Трамп осудил поддержку Россией «преступлений режима Асада» и выразил негативное мнение по поводу иностранного военного вмешательства в дела Ливии.
Коммерсантъ вчера в 19:59
Общество

В РПЦ прокомментировали слова Смирнова о гражданских женах

Ранее в воскресенье в СМИ появилось сообщение о том, что протоиерей Димитрий Смирнов на встрече с участниками православного сообщества «OrthodoxBRO» сравнил гражданских жен с «бесплатными проститутками».
Известия вчера в 06:47
Шоу-бизнес

Лобода отреагировала на инцидент с «пьяными» танцами

Исполнительница Светлана Лобода отреагировала на инцидент, из-за которого ее "обвинили" в "пьяных" танцах.
Народные новости 15 февраля в 21:09
Шоу-бизнес

Анна Семенович обиделась из-за фото с «тремя подбородками»

Певицу обидели комментарии к обнародованному снимку, указывающие на ее«три подбородка».
OAnews вчера в 09:30
Технологии

В России появился новый метод воровства персональных данных

Посетителей, зашедших с мобильных устройств, через некоторое время начинают атаковать звонками с предложениями о покупке, но это нарушает два закона о персональных данных и рекламе.
Известия вчера в 16:20
Политика

Патриарх Варфоломей отказался ехать в Амман

Константинопольский патриарха Варфоломей встретился с иерусалимской делегацией и заявил, что иерусалимский патриарх Феофил III не имел права собирать предстоятелей поместных церквей для решения проблем православия, об этом сообщает сайт "Свет Фанара" со ссылкой на пресс-служба Константинопольского патриархата.
РИА Новости вчера в 17:35
Здоровье

Врач-онколог назвала продукты, которые исключила из своего рациона

Специалист одного из Центров онкологии в Гамбурге Антония Бейтцен-Хейнеке рассказала Focus.de, что старается ежедневно, несмотря на сильную занятость в клинике, употреблять свежие овощи и фрукты, а также цельнозерновые продукты.
Российская газета вчера в 23:23
Кино

«Соник в кино» показал лучший старт в истории экранизации игр

Фильм "Соник в кино", основанный на популярной франшизе компании Sega, продемонстрировал лучший старт в американском прокате в истории экранизации видеоигр.
Kinonews.ru вчера в 14:50
Как работают Яндекс.Новости?
Главное