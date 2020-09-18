с чего всё началось

Протаранивший на машине ворота резиденции посла США в Москве россиянин находится под арестом - сообщила пресс-секретарь американского посольства Ребекка Росс. Во время происшествия посол США в РФ Джон Салливан отсутствовал на месте. При инциденте никто не пострадал.

Общество Собянин объяснил рост числа выявленных случаев коронавируса в Москве Рост числа выявляемых в Москве случаев заражения коронавирусом, в первую очередь, связан с ростом количества проводимых тестов, заявил в четверг в эфире телеканала "Россия-24" мэр столицы Сергей Собянин. 28

Общество Россия возобновит авиасообщение с Белоруссией с 21 сентября «По итогам заседания принято решение о возобновлении на взаимной основе международного авиасообщения с 21 сентября с Казахстаном (г. Нур-Султан), Киргизией (г. Бишкек) и Белоруссией (г. Минск), а с 27 сентября — с Южной Кореей (г. Сеул)», — сказано в сообщении. 192

Футбол «Ростов» может сыграть с «Тоттенхэмом» в квалификации Лиги Европы После разбивки команд по корзинам перед жеребьевкой "Ростов" узнал потенциальных соперников по четвертому раунду квалификации Лиги Европы.

Наука Lancet опубликовал ответ российских ученых коллегам по «Спутнику V» Научный журнал Lancet опубликовал одновременно обращение международной группы ученых к российским специалистам, посвященное вакцине "Спутник V", и ответ российских специалистов коллегам, сообщила РИА Новости представитель издания. 11

Общество В США вводится запрет на WeChat и TikTok Мобильное приложение TikTok Американский президент Дональд Трамп подписал указ, по которому в США с 20 сентября запрещено "любое оказание услуг по распространению и сопровождению" WeChat и TikTok. 127

Футбол Новиков извинился перед болельщиками «Динамо» за вылет из Лиги Европы Главный тренер московского «Динамо» Кирилл Новиков прокомментировал вылет команды из Лиги Европы после поражения от тбилисского «Локомотива» (1:2).

Общество Новый адвокат Ефремова просит пересмотреть приговор на 4 года условно Защитник просит отменить/изменить приговор суда и назначить наказание осужденному в виде лишения свободы сроком до 4 лет - с применением статьи 64 Уголовного кодекса РФ. 445

Кино СМИ: Генри Кавилл подписал контракт на три фильма в роли Супермена Как пишет We Got This Covered, студия подписала контракт с Генри Кавиллом на участие еще в трех фильмах в роли Супермена.

Политика Франц Клинцевич покидает Совет Федерации Указ уже вступил в силу, и тем самым прежний представитель от исполнительного органа власти Смоленский области в Совете Федерации Франц Клинцевич утратил свои полномочия. 102

Кино IMAX покажет два российских фильма до конца 2020 года Корпорация IMAX совместно с кинокомпанией «Централ Партнершип» ранее выпустили в формате IMAX такие российские фильмы, как «Экипаж», «Легенда о Коловрате» и «Т-34».

Политика США намерены полностью восстановить санкции против Ирана США намерены восстановить санкции против Ирана и не допустить истечения срока действия оружейного эмбарго в отношении Тегерана.

Политика В СПЧ ООН осудили ситуацию с правами человека в Белоруссии Страны-члены Совета по правам человека ООН в пятницу приняли резолюцию, осуждающую ситуацию с соблюдением прав человека в Белоруссии и призывающую власти страны принять меры для урегулирования ситуации. 18

Футбол Бавария — Шальке-04 7:0 (2-й тайм) Центральный матч 1-го тура в Бундеслиге, Бавария — Шальке пройдет без зрителей. Матч Бавария — Шальке, на Альянц Арене пройдет без зрителей.

Армия и оружие Атомный авианосец США впервые с начала года вошел в Персидский залив ВМС США сообщили, что ударная группа во главе с атомным авианосцем Nimitz впервые за последние 10 месяцев вошла в Персидский залив.

Общество Соратница Навального сообщила детали о вывозе бутылки со следами яда Сотрудник ФБК Мария Певчих рассказала в интервью Би-би-си, как соратники оппозиционера Алексея Навального забрали из номера отеля в Томске ряд предметов политика, включая бутылку, на которой впоследствии обнаружили следы яда из группы «Новичок». 492

Общество Минобрнауки изменило правила приема абитуриентов в вузы В России изменились правила зачисления абитуриентов в вузы. О сразу нескольких важных изменениях говорится на сайте Минобрнауки. 248