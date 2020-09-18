Происшествия
Газета.RuПротаранивший ворота резиденции посла США в Москве арестован
Протаранивший на машине ворота резиденции посла США в Москве россиянин находится под арестом - сообщила пресс-секретарь американского посольства Ребекка Росс. Во время происшествия посол США в РФ Джон Салливан отсутствовал на месте. При инциденте никто не пострадал.
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Политика
В Бундестаге оценили риски при отказе от Nord Stream 2
Берлин, 19 сентября 2020, 07:44 — REGNUM Многомиллиардные штрафные санкции могут угрожать Германии в случае отказа от реализации проекта «Северный поток — 2», заявил депутат Бундестага Вальдемар Гердт, который является членом парламентского комитета по международным делам.
REGNUM 00:44
Политика
Трамп назвал Обаму виновным в создании Россией гиперзвукового оружия
Как сообщало ИА REGNUM, 14 мая Дональд Трамп в ходе встречи с командованием Космических сил США, заявил, что американская администрация одобрила создание гиперзвуковой ракеты, превосходящей по характеристикам российские и китайские аналоги.
REGNUM 00:19
Хоккей
«Тампа» победила «Айлендерс» и вышла в финал Кубка Стэнли
«Тампа-Бэй» вышла в финал Кубка Стэнли, обыграв «Айлендерс» в шестом матче серии.
RT на русском вчера в 07:47
Шоу-бизнес
Боярская попросила помочь вышедшему из комы актеру Леонову-Гладышеву
CT news вчера в 08:42
Общество
Минобрнауки утвердило новые правила приема в вузы в 2021-2022 году
Минобрнауки России утвердило новые правила приема на обучение по программам бакалавриата, специалитета и магистратуры, которые будут применяться в 2021-2022 учебном году, сообщается на сайте ведомства.
Rambler News Service 17 сентября в 10:53
Общество
Добровинский отреагировал на лишение Пашаева адвокатского статуса
Александр Добровинский заявил телеканалу "360", что будет скучать по своему оппоненту в деле Ефремова Эльману Пашаеву, которого на год лишили статуса адвоката.
РИА Новости вчера в 12:39
Футбол
«Ростов» сыграет с «Маккаби» из Хайфы в третьем отборочном раунде ЛЕ
Победитель пары "Ростов - Маккаби", скорее всего сыграет с английским "Тоттенхэмом". Британцы в 3-м раунде сыграют с македонской "Шкендией".
Честный рейтинг букмекеров вчера в 12:44
Политика
Белгородский губернатор решил уйти в отставку после 27 лет работы
Губернатор Белгородской области Евгений Савченко решил уйти в отставку после 27 лет работы. Он руководил регионом с 1993 года.
Piter.tv вчера в 04:09
Киберспорт
Три игрока и тренер NAVI по Dota 2 отправлены в запас
Официальный сайт NAVI сообщил об изменениях в составе по Dota 2.
Metaratings вчера в 12:35
Происшествия
В Ярославской области задержали подозреваемого в убийстве двух девочек
Газета.Ru вчера в 06:23
Общество
Синоптик дал прогноз о погоде в России зимой
Москва, 19 сентября 2020, 04:16 — REGNUM Ситуация с аномально теплой погодой, которая наблюдалась прошлые зимние месяцы не повторится в предстоящую зиму, заявил специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.
REGNUM вчера в 21:16
Космос
S7 приступила к созданию ракеты-носителя с многоразовой ступенью
Известия вчера в 20:43
Баскетбол
«Лейкерс» обыграли «Денвер» в первом матче финала Западной конференции
Чемпионат вчера в 23:39
Шоу-бизнес
Алексей Воробьев тайно женился в Лас-Вегасе на Наталье Зубаревой
Алексей Воробьев и Виктория Дайнеко Последний год ходили слухи о романе Алексея Воробьева с доктором Натальей Зубаревой.
