Простой каждого торгового центра, временно остановившего работу из-за мер по борьбе с распространением коронавируса в РФ, обойдется владельцам в 50-100 млн рублей ежедневно. Такую оценку ТАСС предоставил президент Российского совета торговых центров (РСТЦ) Булат Шакиров.

с чего всё началось

Российский совет торговых центров (РСТЦ) оценил потенциальные потери участников рынка от мер, предпринимаемых для борьбы с распространением коронавируса. Как сообщил ТАСС президент совета Булат Шакиров, отечественным торговым центрам вынужденный простой обойдется в 50-100 миллионов рублей ежедневно.

Простой обойдется торговым центрам в 50-100 миллионов рублей в день

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