Будьте в Плюсе
Главное
Экономика
США
Экономика
Интересное
Экономика
Политика
Экономика
Общество
Экономика
Экономика
В мире
Спорт
Происшествия
Культура
Технологии
Наука
Авто
Экономика
Газета.Ru
Газета.Ru

Просрочка по потребкредитам в РФ достигла пиковых значений 2018 года

Объем просроченных потребительских кредитов достиг пиковых значений с конца 2018 года, а в целом за август прирост просрочки составил 5%, что стало самым высоким показателем с начала коронакризиса в России. Об этом пишет РБК со ссылкой на данные бюро кредитных историй "Эквифакс".В источнике
С чего всё началось
РБК

Плохие долги по потребкредитам рекордно выросли с начала пандемии

По итогам прошлого месяца портфель кредитов наличными, по которым не вносились платежи свыше 90 дней (NPL90 +), достиг 570,05 млрд руб. За август в категорию проблемных попало 79,6 тыс. ссуд на 27,31 млрд руб. — это рекордный прирост просрочки с начала кризиса и пандемии в России (+ 5 %, хотя до этого рост не превышал 2 – 3%).
РБКвчера в 01:00
Подробнее о событии
Газета.Ru

Просрочка по потребкредитам в РФ достигла пиковых значений 2018 года

Газета.Ruвчера в 05:15
Lenta.ru

Россияне погрязли в плохих долгах

Lenta.ruвчера в 03:07
Ведомости

Долги россиян по потребкредитам выросли до двухлетнего максимума

Ведомостивчера в 01:40
URA.Ru

Аналитики выяснили, когда начнут расти долги россиян по кредитам

URA.Ruвчера в 01:25
РБК

Плохие долги по потребкредитам рекордно выросли с начала пандемии

РБКвчера в 01:00
Евразия Daily

Россияне просрочили более 61 млрд рублей выплат по микрокредитам

Евразия Dailyвчера в 21:07
ТАСС

Эксперты: доля просроченных долгов россиян по микрозаймам за год выросла с 30% до 40%

ТАССвчера в 20:26

Штаб Навального пожаловался в прокуратуру на забор вокруг дома Киркорова

Московский штаб основателя Фонда борьбы с коррупцией Алексея Навального подал жалобы в Росприроднадзор и прокуратуру из-за дома певца Филиппа Киркорова в Подмосковье, перекрывающего доступ к Москве-реке.
РБКвчера в 15:56
55

В Госдуме готовят законопроект о продуктовых карточках

Москва, 25 сентября 2020, 00:01 — REGNUM В Госдуме приступили к разработке законопроекта о предоставлении продуктовых сертификатов малообеспеченным гражданам, сообщил глава комитета Госдумы по труду и соцполитике Ярослав Нилов (ЛДПР).
REGNUM17:01

«Ростов» проиграл дома «Маккаби» и вылетел из Лиги Европы

В домашнем матче третьего квалификационного раунда Лиги Европы "Ростов" неожиданно уступил "Маккаби" (Хайфа) со счетом 1:2. Напомним, что на этой стадии судьба противостояния решается по итогу одной встречи.
Российская газетавчера в 14:45
2

В Москве за нарушение масочного режима закрыли 43 магазина

В пресс-службе городского департамента торговли и услуг РИА Новости уточнили, что из-за нарушения масочно-перчаточного режима закрылись магазины "Магнолия" на Авиамоторной улице, дом 28/6, а также магазин "Перекресток" на Большой Полянке, дом 28 корпус 1.
РИА Новостивчера в 10:50
1,2K