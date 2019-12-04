Футбол
Нева СпортПротасовицкий: Кокорин и Мамаев однозначно вернутся на свой уровень
Четвертый фигурант дела о двух драках в Москве с участием футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева Александр Протасовицкий поделился мнением о будущем игроков. По словам Протасовицкого, Кокорин и Мамаев однозначно вернутся на свой уровень.
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Александр Протасовицкий уверен, что Мамаев и Кокорин смогут вновь заиграть в сборной страны
Петербургский дневник01:48
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Премьер Монголии заявил о старте проекта газопровода из России в Китай
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Дочь Анджелины Джоли и Брэда Питта официально взяла мужское имя
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Общество
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Экономика
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Многие вспомнили новогодние елки в СТЦ МЕГА, где они также висят под потолком. В целом к идее горожане отнеслись положительно и с юмором.