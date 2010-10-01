Коронавирус

ГородовойГородовойПростой обойдется торговым центрам в 50-100 млн рублей ежедневно

Простой каждого торгового центра, остановившего работу из-за мер по борьбе с коронавирусом в РФ, будет стоить владельцам площадей в 50-100 млн рублей ежедневно, пишет ТАСС со ссылкой на президента президент Российского совета торговых центров (РСТЦ) Булата Шакирова.
Читать в источнике
Комментировать31
с чего всё началось

Участники рынка оценили ежедневный ущерб от простоя торговых центров в 50-100 млн рублей

Простой каждого торгового центра, временно остановившего работу из-за мер по борьбе с распространением коронавируса в РФ, обойдется владельцам в 50-100 млн рублей ежедневно. Такую оценку ТАСС предоставил президент Российского совета торговых центров (РСТЦ) Булат Шакиров.
ТАСС00:15

Подробнее о событии

Простой обойдётся торговым центрам в 50–100 млн рублей в день

News.ru04:41

Ежедневный ущерб от простоя одного торгового центра оценили в 50–100 млн рублей

Коммерсантъ00:39

Ежедневный ущерб от простоя одного торгового центра оценивается в 50-100 миллионов рублей

Эхо Москвы02:32

Простой обойдется торговым центрам в 50-100 миллионов рублей в день

Вести.Ru02:28

Оценен ежедневный ущерб торговых центров от простоя

ФедералПресс01:48

ТЦ из-за эпидемии COVID-19 ежедневно теряют от 50 до 100 млн рублей

НТВ03:51

Участники рынка оценили ежедневный ущерб от простоя торговых центров в 50-100 млн рублей

ТАСС00:15
Показать все источники
Автоматически обработано 7119 источников, обновлено в 15:47, Ашберн
Общество

В Петербурге ввели режим полной изоляции

В Петербурге введен режим полной самоизоляции.
Lenta.ru 12:59
Общество

Нижегородская область ввела режим полной самоизоляции

«Даже если вы остаетесь при своем мнении, соблюдайте правила самоизоляции ради взаимопонимания, согласия в обществе, из уважения к другим», — сказал Никитин.
Ньюс-НН 13:50
Происшествия

В Москве умерли еще четыре пациента с коронавирусом

В Москве умерли четыре пациента с коронавирусом COVID-19 в возрасте от 76 до 86 лет, двое из них находились на искусственной вентиляции легких, сообщает столичный оперативный штаб.
Коммерсантъ 15:24
Общество

На Кубани закроют парки, скверы и почти все магазины

СочиСтрим 09:25
Общество

Мария Захарова рассказала о просьбах проживающих за рубежом россиян

Официальный представитель МИДа добавила, что многие граждане РФ строили бизнес и покупали недвижимость за рубежом, а сейчас просят о возвращении домой.
RuNews24.ru вчера в 08:32
Происшествия

В Алтайском крае зафиксировали первый случай коронавирусной инфекции

Первый случай заражения коронавирусной инфекцией выявлен у женщины, проживающей в Алтайском крае.
ТАСС вчера в 12:44
Общество

Власти Москвы назвали обязательное условие лечения COVID-19 на дому

Ранее в Москве больным лёгкой формой коронавируса позволили проходить лечение дома.
РИА Новости 15:38
Экономика

В Госдуму внесен закон о налоге на проценты по вкладам

В Госдуму РФ внесен законопроект, который вводит в РФ налогообложение доходов от процентов по вкладам, превышающим 1 млн рублей.
BFM.ru 14:10
Шоу-бизнес

Максим Галкин поделился семейным фото с Аллой Пугачевой и детьми

Отечественный телеведущий Максим Галкин поделился с поклонниками семейным фото, на котором он позирует в компании Аллы Пугачевой и двух детей.
Актуальные Новости 06:34
Хоккей

Овечкин рассказал о создании запасов на время карантина в США

Форвард «Вашингтона» Александр Овечкин рассказал о запасах еды для карантина из-за пандемии коронавируса.
Спорт-Экспресс 14:40
Происшествия

Из нидерландского музея похитили полотно Ван Гога

Интерфакс 10:26
Общество

Оперштаб убрал из сообщения дату окончания режима самоизоляции в Москве

Из сообщения московского оперативного штаба по борьбе с коронавирусом исчезла дата окончания действия режима полной самоизоляции.
РБК 12:04
Происшествия

