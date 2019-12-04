Четвертый фигурант дела о двух драках в Москве с участием футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева Александр Протасовицкий поделился мнением о будущем игроков. По словам Протасовицкого, Кокорин и Мамаев однозначно вернутся на свой уровень.

Протасовицкий: Кокорин и Мамаев однозначно вернутся на свой уровень

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