Просрочка по потребкредитам в РФ достигла пиковых значений 2018 года
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Объем просроченных потребительских кредитов достиг пиковых значений с конца 2018 года, а в целом за август прирост просрочки составил 5%, что стало самым высоким показателем с начала коронакризиса в России. Об этом пишет РБК со ссылкой на данные бюро кредитных историй "Эквифакс".В источнике
С чего всё началось
Плохие долги по потребкредитам рекордно выросли с начала пандемии
По итогам прошлого месяца портфель кредитов наличными, по которым не вносились платежи свыше 90 дней (NPL90 +), достиг 570,05 млрд руб. За август в категорию проблемных попало 79,6 тыс. ссуд на 27,31 млрд руб. — это рекордный прирост просрочки с начала кризиса и пандемии в России (+ 5 %, хотя до этого рост не превышал 2 – 3%).
РБКвчера в 01:00
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