Коронавирус

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Простой каждого торгового центра, остановившего работу из-за мер по борьбе с коронавирусом в РФ, будет стоить владельцам площадей в 50-100 млн рублей ежедневно, пишет ТАСС со ссылкой на президента президент Российского совета торговых центров (РСТЦ) Булата Шакирова.
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Участники рынка оценили ежедневный ущерб от простоя торговых центров в 50-100 млн рублей

Простой каждого торгового центра, временно остановившего работу из-за мер по борьбе с распространением коронавируса в РФ, обойдется владельцам в 50-100 млн рублей ежедневно. Такую оценку ТАСС предоставил президент Российского совета торговых центров (РСТЦ) Булат Шакиров.
ТАСС00:15

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Простой обойдётся торговым центрам в 50–100 млн рублей в день

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ТЦ из-за эпидемии COVID-19 ежедневно теряют от 50 до 100 млн рублей

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Оценен ежедневный ущерб торговых центров от простоя

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Ежедневный ущерб от простоя одного торгового центра оценивается в 50-100 миллионов рублей

Эхо Москвы02:32

Участники рынка оценили ежедневный ущерб от простоя торговых центров в 50-100 млн рублей

ТАСС00:15
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Президент РФ Владимир Путин попросил пожилых людей оставаться дома, чтобы сохранить жизнь и здоровье.
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По предварительным данным, четыре человека погибли, в том числе ребенок, два человека пострадали.
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В регионе возбудят уголовное дело из-за нарушения эпидемиологических мер гражданами, вернувшимися из других государств.
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Глава правительства России ограничил движение через границу страны

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Кабинет министров установил максимальную величину пособия по безработице на уровне 12 130 рублей, постановление опубликовали на портале правовой информации.
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Zoom удалила из приложения код, который делится данными с Facebook

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