Протаранивший на машине ворота резиденции посла США в Москве россиянин находится под арестом - сообщила пресс-секретарь американского посольства Ребекка Росс. Во время происшествия посол США в РФ Джон Салливан отсутствовал на месте. При инциденте никто не пострадал.

С чего всё началось В Москве неизвестный мужчина на машине врезался в ограждение резиденции посла США, написала в Twitter пресс-секретарь посольства США в РФ Ребекка Росс. Znak.com вчера в 11:35