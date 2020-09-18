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Газета.Ru
Газета.Ru

Протаранивший ворота резиденции посла США в Москве арестован

Протаранивший на машине ворота резиденции посла США в Москве россиянин находится под арестом - сообщила пресс-секретарь американского посольства Ребекка Росс. Во время происшествия посол США в РФ Джон Салливан отсутствовал на месте. При инциденте никто не пострадал.В источнике
С чего всё началось
В Москве неизвестный мужчина на машине врезался в ограждение резиденции посла США, написала в Twitter
 пресс-секретарь посольства США в РФ Ребекка Росс.
Znak.comвчера в 11:35
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РБК

В Москве начали проверку после инцидента у резиденции посла США

РБКвчера в 13:51
Интерфакс

Установлен врезавшийся в ворота резиденции посла США в Москве водитель

Интерфаксвчера в 13:30
ТАСС

Неизвестный прорвался на территорию резиденции посла США в Москве

ТАССвчера в 11:00
RT на русском

Полиция начала проверку после ДТП у резиденции посла США в Москве

RT на русскомвчера в 12:21
РИА Новости

Неизвестный врезался в ворота резиденции посла США в Москве

РИА Новостивчера в 11:03
Агентство Москва

Пьяного водителя внедорожника задержали после наезда на ворота резиденции посла США в Москве

Агентство Москвавчера в 12:17
РЕН ТВ

Неизвестный прорвался на территорию посольства США в Москве

РЕН ТВвчера в 10:42

«На поле была одна команда». Гунько — о 2:7 «Химок» от «Краснодара»

Главный тренер «Химок» Дмитрий Гунько после поражения от «Краснодара» (2:7) в матче 8-го тура премьер-лиги заявил, что соперник поймал свою игру, и это дало такой результат, передает из Краснодара корреспондент «СЭ» Екатерина Потапова.
Спорт-Экспрессвчера в 15:24

Фильм «Пугало» получил главный приз фестиваля «Кинотавр»

Лучшей актрисой на фестивале «Кинотавр» назвали Валентину Романову-Чыскыырай, исполнившую главную роль в фильме «Пугало», приз за лучшую мужскую роль получил Владимир Онохов из картины «Китобой».
RT на русскомвчера в 13:25
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Постпред Белоруссии заявил об отсутствии политзаключенных в стране

Постоянный представитель Белоруссии при отделении ООН в Женеве Юрий Амбразевич в ходе экстренных дебатов по ситуации в стране опроверг заявления о наличии политических заключенных в республике.
РБКвчера в 08:30
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«Кайрат» рассматривает кандидатуру Бердыева на пост главного тренера

Накануне команда вылетела из Лиги Европы, уступив в гостевом матче 2-го квалификационного раунда израильскому «Маккаби» со счетом 1:2. По информации Sport24, туркменский специалист Курбан Бердыев интересен «Кайрату».
Turkmenportalвчера в 06:23

МИД Литвы отреагировал на заявление Лукашенко о закрытии границ

Заявления президента Белоруссии Александра Лукашенко о закрытии границ с Литвой и Польшей неадекватны, заявил министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс в интервью Литовскому национальному радио и телевидению.
РИА Новостивчера в 02:31
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На западе Украины зрители выбирают российское телевидение — Страна.UA

Спутниковые каналы российского телевидения выбирают жители западных областей Украины и Карпат вместо цифровых каналов украинского ТВ, заявила журналист Александра Харченко 18 сентября в статье, опубликованной изданием «Страна.UA».
ИА Красная Веснавчера в 04:46
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Соратники Навального рассказали об изъятой бутылке в томской гостинице

Бутылка минеральной воды, на которой специалисты из Германии якобы нашли следы отравляющего вещества из группы «Новичок», была изъята из гостиничного номера в Томске, где останавливался блогер Алексей Навальный со своей съемочной группой.
Rambler News Service17 сентября в 04:48
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СК возбудил дело о мошенничестве с имуществом семьи актера Баталова

Ранее председатель СК Александр Бастрыкин поручил руководителю Главного следственного управления СК по Москве организовать доследственную проверку и при наличии оснований незамедлительно возбудить уголовное дело по материалам СМИ о возможном хищении недвижимости и денег семьи актера.
ТАССвчера в 07:41
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