Коронавирус

Вести.RuВести.RuПростой обойдется торговым центрам в 50-100 миллионов рублей в день

Российский совет торговых центров (РСТЦ) оценил потенциальные потери участников рынка от мер, предпринимаемых для борьбы с распространением коронавируса. Как сообщил ТАСС президент совета Булат Шакиров, отечественным торговым центрам вынужденный простой обойдется в 50-100 миллионов рублей ежедневно.
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с чего всё началось

Участники рынка оценили ежедневный ущерб от простоя торговых центров в 50-100 млн рублей

Простой каждого торгового центра, временно остановившего работу из-за мер по борьбе с распространением коронавируса в РФ, обойдется владельцам в 50-100 млн рублей ежедневно. Такую оценку ТАСС предоставил президент Российского совета торговых центров (РСТЦ) Булат Шакиров.
ТАСС00:15

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Простой обойдётся торговым центрам в 50-100 млн рублей в день

News.ru04:41

ТЦ из-за эпидемии COVID-19 ежедневно теряют от 50 до 100 млн рублей

НТВ03:51

Участники рынка оценили ежедневный ущерб от простоя торговых центров в 50-100 млн рублей

ТАСС00:15

Простой обойдется торговым центрам в 50-100 миллионов рублей в день

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Оценен ежедневный ущерб торговых центров от простоя

ФедералПресс01:48

Ежедневный ущерб от простоя одного торгового центра оценили в 50–100 млн рублей

Коммерсантъ00:39

Ежедневный ущерб от простоя одного торгового центра оценивается в 50-100 миллионов рублей

Эхо Москвы02:32
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В Коммунарке умерли еще два пациента с коронавирусом

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China Telecom — вторая по величине компания, у которой около 21% рынка, в декабре 2019 нарастила 1,18 млн пользователей, но в январе 2020 года потеряла 0,43 млн, а в феврале — 5,6 млн.
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Кабмин одобрил ужесточение наказания за нарушение карантина

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Российская газета 03:46
Общество

Штаб: Большинство новых заболевших коронавирусом в Москве - молодые люди от 18 до 40 лет

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Агентство Москва 05:36
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РИА Новости вчера в 20:12
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VSE42.RU 05:45
Общество

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Новые случаи заражения коронавирусом выявлены за минувшие сутки в России: 302 случая в 35 регионах страны, оповещает оперативный штаб.
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Вирусолог дал прогноз по пику заболеваемости коронавирусом в России

Вирусолог, доктор медицинских наук, профессор Анатолий Альштейн в беседе с НСН дал прогноз по пику заболеваемости коронавирусной инфекцией COVID-19 в России.
RT на русском 28 марта в 21:30
Экономика

«Роснефть» выкупила свои акции и расписки на биржах в Москве и Лондоне

«Роснефть» выкупила 4,936 млн акций компании и 1,889 млн глобальных депозитарных расписок (GDR) в рамках обратного выкупа акций (buyback) за период с 23 по 27 марта.
РБК 05:29
Общество

Правительство РФ изменило список товаров первой необходимости

Правительство РФ внесло изменения в распоряжение касательно утверждения перечня товаров первой необходимости.
Вести.Ru вчера в 16:54
Общество

Названо число россиян с коронавирусом в тяжелом состоянии

По всей России в тяжелом состоянии находятся 32 зараженных коронавирусом.
Lenta.ru 04:39
Авто

Список функций авто, о которых не знает большинство водителей

Эксперты назвали самые интересные и полезные «фишки» автомобилей, о которых не знают многие водители.
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Принц Гарри не намерен просить власти США платить за его охрану

В воскресенье Трамп отреагировал на эту новость, написав в своем Twitter, что "США не будут платить за обеспечение их безопасности", а взять расходы на себя обязаны сами супруги.
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Происшествия

Отец полковника Захарченко вышел на свободу из колонии

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Общество

В Минздраве России рассказали о ситуации с медицинскими масками

В оборот поступает около 30 миллионов масок. В Минздраве России рассказали, какая ситуация на рынке с медицинскими масками.
Мой Брянск 28 марта в 09:02
Армия и оружие

Полет на грани остановки: нагрузки на пилотов Су-57

С появлением истребителя пятого поколения Су-57 российским летчикам пришлось адаптировать свои навыки к новой машине, оттачивая их для выполнения фигур высшего пилотажа.
Военное обозрение вчера в 22:57
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В Воронеже ликвидируют крупную аварию на водоводе

REGNUM 02:38
Политика

Россия с 30 марта временно закроет госграницу

Правительство России поручило с 30 марта временно ограничить движение через автомобильные, железнодорожные, пешеходные и другие пункты пропуска через государственную границу РФ, включая сухопутный участок российско-белорусской границы.
ТАСС 28 марта в 11:05
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Хирурги удалили из тюменки опухоль с зубами и волосами внутри

Хирурги МСЧ «Нефтяник» при проведении операции обнаружили у женщины опухоль с зубами и волосами внутри.
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В Башкирии рассказали, как правильно находиться дома на самоизоляции

На брифинге минздрава по коронавирусной инфекции 30 марта в Уфе рассказали, как правильно находиться дома на самоизоляции, чтобы никого не заразить в случае чего.
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Пугачева и Галкин показали новый семейный портрет с подросшими детьми

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Стали известны детали выдачи специальных пропусков москвичам

Москвичам выдадут QR-коды с зашифрованным домашним адресом для передвижения по городу.
РИА Новости вчера в 16:48
Общество

В России выявили 302 новых случая заражения коронавирусом

В России выявили 302 новых случая заражения коронавирусом в 35 регионах.
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Петербург из-за карантина встретил утро без пробок на дорогах

Некоторые все же решили выехать в город на период нерабочей недели – известно, что некоторые автолюбители простояли в пробках аж с вечера пятницы до утра субботы.
Невские Новости 03:54
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