В Коми за неделю от укусов клещей пострадали 28 жителей

В Коми с 16 по 22 июля за медицинской помощью по поводу укусов клещей обратилось 28 человек, в том числе детей - 5. Всего с начала сезона в медицинские учреждения обратилось 2 876 пострадавших от укусов клещей, в том числе детей – 463, сообщает Роспотребнадзор Коми.