Протаранивший ворота резиденции посла США в Москве арестован
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Протаранивший на машине ворота резиденции посла США в Москве россиянин находится под арестом - сообщила пресс-секретарь американского посольства Ребекка Росс. Во время происшествия посол США в РФ Джон Салливан отсутствовал на месте. При инциденте никто не пострадал.В источнике
С чего всё началось
В Москве неизвестный мужчина на машине врезался в ограждение резиденции посла США, написала в Twitter
пресс-секретарь посольства США в РФ Ребекка Росс.
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Агентство Москвавчера в 12:17