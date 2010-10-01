Футбол
RT на русскомПротасовицкий может не получить УДО из-за нарушений в СИЗО
Несколько дней остаётся до того момента, когда нападающий «Зенита» Александр Кокорин, его младший брат Кирилл, а также полузащитник «Краснодара» Павел Мамаев выйдут на свободу по условно-досрочному освобождению. Ещё один фигурант дела — детский тренер Александр Протасовицкий — останется в колонии.
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Кокориных и Мамаева отпустили по УДО, но их друг все еще в колонии. Что с Протасовицким?
Спорт-Экспресс13 сентября в 15:25
Взыскания из СИЗО могут помешать УДО осужденного с Кокориным и Мамаевым Протасовицкого
ТАСС13 сентября в 15:13
Автоматически обработано 6998 источников, обновлено в 07:42, Вашингтон
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Кино
Джеки Чан по-русски извинился перед фанатами в России
Национальная служба новостей 05:33
Политика
Кремль выступил против поспешных выводов США об атаке на Saudi Aramco
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РБК 07:13
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Россия сможет поставлять газ в ЕС без контракта с Украиной
Источник в евроэнергосекторе заявил, что для транзита газа в ЕС в 2020 году России не нужен новый контракт с Украиной.
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Политика
Сенцов оценил изменения на Украине за пять лет
Украинский режиссер Олег Сенцов оценил изменения, произошедшие на Украине за последние пять лет, которые он провел в заключении в России.
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Политика
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Адвокаты троих бывших полицейских, обвиняемых в групповом изнасиловании дознавательницы в отделе полиции в Уфе, сообщили об увольнении следователя по данному делу.
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Бюджетный смартфон Motorola Moto E6s получил 4 ГБ ОЗУ
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Захарова оценила слова посла США о бомбардировках Югославии
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Нейрохирург объяснил невозможность сделать операцию Заворотнюк
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