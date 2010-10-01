Общество
RT на русскомПротасовицкий может не получить УДО из-за нарушений в СИЗО
Как сообщил секретарь Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы Иван Мельников, к нему обратилась адвокат Протасовицкого, которая рассказала, что из СИЗО в колонию была направлена информация о взысканиях в отношении её подзащитного.
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Протасовицкому предъявили взыскания из-за неубранной койки. Это может помешать ему выйти по УДО
Спорт-Экспрессвчера в 15:22
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Опубликовано видео с места ДТП с автобусом в Ярославской области
Опубликовано видео с места ДТП в Ярославской области, где пассажирский автобус столкнулся с фурой.
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«Газпром» снизил поставки газа через трубопровод Opal из-за ограничения, наложенного Судом Евросоюза.
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МонаВиста 07:32
Авто
Toyota тестирует Prius на солнечных батареях
REUTERS / Athit Perawongmetha Инженеры Toyota установили солнечные панели, разработанные Sharp Corp, на капоте, крыше, заднем стекле и спойлере Prius, чтобы проверить, насколько много солнечной энергии можно получить таким способом для обеспечения движения автомобиля.
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До 5 человек выросло число жертв наводнений в Испании
Общее число жертв наводнений в Испании достигло пяти, сообщает ТАСС.
Газета.Ru вчера в 16:44
Политика
Трамп подтвердил смерть сына Усамы бен Ладена
Американский лидер Дональд Трамп подтвердил смерть Хамзы бен Ладена, который является сыном убитого экс-главаря террористической организации «Аль-Каида»* Усамы бен Ладена.
RT на русском 09:29
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Россия и Белоруссия проводят совместные учения в Нижегородской области
RT на русском вчера в 16:59
Общество
В ПФР рассказали, в каких случаях могут уменьшить пенсию
В ПФР рассказали, в каких случаях пенсионные выплаты могут прийти в меньших, чем обычно, размерах. Об этом пишет "Российская газета".
РИА Новости 04:56
Кино
Джеймс Ганн опубликовал актёрский состав «Отряда самоубийц 2»
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Шоу-бизнес
Собчак станцевала на свадьбе в корсете и чулках
Известная российская телеведущая Ксения Собчак на праздновании свадьбы с режиссером Константином Богомоловым исполнила танец в корсете и чулках.
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Премьер Украины предложил соединить Балтийское и Черное моря
Киевские власти намерены соединить водным путем Балтийское и Черное моря, заявил украинский премьер-министр Алексей Гончарук на форуме "Ялтинская европейская стратегия" (YES), который проходит в Киеве.
Газета.Ru 08:31
Происшествия
На стройке Крымского моста погиб рабочий
В пятницу, 13 сентября, на стройке моста через Керченский пролив погиб рабочий. Об этом сообщили в инфоцентре «Крымский мост».
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HBO снимет приквел «Игры престолов» о Таргариенах и драконах
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Евгений Савин призвал назначить женщину-арбитра на матч РПЛ
Телекомментатор и видеоблогер Евгений Савин призвал назначить Анастасию Пустовойтову судьей одного из матчей в мужском российском футболе.
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StarHit.ru 12 сентября в 13:00
Политика
На Украине заявили о переносе встречи «нормандской четверки»
Украинский министр иностранный дел Пристайко заявил, что встреча лидеров "нормандской четверки" будет перенесена на неопределенное время.
Газета.Ru вчера в 18:39