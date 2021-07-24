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Просрочка по долгам ЖКХ в России достигла рекорда с начала пандемии

Россияне накопили рекордную просроченную задолженность перед организациями ЖКХ, несмотря на отмену моратория на штрафы за несвоевременные платежи.
ПРАЙМ
Итак, на конец апреля текущего года просроченная задолженность перед предприятиями, оказывающими жилищно-коммунальные услуги, достигла 460,8 миллиарда рублей, свидетельствуют последние данные Росстата.
ПРАЙМ
Рост к тому же периоду допандемийного 2019 года составил 21%.
РБК
Предыдущий пик просрочки пришелся на конец мая 2020 года: тогда долги составляли 448 млрд руб.
РБК

С чего всё началось

Просрочка по долгам перед компаниями ЖКХ обновила рекорд начала пандемии

На конец апреля просрочка перед компаниями ЖКХ поднялась до максимального значения как минимум с 2018 года, когда ведомство стало отдельно выделять этот показатель в расчетах. Предыдущий пик просрочки пришелся на конец мая 2020 года: тогда долги составляли 448 млрд руб.
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