Итак, на конец апреля текущего года просроченная задолженность перед предприятиями, оказывающими жилищно-коммунальные услуги, достигла 460,8 миллиарда рублей, свидетельствуют последние данные Росстата.
На конец апреля просрочка перед компаниями ЖКХ поднялась до максимального значения как минимум с 2018 года, когда ведомство стало отдельно выделять этот показатель в расчетах. Предыдущий пик просрочки пришелся на конец мая 2020 года: тогда долги составляли 448 млрд руб.
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Бывший ассистент Леонида Слуцкого Сергей Балахнин в интервью RusFootball.Info поделился мнением о назначении Валерия Карпина в сборную России, у руля которой тренеру предстоит совмещать работу в «Ростове».