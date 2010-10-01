Футбол
RT на русскомПротасовицкий может не получить УДО из-за нарушений в СИЗО
Несколько дней остаётся до того момента, когда нападающий «Зенита» Александр Кокорин, его младший брат Кирилл, а также полузащитник «Краснодара» Павел Мамаев выйдут на свободу по условно-досрочному освобождению. Ещё один фигурант дела — детский тренер Александр Протасовицкий — останется в колонии.
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Взыскания из СИЗО могут помешать УДО осужденного с Кокориным и Мамаевым Протасовицкого
ТАСС13 сентября в 15:13
Кокориных и Мамаева отпустили по УДО, но их друг все еще в колонии. Что с Протасовицким?
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