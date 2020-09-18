Неизвестный мужчина на автомобиле врезался в ограждение резиденции посла США в Москве, сообщили в американской дипмиссии. Как написала в своём твиттере пресс-секретарь посольства США в РФ Ребекка Росс, инцидент произошел около 16:20. За рулем автомобиля, по ее информации, находился россиянин.