Происшествия
Газета.RuПротаранивший ворота резиденции посла США в Москве арестован
Протаранивший на машине ворота резиденции посла США в Москве россиянин находится под арестом - сообщила пресс-секретарь американского посольства Ребекка Росс. Во время происшествия посол США в РФ Джон Салливан отсутствовал на месте. При инциденте никто не пострадал.
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с чего всё началось
В Москве неизвестный мужчина на машине врезался в ограждение резиденции посла США, написала в Twitter пресс-секретарь посольства США в РФ Ребекка Росс.Znak.com11:35
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Общество
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Forbes назвал богатейших депутатов и чиновников России
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Пугачева и Галкин поздравили своих детей-близнецов с 7-летием
Шоумен Максим Галкин показал в Instagram, как начался день рождения его детей-близнецов от певицы Аллы Пугачевой.
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После разбивки команд по корзинам перед жеребьевкой "Ростов" узнал потенциальных соперников по четвертому раунду квалификации Лиги Европы.
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В Петербурге в бассейне парами хлора отравились восемь детей
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В США вводится запрет на WeChat и TikTok
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Главный тренер московского «Динамо» Кирилл Новиков прокомментировал вылет команды из Лиги Европы после поражения от тбилисского «Локомотива» (1:2).
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Защитник просит отменить/изменить приговор суда и назначить наказание осужденному в виде лишения свободы сроком до 4 лет - с применением статьи 64 Уголовного кодекса РФ.
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Генпрокуратура РФ запросила у Франции и Швеции сведения по Навальному
Официальный представитель Генпрокуратуры РФ Андрей Иванов ранее рассказал, что ведомство направило новый запрос в Германию по инциденту с Навальным.
Политика Сегодня 14:19
Шоу-бизнес
Алексей Воробьев тайно женился в Лас-Вегасе на Наталье Зубаревой
Последний год ходили слухи о романе Алексея Воробьева с доктором Натальей Зубаревой.
Вокруг ТВ 08:23
Кино
СМИ: Генри Кавилл подписал контракт на три фильма в роли Супермена
Как пишет We Got This Covered, студия подписала контракт с Генри Кавиллом на участие еще в трех фильмах в роли Супермена.
Российская газета 09:30
Общество
США обеспечат всех граждан вакциной от коронавируса к апрелю
США планируют к январю распределить среди населения 100 млн доз вакцины от коронавируса.
Газета.Ru 15:43
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Франц Клинцевич покидает Совет Федерации
Указ уже вступил в силу, и тем самым прежний представитель от исполнительного органа власти Смоленский области в Совете Федерации Франц Клинцевич утратил свои полномочия.
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Корпорация IMAX совместно с кинокомпанией «Централ Партнершип» ранее выпустили в формате IMAX такие российские фильмы, как «Экипаж», «Легенда о Коловрате» и «Т-34».
Кинобизнес сегодня 11:22
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США намерены восстановить санкции против Ирана и не допустить истечения срока действия оружейного эмбарго в отношении Тегерана.
РЕН ТВ 16 сентября в 15:27
Кино
Якутский фильм получил главный приз «Кинотавра»
Гран-при 31-го российского кинофестиваля «Кинотавр» получил якутский фильм Дмитрия Давыдова «Пугало».
Lenta.ru 14:57
Политика
В СПЧ ООН осудили ситуацию с правами человека в Белоруссии
Страны-члены Совета по правам человека ООН в пятницу приняли резолюцию, осуждающую ситуацию с соблюдением прав человека в Белоруссии и призывающую власти страны принять меры для урегулирования ситуации.
Интерфакс 10:39
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Европарламент не признал результаты выборов в Белоруссии
В резолюции требуют ввести санкции против жителей республики и россиян, которые «поддерживают Лукашенко».
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Bethub.org вчера в 10:50
Армия и оружие
Атомный авианосец США впервые с начала года вошел в Персидский залив
ВМС США сообщили, что ударная группа во главе с атомным авианосцем Nimitz впервые за последние 10 месяцев вошла в Персидский залив.
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Шоу-бизнес
Дочь Успенской подозревают в наркомании из-за неадекватного поведения
За кадром слышен голос девушки, которая с удивлением констатирует, что перед ней дочь Любови Успенской.
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Общество
Соратница Навального сообщила детали о вывозе бутылки со следами яда
Сотрудник ФБК Мария Певчих рассказала в интервью Би-би-си, как соратники оппозиционера Алексея Навального забрали из номера отеля в Томске ряд предметов политика, включая бутылку, на которой впоследствии обнаружили следы яда из группы «Новичок».
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Общество
Минобрнауки изменило правила приема абитуриентов в вузы
В России изменились правила зачисления абитуриентов в вузы. О сразу нескольких важных изменениях говорится на сайте Минобрнауки.
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Песков назвал эффективными меры поддержки во время эпидемии в России
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что принятые российскими властями экономические меры поддержки на фоне эпидемии коронавируса были эффективными.
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Телеканал «Россия» представляет сериалы нового сезона
На телеканале «Россия» стартует новый сезон!В уникальной коллекции телеканала «Россия» пополнение – на экраны выйдут несколько многосерийных фильмов: «Грозный», «Обитель», «Небеса подождут».
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