В Брянске возбуждены уголовные дела против нарушителей карантина

Брянск, 30 марта 2020, 21:16 — REGNUM В Брянске возбуждены уголовные дела в отношении двух граждан, которые не соблюдали предписанный им санитарно-эпидемиологический режим самоизоляции после возвращения из Испании и заразили коронавирусом окружающих.
REGNUM 14:16
Общество

«Яндекс» начал оценивать уровень самоизоляции россиян

В последние дни «Яндекс» начал рассчитывать индекс самоизоляции жителей городов нашей страны.
Московская перспектива 11:50
Общество

Роспотребнадзор рассказал об использовании многоразовых масок

Роспотребнадзор напомнил российским гражданам, как правильно использовать многоразовые маски и насколько они эффективны.
Известия вчера в 22:24
Политика

Путин и Трамп провели телефонный разговор

Известия 11:58
Общество

В Ленобласти закрывают на въезд и выезд несколько населённых пунктов

Населённые пункты, в которых живут люди с подтверждённым диагнозом новая коронавирусная инфекция, закроют для посещения.
Парламентская газета 12:21
Общество

За время эпидемии в Китае исчез 21 миллион абонентов телефонной связи

В Китае в период эпидемии COVID-19 исчезли более 21 миллиона абонентов мобильной связи.
МонаВиста 10:46
Общество

В Волгограде приостанавливается работа общественного транспорта

В Волгограде и Волжском Волгоградской области с 1 по 5 апреля приостанавливается работа общественного транспорта, сообщает пресс-служба администрации региона.
Коммерсантъ 13:46
Политика

Тимошенко: Власти Украины готовят «аферу века»

Власти Украины намерены провернуть "аферу века", приняв закон о продаже сельскохозяйственных земель в то время, как в стране введен карантин из-за эпидемии коронавируса, и люди не могут выйти на улицы в знак протеста.
Российская газета 02:54
Общество

Росавиация установила квоту на возвращение граждан РФ из-за границы

Москва, 30 марта 2020, 21:27 — REGNUM С 31 марта граждане РФ смогут вернуться из-за границы в Москву только в аэропорт «Шереметьево» и только в общем количестве не более 500 человек.
REGNUM 14:27
Футбол

Семикратный чемпион Словакии «Жилина» объявила о расформировании

Один из самых титулованных клубов Словакии «Жилина» объявил о самоликвидации. Команда прекратит существование с первого апреля.
Bookmaker-ratings.ru 14:32
Общество

Мурманский губернатор назвал причину заражения в регионе

Губернатор Мурманской области Андрей Чибис назвал причину заражения в регионе.
Lenta.ru 15:10
Происшествия

Полиция Петербурга задержала трех граждан с признаками коронавируса

Полиция 30 марта задержала трех россиян, возможно зараженных коронавирусом.
Московский Комсомолец 13:50
Спорт

Стали известны новые даты проведения Олимпиады в Токио

Вечерняя Москва 08:42
Общество

25 регионов России ввели режим самоизоляции

Вслед за Москвой еще 24 региона России объявили режим самоизоляции из-за коронавируса COVID-19.
Коммерсантъ 14:09
Политика

Путин дал поручения полпредам в связи с коронавирусом

Президент России Владимир Путин в режиме видеоконференции провел совещание со своими полпредами в федеральных округах, поставив новые задачи по противодействию распространению коронавирусной инфекции и обеспечению устойчивости социально-экономической ситуации в регионах.
Российская газета 10:40
Авто

Китайская Hongqi готовит новый седан в стиле «Волги»

Технические характеристики седана в стиле «Волги» пока держатся в секрете, но в китайских СМИ ему приписывают 4,0-литровую 400-сильную «турбовосьмерку», разработанную на базе одного из моторов Toyota.
Автоновости дня вчера в 08:50
Общество

Стали известны детали выдачи специальных пропусков москвичам

Москвичам выдадут QR-коды с зашифрованным домашним адресом для передвижения по городу.
РИА Новости вчера в 16:48
Здоровье

Врач рассказал о суперспособности коронавируса

Врач-терапевт, медицинский директор фармацевтической компании "НоваМедика" Захар Лейкин в интервью телеканалу RT рассказал об уникальном свойстве коронавирусов.
РИА Новости 12:40
Как работают Яндекс.Новости?
Главное