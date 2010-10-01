Коронавирус
ГородовойПростой обойдется торговым центрам в 50-100 млн рублей ежедневно
Простой каждого торгового центра, остановившего работу из-за мер по борьбе с коронавирусом в РФ, будет стоить владельцам площадей в 50-100 млн рублей ежедневно, пишет ТАСС со ссылкой на президента президент Российского совета торговых центров (РСТЦ) Булата Шакирова.
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Простой каждого торгового центра, временно остановившего работу из-за мер по борьбе с распространением коронавируса в РФ, обойдется владельцам в 50-100 млн рублей ежедневно. Такую оценку ТАСС предоставил президент Российского совета торговых центров (РСТЦ) Булат Шакиров.ТАСС00:15
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