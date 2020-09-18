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Интерфакс
Интерфакс

Неизвестный врезался на машине в ворота резиденции посла США в Москве

Неизвестный мужчина на автомобиле врезался в ограждение резиденции посла США в Москве, сообщили в американской дипмиссии. Как написала в своём твиттере пресс-секретарь посольства США в РФ Ребекка Росс, инцидент произошел около 16:20. За рулем автомобиля, по ее информации, находился россиянин.В источнике
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Москва 24

Появились первые кадры с места ДТП у резиденции посла США в Москве

Москва 24вчера в 12:56
РБК

В резиденцию посла США в России прорвался автомобиль

РБКвчера в 11:22
РЕН ТВ

Неизвестный прорвался на территорию посольства США в Москве

РЕН ТВвчера в 10:42
РИА Новости

Неизвестный врезался в ворота резиденции посла США в Москве

РИА Новостивчера в 11:03
ТАСС

Неизвестный прорвался на территорию резиденции посла США в Москве

ТАССвчера в 11:00
RT на русском

Автомобиль врезался в резиденцию посла США в Москве

RT на русскомвчера в 10:56
Интерфакс

Неизвестный врезался на машине в ворота резиденции посла США в Москве

Интерфаксвчера в 11:04

Соратница Навального сообщила детали о вывозе бутылки со следами яда

Сотрудник ФБК Мария Певчих рассказала в интервью Би-би-си, как соратники оппозиционера Алексея Навального забрали из номера отеля в Томске ряд предметов политика, включая бутылку, на которой впоследствии обнаружили следы яда из группы «Новичок».
РБКвчера в 13:10
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Трамп назвал Обаму виновным в создании Россией гиперзвукового оружия

Как сообщало ИА REGNUM, 14 мая Дональд Трамп в ходе встречи с командованием Космических сил США, заявил, что американская администрация одобрила создание гиперзвуковой ракеты, превосходящей по характеристикам российские и китайские аналоги.
REGNUM00:19
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СПЧ ООН призвал власти Белоруссии прекратить избивать демонстрантов

Минск, 18 сентября 2020, 23:16 — REGNUM Совет ООН по правам человека 18 сентября провёл экстренные дебаты по белорусской проблеме и принял резолюцию, в которой выразил глубокую обеспокоенность ситуацией с правами человека в этой постсоветской республике.
REGNUMвчера в 16:16
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США отстают в модернизации ядерных вооружений от России и Китая

Глава Командования глобальных ударов ВВС США генерал Тимоти Рэй заявил, что Пентагон может проиграть в противостоянии с Россией и Китаем, если не начнет вырабатывать меры противодействия уже сейчас.
Политическая Экспертизавчера в 11:06
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В Хабаровске прошел одиннадцатый субботний митинг в поддержку Фургала

В Хабаровске состоялась очередная несанкционированная акция в поддержку бывшего губернатора края Сергея Фургала, арестованного по обвинению в организации убийств предпринимателей на Дальнем Востоке в 2004–2005 годах, сообщает портал dvhab.ru.
РБК01:38
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Уголовное наказание могут ввести за мошенничество с продажей лекарств

Член комитета Госдумы по охране здоровья Борис Менделевич заявил, что для того, чтобы решить проблему мошенничества в сфере продажи лекарств нужно ввести уголовную ответственность за подобные деяния.
РЕН ТВ01:39