Футбол

Нева СпортНева СпортПротасовицкий: Кокорин и Мамаев однозначно вернутся на свой уровень

Четвертый фигурант дела о двух драках в Москве с участием футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева Александр Протасовицкий поделился мнением о будущем игроков. По словам Протасовицкого, Кокорин и Мамаев однозначно вернутся на свой уровень.
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Российский футболист, нападающий петербургского клуба «Зенит». Один из самых скандальных футболистов в России. Участник чемпионатов Европы 2012, 2016 и чемпионата мира 2014 года.
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