Вокруг ТВ вчера в 08:23
Происшествия
Восемь детей отравились парами хлора в петербургском бассейне
Интерфакс вчера в 13:44
Авто
Список самых угоняемых в России автомобилей возглавил кроссовер RAV4
В период карантина больше всего пользовались спросом у угонщиков автомобили из Японии и Кореи, а список самых угоняемых в России автомобилей возглавил кроссовер Toyota RAV4.
Газета DAILY вчера в 13:34
Фигурное катание
Фигурист Серов получил тяжелую травму головы на Кубке России
17-летний Максим Серов, который выступает в танцах на льду в разряде кандидатов в мастера спорта с Анастасией Федоровой, допустил падение во время поддержки, из-за чего уронил на себя партнершу.
VSE42.RU вчера в 22:23
Происшествия
В Китае учитель до смерти избил ученицу за неправильный ответ
В Китае учитель математики до смерти избил десятилетнюю девочку, которая дважды неправильно ответила на его вопросы, пишет Daily Star.
Известия вчера в 19:47
Шоу-бизнес
Дочь Любови Успенской заметили в неадекватном состоянии на улице
Блогер Екатерина Мельник опубликовала в Instagram сториз с участием Татьяны Плаксиной, единственной дочери Любови Успенской.
РИА Новости вчера в 21:34
Политика
Ветеран раскрыл уникальные методы советской разведки
Советская нелегальная разведка славилась своими уникальными методами, которые помогали ей обходить конкурентов.
Lenta.ru вчера в 23:30
Политика
Умерла старейший член Верховного суда США Рут Бейдер Гинзбург
Старейший член Верховного суда США Рут Бейдер Гинзбург умерла в возрасте 87 лет, сообщает Reuters.
Коммерсантъ вчера в 21:22
Религия
Что запрещено делать на Михайлово чудо, 19 сентября
Волга-Медиа вчера в 22:23
Общество
Россия возобновит авиасообщение с Белоруссией, Казахстаном и Киргизией
Россия с 21 сентября возобновит авиасообщение с Белоруссией, Казахстаном и Киргизией, а также прекратит «вывозные рейсы», сообщили в пресс-службе правительства.
Ведомости вчера в 14:29
Футбол
«Ливерпуль» договорился о трансфере нападающего «Вулверхэмптона» Жоты
"Ливерпуль" согласовал с "Вулверхэмптоном" переход футболиста сборной Португалии Диогу Жоты за 45 миллионов фунтов, сообщает Sky Sports.
РИА Новости 00:38
Шоу-бизнес
Анна Седокова в третий раз вышла замуж
37-летняя Седокова вступает в брак в третий раз, у нее трое детей: 15-летняя дочь Алина от футболиста Валентина Белькевича, девятилетняя Моника, которая родилась в браке с предпринимателем Максимом Чернявским, а также трехлетний сын Гектор от бизнесмена Артема Комарова.
Известия вчера в 19:10
Политика
МИД Литвы отреагировал на заявление Лукашенко о закрытии границ
Заявления президента Белоруссии Александра Лукашенко о закрытии границ с Литвой и Польшей неадекватны, заявил министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс в интервью Литовскому национальному радио и телевидению.
РИА Новости вчера в 02:31
Технологии
Назван порядок действий при случайной блокировке смартфона
Специалист отметил, что существуют два вида способов, чтобы восстановить доступ: штатные и аварийные.
ФАН вчера в 23:56
Спорт
Швед Дюплантис побил мировой рекорд Бубки в прыжках с шестом
В рамках этапа «Бриллиантовой лиги» Дюплантис преодолел цель высотой 6,15 метра.
Evo-rus.com вчера в 10:37
Шоу-бизнес
Челобанов рассказал о своих прошлых отношениях с Пугачевой
К Борису Корчевникову на передачу «Судьба человека» пришел композитор и певец 59-летний Сергей Челобанов, который рассказал о трех годах отношений с Аллой Пугачевой.
RuNews24.ru вчера в 08:21
Шоу-бизнес
Анастасия Решетова после расставания с Тимати высмеяла его новый клип
Анастасия Решетова на фоне расставания с Тимати посмеялась над новым клипом бывшего возлюбленного.
Актуальные Новости вчера в 12:12